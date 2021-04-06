РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10337 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 464 14

Двое военнослужащих открыли стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", пострадавших нет, - "Укрзализныця" (исправлено)

Двое военнослужащих открыли стрельбу в поезде

Правоохранители обезоружили двух пассажиров поезда № 126 Константиновка-Киев - военнослужащих, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Сейчас поезд задерживается примерно на 6 часов. Железнодорожники прилагают максимально усилий чтобы уменьшить его отставание от графика.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан мужчина, стрелявший в охранника магазина на проспекте Победы в Киеве из-за замечания об отсутствии маски, - прокуратура

Автор: 

поезд (1037) стрельба (3294) Укрзализныця (2782)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Вагонниє спори- паслєднєє дєла, кагда больше нєчева піть...
©
показать весь комментарий
06.04.2021 09:38 Ответить
+7
Перепрошую, але до чого тут Новоолексіївка, Крим??? Потяг з Констахи до Київа.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:47 Ответить
+6
Не исключено что сепаров пришлось утихомиривать при помощи табельного оружия, но "наши" мусора и суды такие "мелочи" во внимание обычно не принимают, сепары и вата для них "идейно близкие элементы".
показать весь комментарий
06.04.2021 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше бы стоп-кран дернули!!!
Эффект был бы тот же
показать весь комментарий
06.04.2021 09:22 Ответить
- В гарнизонной тюрьме сидели. Идеалисты и неидеалисты мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали.(с)
показать весь комментарий
06.04.2021 13:08 Ответить
Швейка регулярно перечитываю
Очень подходит под сегодняшний день!
показать весь комментарий
06.04.2021 15:02 Ответить
І що за таємничі "військовослужбовці"? Може, ще й добровольці? Може, брали участь у настінному живописі ОП? Назвали пґізідєнта лохом? Ай-я-яй! В СІЗО їх, до Ріффмастера!
показать весь комментарий
06.04.2021 09:24 Ответить
Новоолексіївка - на межі з окупованим Кримом, добробатів там немає...
показать весь комментарий
06.04.2021 09:25 Ответить
Перепрошую, але до чого тут Новоолексіївка, Крим??? Потяг з Констахи до Київа.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:47 Ответить
Мазилы.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:25 Ответить
Аваковские подарунки..
показать весь комментарий
06.04.2021 09:28 Ответить
аваковці є у рядах військових? вони ж наче лише на піринах у городах.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:13 Ответить
Вагонниє спори- паслєднєє дєла, кагда больше нєчева піть...
©
показать весь комментарий
06.04.2021 09:38 Ответить
Нехай у потягах катаються тепер дурники. я вже із захисниками. гудіння всю ніч і цигарки. А тут і діти і старики - да насрать.
показать весь комментарий
06.04.2021 09:54 Ответить
Не исключено что сепаров пришлось утихомиривать при помощи табельного оружия, но "наши" мусора и суды такие "мелочи" во внимание обычно не принимают, сепары и вата для них "идейно близкие элементы".
показать весь комментарий
06.04.2021 11:21 Ответить
На жаль навряд. В цьому маршруті сєпарів звісно багато. Але їдуть вони тихцем. Бо і вояків наших там до половини зазвичай.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:39 Ответить
 
 