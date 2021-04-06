Двое военнослужащих открыли стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", пострадавших нет, - "Укрзализныця" (исправлено)

Правоохранители обезоружили двух пассажиров поезда № 126 Константиновка-Киев - военнослужащих, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Сейчас поезд задерживается примерно на 6 часов. Железнодорожники прилагают максимально усилий чтобы уменьшить его отставание от графика.

