Двоє військовослужбовців відкрили стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", постраждалих немає, - "Укрзалізниця" (виправлено)
Правоохоронці обеззброїли двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка-Київ - військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Зазначені особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були здійснені з табельної зброї. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Зазначається, що зазначені особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були здійснені з табельної зброї. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Порушників зняли з поїзда спецпризначенці на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За цим фактом порушено кримінальне провадження.
Нині поїзд затримується приблизно на 6 годин. Залізничники докладають максимум зусиль, щоб зменшити його відставання від графіка.
