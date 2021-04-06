УКР
Двоє військовослужбовців відкрили стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", постраждалих немає, - "Укрзалізниця" (виправлено)

Двоє військовослужбовців відкрили стрілянину в поїзді

Правоохоронці обеззброїли двох пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка-Київ - військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. Зазначені особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були здійснені з табельної зброї. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що зазначені особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були здійснені з табельної зброї. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Порушників зняли з поїзда спецпризначенці на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Нині поїзд затримується приблизно на 6 годин. Залізничники докладають максимум зусиль, щоб зменшити його відставання від графіка.

Вагонниє спори- паслєднєє дєла, кагда больше нєчева піть...
06.04.2021 09:38 Відповісти
Перепрошую, але до чого тут Новоолексіївка, Крим??? Потяг з Констахи до Київа.
06.04.2021 09:47 Відповісти
Не исключено что сепаров пришлось утихомиривать при помощи табельного оружия, но "наши" мусора и суды такие "мелочи" во внимание обычно не принимают, сепары и вата для них "идейно близкие элементы".
06.04.2021 11:21 Відповісти
Лучше бы стоп-кран дернули!!!
Эффект был бы тот же
06.04.2021 09:22 Відповісти
- В гарнизонной тюрьме сидели. Идеалисты и неидеалисты мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали.(с)
06.04.2021 13:08 Відповісти
Швейка регулярно перечитываю
Очень подходит под сегодняшний день!
06.04.2021 15:02 Відповісти
І що за таємничі "військовослужбовці"? Може, ще й добровольці? Може, брали участь у настінному живописі ОП? Назвали пґізідєнта лохом? Ай-я-яй! В СІЗО їх, до Ріффмастера!
06.04.2021 09:24 Відповісти
Перепрошую, але до чого тут Новоолексіївка, Крим??? Потяг з Констахи до Київа.
06.04.2021 09:47 Відповісти
Мазилы.
06.04.2021 09:25 Відповісти
Аваковские подарунки..
06.04.2021 09:28 Відповісти
аваковці є у рядах військових? вони ж наче лише на піринах у городах.
Вагонниє спори- паслєднєє дєла, кагда больше нєчева піть...
©
06.04.2021 09:38 Відповісти
Нехай у потягах катаються тепер дурники. я вже із захисниками. гудіння всю ніч і цигарки. А тут і діти і старики - да насрать.
06.04.2021 09:54 Відповісти
Не исключено что сепаров пришлось утихомиривать при помощи табельного оружия, но "наши" мусора и суды такие "мелочи" во внимание обычно не принимают, сепары и вата для них "идейно близкие элементы".
06.04.2021 11:21 Відповісти
На жаль навряд. В цьому маршруті сєпарів звісно багато. Але їдуть вони тихцем. Бо і вояків наших там до половини зазвичай.
06.04.2021 21:39 Відповісти
 
 