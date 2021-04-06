НАТО предостерегает Россию от эскалации в Украине: "Мы остаемся бдительными"

Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

Об этом заявил представитель НАТО в комментарии немецкому изданию WELT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"НАТО будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся бдительными и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией", - сказал спикер.

Он добавил, что "дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в рамках заключенного с участием ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года".

Спикер напомнил, что 1 апреля послы стран НАТО в Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.

"Союзники разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня с июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских военных на прошлой неделе", - сказал он.