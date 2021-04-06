РУС
Новости Агрессия России против Украины
НАТО предостерегает Россию от эскалации в Украине: "Мы остаемся бдительными"

НАТО предостерегает Россию от эскалации в Украине:

Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

Об этом заявил представитель НАТО в комментарии немецкому изданию WELT, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"НАТО будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы остаемся бдительными и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией", - сказал спикер.

Читайте также: Резников о возможной агрессии со стороны РФ: "Демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы"

Он добавил, что "дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в рамках заключенного с участием ОБСЕ соглашения о прекращении огня от 27 июля 2020 года".

Спикер напомнил, что 1 апреля послы стран НАТО в Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации с безопасностью на Черном море.

"Союзники разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня с июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских военных на прошлой неделе", - сказал он.

Топ комментарии
+4
Всё ясно ,решение о демонтаже ватной бензоколонки под названием ,кацапский ********,принято и будет выполнено.
06.04.2021 10:13
+3
Замість "занепокоєння, змастурбованості, глубокого осудження, рішучої підтримки а також інших синонімів та аналогів" потрібно надати реальну допомогу.
06.04.2021 10:04
+1
Да жесть вааще, щаа порвут - "Союзники разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что .....
06.04.2021 10:21
06.04.2021 10:04
США не віддадуть Україну *****. На тій сраці і сяде.
06.04.2021 10:05
"Мы остаемся бдительными..." и озабоченными
06.04.2021 10:11
А ***** обосраным
06.04.2021 10:44
Коли до влади приходять сучі діти - собаче життя починається у всіх!
06.04.2021 13:21
06.04.2021 10:13
06.04.2021 10:21
А ***** твоё уже широкомасштабно действует в Украине? Или так, серет понемногу?
06.04.2021 10:45
Ты или глупый очень или наивный ну если тебя кто-то решит порвать ,то никто не станет тебя об этом предупреждать ,это просто сделают ,тут ситуация совершенно такая ,кому нужен лишний шум .Когда евреев вели в газовые камеры им говорили ,что они идут всего-навсего на сан обработку.
06.04.2021 11:15
Для особо одарённых повторяю - "Союзники разделяют беспокойство по поводу .....Также союзники обеспокоены тем, что .....Североатлантический альянс предостерегает Россию ....
И это повторять как мантру в течении 7 лет войны и гибели воинов украинцев . А может пора уже действовать и вдарить по кацапам со всех сторон одновременно.
06.04.2021 13:11
Пильність - понад усе!
06.04.2021 10:25
бдите бдите....хмм...букву "з" что ли добавить
06.04.2021 10:32
Можешь даже обосраться себе в штаны, вы же удмурты больше ни на что не способны
06.04.2021 10:46
толку с вашего НАТО, в норку спрятались и тявкают
06.04.2021 10:55
не огризайся шавка, свого часу при допомозі Америки нацистів порвали, порвуть і кацапістів.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:11
показать весь комментарий
що ти там прохрюкало тупориле? що таке НАТО знаєш і хто туди входить?
показать весь комментарий
Тебе дибилу от того что рядом НАТО, легче? Украина не входит ни в НАТО, ни в союзе с США, надеятся на то что кто-то из них впишется и будет воевать за Украину с РФ, это только психически нездоровый человек вроди тебя ... Максимум кроме озабоченности дадут еще партию джавелинов, ну а ловить Калибры чем будешь?
06.04.2021 16:50
бидлота кацапська, що ти там хрюкаєш на своєму свиноскотячому, говори нормальною мовою.
06.04.2021 18:40
 
 