НАТО застерігає Росію від ескалації в Україні: "Ми залишаємося пильними"

Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону і порушень припинення вогню на Донбасі.

Про це заявив представник НАТО у коментарі німецькому виданню WELT, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємося пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією", - сказав речник.

Він додав, що "дестабілізаційні заходи з боку Росії підривають усі зусилля щодо деескалації напруженості у межах укладеної за участю ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року".

Речник нагадав, що 1 квітня посли країн НАТО у Брюсселі провели нараду для обміну думками щодо поточної безпекової ситуації на Чорному морі.

"Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових минулого тижня", - сказав він.