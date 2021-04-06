УКР
НАТО застерігає Росію від ескалації в Україні: "Ми залишаємося пильними"

Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону і порушень припинення вогню на Донбасі.

Про це заявив представник НАТО у коментарі німецькому виданню WELT, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємося пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією", - сказав речник.

Він додав, що "дестабілізаційні заходи з боку Росії підривають усі зусилля щодо деескалації напруженості у межах укладеної за участю ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року".

Речник нагадав, що 1 квітня посли країн НАТО у Брюсселі провели нараду для обміну думками щодо поточної безпекової ситуації на Чорному морі.

"Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових минулого тижня", - сказав він.

+4
Всё ясно ,решение о демонтаже ватной бензоколонки под названием ,кацапский ********,принято и будет выполнено.
показати весь коментар
06.04.2021 10:13 Відповісти
+3
Замість "занепокоєння, змастурбованості, глубокого осудження, рішучої підтримки а також інших синонімів та аналогів" потрібно надати реальну допомогу.
показати весь коментар
06.04.2021 10:04 Відповісти
+1
Да жесть вааще, щаа порвут - "Союзники разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что .....
показати весь коментар
06.04.2021 10:21 Відповісти
Замість "занепокоєння, змастурбованості, глубокого осудження, рішучої підтримки а також інших синонімів та аналогів" потрібно надати реальну допомогу.
показати весь коментар
06.04.2021 10:04 Відповісти
США не віддадуть Україну *****. На тій сраці і сяде.
показати весь коментар
06.04.2021 10:05 Відповісти
"Мы остаемся бдительными..." и озабоченными
показати весь коментар
06.04.2021 10:11 Відповісти
А ***** обосраным
показати весь коментар
06.04.2021 10:44 Відповісти
Коли до влади приходять сучі діти - собаче життя починається у всіх!
показати весь коментар
06.04.2021 13:21 Відповісти
Всё ясно ,решение о демонтаже ватной бензоколонки под названием ,кацапский ********,принято и будет выполнено.
показати весь коментар
06.04.2021 10:13 Відповісти
Да жесть вааще, щаа порвут - "Союзники разделяют беспокойство по поводу широкомасштабной военной деятельности России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены тем, что .....
показати весь коментар
06.04.2021 10:21 Відповісти
А ***** твоё уже широкомасштабно действует в Украине? Или так, серет понемногу?
показати весь коментар
06.04.2021 10:45 Відповісти
Ты или глупый очень или наивный ну если тебя кто-то решит порвать ,то никто не станет тебя об этом предупреждать ,это просто сделают ,тут ситуация совершенно такая ,кому нужен лишний шум .Когда евреев вели в газовые камеры им говорили ,что они идут всего-навсего на сан обработку.
показати весь коментар
06.04.2021 11:15 Відповісти
Для особо одарённых повторяю - "Союзники разделяют беспокойство по поводу .....Также союзники обеспокоены тем, что .....Североатлантический альянс предостерегает Россию ....
И это повторять как мантру в течении 7 лет войны и гибели воинов украинцев . А может пора уже действовать и вдарить по кацапам со всех сторон одновременно.
показати весь коментар
06.04.2021 13:11 Відповісти
Пильність - понад усе!
показати весь коментар
06.04.2021 10:25 Відповісти
бдите бдите....хмм...букву "з" что ли добавить
показати весь коментар
06.04.2021 10:32 Відповісти
Можешь даже обосраться себе в штаны, вы же удмурты больше ни на что не способны
показати весь коментар
06.04.2021 10:46 Відповісти
толку с вашего НАТО, в норку спрятались и тявкают
показати весь коментар
06.04.2021 10:55 Відповісти
не огризайся шавка, свого часу при допомозі Америки нацистів порвали, порвуть і кацапістів.
показати весь коментар
06.04.2021 12:44 Відповісти
клещ читать научись. Где про США написано?
показати весь коментар
06.04.2021 13:11 Відповісти
що ти там прохрюкало тупориле? що таке НАТО знаєш і хто туди входить?
показати весь коментар
06.04.2021 16:21 Відповісти
Тебе дибилу от того что рядом НАТО, легче? Украина не входит ни в НАТО, ни в союзе с США, надеятся на то что кто-то из них впишется и будет воевать за Украину с РФ, это только психически нездоровый человек вроди тебя ... Максимум кроме озабоченности дадут еще партию джавелинов, ну а ловить Калибры чем будешь?
показати весь коментар
06.04.2021 16:50 Відповісти
бидлота кацапська, що ти там хрюкаєш на своєму свиноскотячому, говори нормальною мовою.
показати весь коментар
06.04.2021 18:40 Відповісти
 
 