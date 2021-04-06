НАТО застерігає Росію від ескалації в Україні: "Ми залишаємося пильними"
Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону і порушень припинення вогню на Донбасі.
Про це заявив представник НАТО у коментарі німецькому виданню WELT, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємося пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією", - сказав речник.
Він додав, що "дестабілізаційні заходи з боку Росії підривають усі зусилля щодо деескалації напруженості у межах укладеної за участю ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року".
Речник нагадав, що 1 квітня посли країн НАТО у Брюсселі провели нараду для обміну думками щодо поточної безпекової ситуації на Чорному морі.
"Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових минулого тижня", - сказав він.
И это повторять как мантру в течении 7 лет войны и гибели воинов украинцев . А может пора уже действовать и вдарить по кацапам со всех сторон одновременно.