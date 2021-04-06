Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ
С момента прошлого заседания, 30 марта, в результате обстрела позиций Вооруженных Сил Украины был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области. Кроме того, в результате прицельного огня противника (в т.ч. снайперского) погибли 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и еще 4 получили боевые ранения и травмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
"Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ВОРДЛОУ вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров", - следует из сообщения.
"Исходя из этого, руководствуясь пунктом 4 Дополнение к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года по итогам консультаций ТКГ от 29 сентября 2015 года глава украинской делегации Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращению к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", - подчеркивают в украинской делегации.
Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.
Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
Тим більше, що в росії дефіцит робочих рук. І вже там, в росії, вручити їм російські паспорти....
При цьому ті росіяни, які на місцях нинішнього проживання, - визнають правосуб'єктність нинішніх суверенних держав, які є патріотами цих держав - можуть в них і залишатися, визнавши їх культуру і мову, як свою...
По-перше... завершилися б, нарешті, всі міжнаціональні конфлікти в бувших радянських республіках... "рускі весни, зими осені..." з іманентними їм екстремізмом
По-друге... сама росія поповнилася б її державотворчим населенням...
По-третє... репатрійовані проживали б в комфортному для себе культурному середовищі...
Але, ще раз наголошую, - якби в керівництва росії лишалися б сліди здорового глузду...
Але вона не спішить їх освоювати . А норовить залізти вже на все готове .
Хто на чуже зазіхає, той і своє втратить.
1) На Цензоре нет "россии", есть вонючая параша.
2) На Цензоре нет "путина", а есть мерзкое }{уйло-убийца.
3) Сунетесь дальше- вас будут убивать все, в т.ч. дети, женщины, старики.
Кто сможет- будет вас сам убивать, кто не сможет- будет с вами взрываться.
Тебе это понятно? Передай своему }{уйлу.
Я не какой-то узколобый ультрас, чтобы жить глупыми кричалками. Подскажи, патриёт, а кого ты там в Германии взрывать собрался?)))
На ЭТО нам отводили от 3 до 8 секунд.
На лохов поменьше, на соображающих- побольше.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так где эти войска, на границе, или на Донбассе. Какой-то сюр.