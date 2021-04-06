Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ

С момента прошлого заседания, 30 марта, в результате обстрела позиций Вооруженных Сил Украины был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области. Кроме того, в результате прицельного огня противника (в т.ч. снайперского) погибли 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и еще 4 получили боевые ранения и травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ВОРДЛОУ вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров", - следует из сообщения.

"Исходя из этого, руководствуясь пунктом 4 Дополнение к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года по итогам консультаций ТКГ от 29 сентября 2015 года глава украинской делегации Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращению к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", - подчеркивают в украинской делегации.

