12 144 47

Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ

Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ

С момента прошлого заседания, 30 марта, в результате обстрела позиций Вооруженных Сил Украины был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области. Кроме того, в результате прицельного огня противника (в т.ч. снайперского) погибли 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и еще 4 получили боевые ранения и травмы.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ВОРДЛОУ вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров", - следует из сообщения.

"Исходя из этого, руководствуясь пунктом 4 Дополнение к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года по итогам консультаций ТКГ от 29 сентября 2015 года глава украинской делегации Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращению к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", - подчеркивают в украинской делегации.

хм.. так вчера же не планировали, а сегодня что !? подгорать начало !? НАХ эти ТГК, Мински и т.д. потому что кацапы усиленно готовятся к войне а вы сопли жуете !!! переговорщики куевы
06.04.2021 12:58 Ответить
06.04.2021 12:58 Ответить
+12
Проблема не в Донбассе, а в кацапах.
06.04.2021 13:08 Ответить
06.04.2021 13:08 Ответить
+7
этот скулеж невыносим, дайте военным команду работать по отщипенцам, Донбасс раз зачистить и больше никаких потерь не будет.
06.04.2021 13:07 Ответить
06.04.2021 13:07 Ответить
06.04.2021 12:58 Ответить
06.04.2021 13:07 Ответить
06.04.2021 13:08 Ответить
Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.

Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
06.04.2021 13:46 Ответить
06.04.2021 13:46 Ответить
Болеете?
06.04.2021 13:54 Ответить
06.04.2021 13:54 Ответить
По Волгограду скучаете ??
06.04.2021 16:21 Ответить
06.04.2021 16:21 Ответить
Нет. А вы?
06.04.2021 16:34 Ответить
06.04.2021 16:34 Ответить
І Вам не хворіти ...
07.04.2021 11:19 Ответить
07.04.2021 11:19 Ответить
Т.е. ушли от ответа. ОК.
07.04.2021 12:32 Ответить
07.04.2021 12:32 Ответить
А чому б росії (якщо в її керівництві є залишки мізків) не скористатися ізраїльським прикладом і не вчинити цивілізовано - закликати представників "руского міра" , що проживать за її межами, до максимальної репатріації в росію?

Тим більше, що в росії дефіцит робочих рук. І вже там, в росії, вручити їм російські паспорти....

При цьому ті росіяни, які на місцях нинішнього проживання, - визнають правосуб'єктність нинішніх суверенних держав, які є патріотами цих держав - можуть в них і залишатися, визнавши їх культуру і мову, як свою...

По-перше... завершилися б, нарешті, всі міжнаціональні конфлікти в бувших радянських республіках... "рускі весни, зими осені..." з іманентними їм екстремізмом

По-друге... сама росія поповнилася б її державотворчим населенням...
По-третє... репатрійовані проживали б в комфортному для себе культурному середовищі...

Але, ще раз наголошую, - якби в керівництва росії лишалися б сліди здорового глузду...
06.04.2021 13:29 Ответить
06.04.2021 13:29 Ответить
Факт - у РФії - гігантська маса неосвоєних та малоосвоєних територій
Але вона не спішить їх освоювати . А норовить залізти вже на все готове .
Хто на чуже зазіхає, той і своє втратить.
06.04.2021 13:45 Ответить
06.04.2021 13:45 Ответить
Тем более можно зачистить только Донецк, а без Донецка остальное никому не нужно, само вернется.
06.04.2021 13:30 Ответить
06.04.2021 13:30 Ответить
А говнокомандувач тим часом в Катарі займаєтся працевлаштуванням поліціянтів Авакова
06.04.2021 13:13 Ответить
06.04.2021 13:13 Ответить
Если бы ты не про.....л что то ничего этого не было бы
06.04.2021 13:16 Ответить
06.04.2021 13:16 Ответить
У вас нарушена причинно- следственная связь
06.04.2021 13:35 Ответить
06.04.2021 13:35 Ответить
чудо, дядя написал про ядерное оружие.
06.04.2021 15:00 Ответить
06.04.2021 15:00 Ответить
Правильно сделал
06.04.2021 15:11 Ответить
06.04.2021 15:11 Ответить
Та то с телефона пишу оно само видать поправляет
06.04.2021 15:30 Ответить
06.04.2021 15:30 Ответить
На каждого убитого украинца надо инициировать сто уничтоженных оккупантов, а не заседания.
06.04.2021 13:33 Ответить
06.04.2021 13:33 Ответить
Ура патриотизм. Сколько кацапских солдат в плен взяли за 7-мь лет? Двух, и те ГРУшники? Они что, неуловимые?
06.04.2021 13:43 Ответить
06.04.2021 13:43 Ответить
Я где-то написал, что вас, кацапов, надо в плен брать? Я написал, что из вас удобрение будет.
06.04.2021 13:56 Ответить
06.04.2021 13:56 Ответить
Ты не знаешь, где ваши парашные трупы? Пройдись по любому кладбищу в любом вашем Мухосранске и посмотри на даты смерти.
06.04.2021 14:14 Ответить
06.04.2021 14:14 Ответить
Почему кацапы засекретили данные о своих потерях, не думал об этом? И кто похоронен в Краснополье, если не нашлось ДНК совпадений с Украинскими родственниками? Или ты думаешь, что это сотни каких то Украинских сирот? Это и есть кацапы, которые никому не нужны.
06.04.2021 15:33 Ответить
06.04.2021 15:33 Ответить
Потому, что это общепризнанная практика. Легко назвать погибших в сбитом израильтянами самолете, назови погибших в американском самолете, сбитом талибами.
06.04.2021 15:54 Ответить
06.04.2021 15:54 Ответить
Бредишь? Наши погибшие известны поименно, учтены в книге памяти, есть попавшие без вести но их немного, поисковики работают постоянно, и даже теперь на територии ОРДЛО. А ваши никому не нужны, валяются по канавам, как жили так и умерли.
06.04.2021 16:01 Ответить
06.04.2021 16:01 Ответить
Если ты о россиянах, то где они валяются? Почему эти трупы, не показывают общественности? Почему нет пленных? Почему при обменах, меняют украинцев на украинцев?
06.04.2021 16:05 Ответить
06.04.2021 16:05 Ответить
Ты про каких, про тех что под Смоленском и Ржевом до сих пор сотнями тысяч в болотах, или в лугандоне по канавам? Кто их вам показывать будет, Украинцы? Нет уж, сами разбирайтесь.
06.04.2021 16:14 Ответить
06.04.2021 16:14 Ответить
Запомни, кацап:
1) На Цензоре нет "россии", есть вонючая параша.
2) На Цензоре нет "путина", а есть мерзкое }{уйло-убийца.
3) Сунетесь дальше- вас будут убивать все, в т.ч. дети, женщины, старики.
Кто сможет- будет вас сам убивать, кто не сможет- будет с вами взрываться.
Тебе это понятно? Передай своему }{уйлу.
06.04.2021 17:53 Ответить
06.04.2021 17:53 Ответить
Запомни https://censor.net/ru/user/462738
Я не какой-то узколобый ультрас, чтобы жить глупыми кричалками. Подскажи, патриёт, а кого ты там в Германии взрывать собрался?)))
07.04.2021 03:33 Ответить
07.04.2021 03:33 Ответить
Из Германии в Украину самолёты летают, так что не переживай- и твоих парашников достанем, и тебя тоже.
07.04.2021 06:54 Ответить
07.04.2021 06:54 Ответить
Спасибо, успокоил.
07.04.2021 07:23 Ответить
07.04.2021 07:23 Ответить
Главное, что пока ещё не УПОКОИЛ.
На ЭТО нам отводили от 3 до 8 секунд.
На лохов поменьше, на соображающих- побольше.
07.04.2021 13:28 Ответить
07.04.2021 13:28 Ответить
Пукни еще раз в диван
07.04.2021 13:37 Ответить
07.04.2021 13:37 Ответить
Что ещё парашник может сказать?
07.04.2021 13:39 Ответить
07.04.2021 13:39 Ответить
А кто там отводил 3-5 сек? Они что для ускорения делали?
07.04.2021 13:59 Ответить
07.04.2021 13:59 Ответить
Узнаешь как-нибудь, если появишься на очередной сходке парашного дерьма.
07.04.2021 17:02 Ответить
07.04.2021 17:02 Ответить
Насчёт сходок это правильно. Не ходи туда, а то можешь нарваться на профи.
08.04.2021 13:11 Ответить
08.04.2021 13:11 Ответить
Не совсем. П*з*юлин.
08.04.2021 14:06 Ответить
08.04.2021 14:06 Ответить
Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины Источник: https://censor.net/ru/n3257936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так где эти войска, на границе, или на Донбассе. Какой-то сюр.
06.04.2021 14:14 Ответить
06.04.2021 14:14 Ответить
Блд, импотенты без яиц!
06.04.2021 15:01 Ответить
06.04.2021 15:01 Ответить
85 лет какая потенция? А клоуны они как дети, это тоже не про них, цирк на дроте...
06.04.2021 15:37 Ответить
06.04.2021 15:37 Ответить
Моника Катарская в крайностях- у нее только или новые лица (в смысле тупые хари), или старые маразматики, с длинным шлейфом конченых ублюдков. безмозглый дедушка на сцене полтора года тапочки не мог надеть, или оба на одну ногу, или вверх подошвой. думали #уйлу этот номер из кАл-95 показывать можно вечно. зрители начали свистеть, дед присел на клизму. ни он, ни клоуны не знают что делать... сдрыснули в буфет.
06.04.2021 15:08 Ответить
06.04.2021 15:08 Ответить
О как забегали, а кто мириться еще пол года назад собирался, отводил войска? Прекратить стрелять... Зеля в Катаре, понятно, а твой корефан Фокин, что теперь поет?
06.04.2021 15:35 Ответить
06.04.2021 15:35 Ответить
 
 