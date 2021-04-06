Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ

З моменту минулого засідання, 30 березня, в результаті обстрілу позицій Збройних Сил України був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області. Крім того, в результаті прицільного вогню противника (в т.ч. снайперського) загинули 3 військовослужбовці Збройних Сил України та ще 4 дістали бойові поранення і травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

"Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів", - випливає з повідомлення.

"Виходячи з цього, керуючись пунктом 4 Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року за підсумками консультацій ТКГ від 29 вересня 2015 року Глава Української делегації Л.Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року", - підкреслюють в українській делегації.

