УКР
Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ

З моменту минулого засідання, 30 березня, в результаті обстрілу позицій Збройних Сил України був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області. Крім того, в результаті прицільного вогню противника (в т.ч. снайперського) загинули 3 військовослужбовці Збройних Сил України та ще 4 дістали бойові поранення і травми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

"Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів", - випливає з повідомлення.

"Виходячи з цього, керуючись пунктом 4 Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року за підсумками консультацій ТКГ від 29 вересня 2015 року Глава Української делегації Л.Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року", - підкреслюють в українській делегації.

+17
хм.. так вчера же не планировали, а сегодня что !? подгорать начало !? НАХ эти ТГК, Мински и т.д. потому что кацапы усиленно готовятся к войне а вы сопли жуете !!! переговорщики куевы
показати весь коментар
06.04.2021 12:58 Відповісти
+12
Проблема не в Донбассе, а в кацапах.
показати весь коментар
06.04.2021 13:08 Відповісти
+7
этот скулеж невыносим, дайте военным команду работать по отщипенцам, Донбасс раз зачистить и больше никаких потерь не будет.
показати весь коментар
06.04.2021 13:07 Відповісти
хм.. так вчера же не планировали, а сегодня что !? подгорать начало !? НАХ эти ТГК, Мински и т.д. потому что кацапы усиленно готовятся к войне а вы сопли жуете !!! переговорщики куевы
показати весь коментар
06.04.2021 12:58 Відповісти
этот скулеж невыносим, дайте военным команду работать по отщипенцам, Донбасс раз зачистить и больше никаких потерь не будет.
показати весь коментар
06.04.2021 13:07 Відповісти
Проблема не в Донбассе, а в кацапах.
показати весь коментар
06.04.2021 13:08 Відповісти
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik?hc_ref=ARSpGXl4KNOG3jSxw91fRQttt3TraJx727b10FayExnrFTWQDiDmhrdaqw8nn7X2EHk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=CH-R Олена Добровольська
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik/posts/4026053497475464?__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=H-R Вчера в 03:06

Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.

Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
показати весь коментар
06.04.2021 13:46 Відповісти
Болеете?
показати весь коментар
06.04.2021 13:54 Відповісти
По Волгограду скучаете ??
показати весь коментар
06.04.2021 16:21 Відповісти
Нет. А вы?
показати весь коментар
06.04.2021 16:34 Відповісти
І Вам не хворіти ...
показати весь коментар
07.04.2021 11:19 Відповісти
Т.е. ушли от ответа. ОК.
показати весь коментар
07.04.2021 12:32 Відповісти
А чому б росії (якщо в її керівництві є залишки мізків) не скористатися ізраїльським прикладом і не вчинити цивілізовано - закликати представників "руского міра" , що проживать за її межами, до максимальної репатріації в росію?

Тим більше, що в росії дефіцит робочих рук. І вже там, в росії, вручити їм російські паспорти....

При цьому ті росіяни, які на місцях нинішнього проживання, - визнають правосуб'єктність нинішніх суверенних держав, які є патріотами цих держав - можуть в них і залишатися, визнавши їх культуру і мову, як свою...

По-перше... завершилися б, нарешті, всі міжнаціональні конфлікти в бувших радянських республіках... "рускі весни, зими осені..." з іманентними їм екстремізмом

По-друге... сама росія поповнилася б її державотворчим населенням...
По-третє... репатрійовані проживали б в комфортному для себе культурному середовищі...

Але, ще раз наголошую, - якби в керівництва росії лишалися б сліди здорового глузду...
показати весь коментар
06.04.2021 13:29 Відповісти
Факт - у РФії - гігантська маса неосвоєних та малоосвоєних територій
Але вона не спішить їх освоювати . А норовить залізти вже на все готове .
Хто на чуже зазіхає, той і своє втратить.
показати весь коментар
06.04.2021 13:45 Відповісти
Тем более можно зачистить только Донецк, а без Донецка остальное никому не нужно, само вернется.
показати весь коментар
06.04.2021 13:30 Відповісти
А говнокомандувач тим часом в Катарі займаєтся працевлаштуванням поліціянтів Авакова
показати весь коментар
06.04.2021 13:13 Відповісти
Если бы ты не про.....л что то ничего этого не было бы
показати весь коментар
06.04.2021 13:16 Відповісти
У вас нарушена причинно- следственная связь
показати весь коментар
06.04.2021 13:35 Відповісти
чудо, дядя написал про ядерное оружие.
показати весь коментар
06.04.2021 15:00 Відповісти
Правильно сделал
показати весь коментар
06.04.2021 15:11 Відповісти
Та то с телефона пишу оно само видать поправляет
показати весь коментар
06.04.2021 15:30 Відповісти
На каждого убитого украинца надо инициировать сто уничтоженных оккупантов, а не заседания.
показати весь коментар
06.04.2021 13:33 Відповісти
Ура патриотизм. Сколько кацапских солдат в плен взяли за 7-мь лет? Двух, и те ГРУшники? Они что, неуловимые?
показати весь коментар
06.04.2021 13:43 Відповісти
Я где-то написал, что вас, кацапов, надо в плен брать? Я написал, что из вас удобрение будет.
показати весь коментар
06.04.2021 13:56 Відповісти
Ты не знаешь, где ваши парашные трупы? Пройдись по любому кладбищу в любом вашем Мухосранске и посмотри на даты смерти.
показати весь коментар
06.04.2021 14:14 Відповісти
Почему кацапы засекретили данные о своих потерях, не думал об этом? И кто похоронен в Краснополье, если не нашлось ДНК совпадений с Украинскими родственниками? Или ты думаешь, что это сотни каких то Украинских сирот? Это и есть кацапы, которые никому не нужны.
показати весь коментар
06.04.2021 15:33 Відповісти
Потому, что это общепризнанная практика. Легко назвать погибших в сбитом израильтянами самолете, назови погибших в американском самолете, сбитом талибами.
показати весь коментар
06.04.2021 15:54 Відповісти
Бредишь? Наши погибшие известны поименно, учтены в книге памяти, есть попавшие без вести но их немного, поисковики работают постоянно, и даже теперь на територии ОРДЛО. А ваши никому не нужны, валяются по канавам, как жили так и умерли.
показати весь коментар
06.04.2021 16:01 Відповісти
Если ты о россиянах, то где они валяются? Почему эти трупы, не показывают общественности? Почему нет пленных? Почему при обменах, меняют украинцев на украинцев?
показати весь коментар
06.04.2021 16:05 Відповісти
Ты про каких, про тех что под Смоленском и Ржевом до сих пор сотнями тысяч в болотах, или в лугандоне по канавам? Кто их вам показывать будет, Украинцы? Нет уж, сами разбирайтесь.
показати весь коментар
06.04.2021 16:14 Відповісти
Запомни, кацап:
1) На Цензоре нет "россии", есть вонючая параша.
2) На Цензоре нет "путина", а есть мерзкое }{уйло-убийца.
3) Сунетесь дальше- вас будут убивать все, в т.ч. дети, женщины, старики.
Кто сможет- будет вас сам убивать, кто не сможет- будет с вами взрываться.
Тебе это понятно? Передай своему }{уйлу.
показати весь коментар
06.04.2021 17:53 Відповісти
Запомни https://censor.net/ru/user/462738
Я не какой-то узколобый ультрас, чтобы жить глупыми кричалками. Подскажи, патриёт, а кого ты там в Германии взрывать собрался?)))
показати весь коментар
07.04.2021 03:33 Відповісти
Из Германии в Украину самолёты летают, так что не переживай- и твоих парашников достанем, и тебя тоже.
показати весь коментар
07.04.2021 06:54 Відповісти
Спасибо, успокоил.
показати весь коментар
07.04.2021 07:23 Відповісти
Главное, что пока ещё не УПОКОИЛ.
На ЭТО нам отводили от 3 до 8 секунд.
На лохов поменьше, на соображающих- побольше.
показати весь коментар
07.04.2021 13:28 Відповісти
Пукни еще раз в диван
показати весь коментар
07.04.2021 13:37 Відповісти
Что ещё парашник может сказать?
показати весь коментар
07.04.2021 13:39 Відповісти
А кто там отводил 3-5 сек? Они что для ускорения делали?
показати весь коментар
07.04.2021 13:59 Відповісти
Узнаешь как-нибудь, если появишься на очередной сходке парашного дерьма.
показати весь коментар
07.04.2021 17:02 Відповісти
Насчёт сходок это правильно. Не ходи туда, а то можешь нарваться на профи.
показати весь коментар
08.04.2021 13:11 Відповісти
Не совсем. П*з*юлин.
показати весь коментар
08.04.2021 14:06 Відповісти
Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины Источник: https://censor.net/ru/n3257936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так где эти войска, на границе, или на Донбассе. Какой-то сюр.
показати весь коментар
06.04.2021 14:14 Відповісти
Блд, импотенты без яиц!
показати весь коментар
06.04.2021 15:01 Відповісти
85 лет какая потенция? А клоуны они как дети, это тоже не про них, цирк на дроте...
показати весь коментар
06.04.2021 15:37 Відповісти
Моника Катарская в крайностях- у нее только или новые лица (в смысле тупые хари), или старые маразматики, с длинным шлейфом конченых ублюдков. безмозглый дедушка на сцене полтора года тапочки не мог надеть, или оба на одну ногу, или вверх подошвой. думали #уйлу этот номер из кАл-95 показывать можно вечно. зрители начали свистеть, дед присел на клизму. ни он, ни клоуны не знают что делать... сдрыснули в буфет.
показати весь коментар
06.04.2021 15:08 Відповісти
О как забегали, а кто мириться еще пол года назад собирался, отводил войска? Прекратить стрелять... Зеля в Катаре, понятно, а твой корефан Фокин, что теперь поет?
показати весь коментар
06.04.2021 15:35 Відповісти
 
 