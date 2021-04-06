Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ
З моменту минулого засідання, 30 березня, в результаті обстрілу позицій Збройних Сил України був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області. Крім того, в результаті прицільного вогню противника (в т.ч. снайперського) загинули 3 військовослужбовці Збройних Сил України та ще 4 дістали бойові поранення і травми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).
"Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів", - випливає з повідомлення.
"Виходячи з цього, керуючись пунктом 4 Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року за підсумками консультацій ТКГ від 29 вересня 2015 року Глава Української делегації Л.Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року", - підкреслюють в українській делегації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik/posts/4026053497475464?__xts__%5B0%5D=68.ARCDkk1oO1Ovygf2MhG3pACpG_RBjpqGhCCfsMO_3sb8VGFqnl4e6Voqoppk66CsDgn8uQIalXpP6btvCvt3gGXHeYPE8N7u7Hz2_oVN23ja5jxjwaN1rj8ceK8qX-zbr8hWRvmQIJYBxO6eKrtQIEueggaRi3ZA0SAUHt2pEuoRC5afn5OXYCab_CtMoUQ_q5ZHqKHiXW5Tw7s9TqcBpOutqtnph9n_Y3f32jtj3POhnKyutkXrjgjBwss4RsPQPhDVIty-Io8_C1KlD47gDEFrgJL0IOguuhZFmvjFej2MCPc&__tn__=H-R Вчера в 03:06
Якась системна навала "російських укрАинцев" чи то укрАїнскіх росіян (чорта авакова, незграбної мєндєль з немитою головою), з ядерними викидами у повітря.
Ці викиди - ніщо інше як російська пропаганда і найогидніше, що вона здійснюється за гроші платників податків.
Муляє цим пацюкам українська мова, як пляшка в м'якому місці, пробують і так, і інакше просунути російський мовний, культурний (обожемій, хоча про яку таку культуру тут взагалі йдеться) та інформаційний простір, знову натягнути сову на глобус.
Ідіть нхй, тут водки немає.
Тим більше, що в росії дефіцит робочих рук. І вже там, в росії, вручити їм російські паспорти....
При цьому ті росіяни, які на місцях нинішнього проживання, - визнають правосуб'єктність нинішніх суверенних держав, які є патріотами цих держав - можуть в них і залишатися, визнавши їх культуру і мову, як свою...
По-перше... завершилися б, нарешті, всі міжнаціональні конфлікти в бувших радянських республіках... "рускі весни, зими осені..." з іманентними їм екстремізмом
По-друге... сама росія поповнилася б її державотворчим населенням...
По-третє... репатрійовані проживали б в комфортному для себе культурному середовищі...
Але, ще раз наголошую, - якби в керівництва росії лишалися б сліди здорового глузду...
Але вона не спішить їх освоювати . А норовить залізти вже на все готове .
Хто на чуже зазіхає, той і своє втратить.
1) На Цензоре нет "россии", есть вонючая параша.
2) На Цензоре нет "путина", а есть мерзкое }{уйло-убийца.
3) Сунетесь дальше- вас будут убивать все, в т.ч. дети, женщины, старики.
Кто сможет- будет вас сам убивать, кто не сможет- будет с вами взрываться.
Тебе это понятно? Передай своему }{уйлу.
Я не какой-то узколобый ультрас, чтобы жить глупыми кричалками. Подскажи, патриёт, а кого ты там в Германии взрывать собрался?)))
На ЭТО нам отводили от 3 до 8 секунд.
На лохов поменьше, на соображающих- побольше.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так где эти войска, на границе, или на Донбассе. Какой-то сюр.