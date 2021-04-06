Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх Мінських домовленостей

Москва стривожена розвитком ситуації в Україні, а також розчарована реакцією Заходу на поведінку Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, зазначивши, що "українська сторона порушує всі Мінські домовленості".

"Нас це турбує. Ми говоримо це і європейським колегам. Сподіваємося, що розуміння того, що відбувається, є і у Вашингтоні. Але поки дії і реакція наших західних колег розчаровує", - сказав глава російського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, Захід, як і раніше виходить з необхідності підтримувати українську владу.

Як зазначив Лавров, Київ заявляє, що Мінські угоди потрібні тільки для збереження санкцій і "багато інших прикладів", проте ніякої реакції з західної сторони немає, в результаті "сьогодні Україна перейшла до погроз військових дій".

Крім того, Лавров закликав Німеччину і Францію "привести владу України до тями".

Нагадаємо, раніше міністр з інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.