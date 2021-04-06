УКР
Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх Мінських домовленостей

Москва стривожена розвитком ситуації в Україні, а також розчарована реакцією Заходу на поведінку Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, зазначивши, що "українська сторона порушує всі Мінські домовленості".

"Нас це турбує. Ми говоримо це і європейським колегам. Сподіваємося, що розуміння того, що відбувається, є і у Вашингтоні. Але поки дії і реакція наших західних колег розчаровує", - сказав глава російського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, Захід, як і раніше виходить з необхідності підтримувати українську владу.

Читайте також: Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі

Як зазначив Лавров, Київ заявляє, що Мінські угоди потрібні тільки для збереження санкцій і "багато інших прикладів", проте ніякої реакції з західної сторони немає, в результаті "сьогодні Україна перейшла до погроз військових дій".

Крім того, Лавров закликав Німеччину і Францію "привести владу України до тями".

Нагадаємо, раніше міністр з інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Лавров Сергій (1641) МЗС (4245) росія (67283) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827)
+47
Лавров обвинил Украину в нарушении всех минских договоренностей
06.04.2021 12:56
+46
Водички захтіло окупант рашистський.
06.04.2021 12:55
+36
Кацапсин снова во всем ущемляют
06.04.2021 12:54
- рашка стягивает войска к границам
- Ишак рассказывает, что это нормально
- Лавров обвиняет Украину в срыве мирных договорённостей
- Ишак рассказывает о помощи Катару в организации футбола
---> мы сейчас здесь <----
- «Внимание, Гляйвиц! Радио в руках Польши» (С)

- Ишак издаёт указ о смене зелёного цвета в военной форме на фиолетовый
....
- сто+ лет сумных писэнь про тяжку долю украинського нарида
06.04.2021 13:26
Дододо, "польская военщина напала на радиостанцию в Гляйвице!"....
06.04.2021 13:29
Геббельс і Вишинський в одному флаконі
06.04.2021 13:30
Это риббентроп.
06.04.2021 13:32
Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 8750
06.04.2021 13:31
Опять лавров- конякин овса абъелса и решил обвинить украинцев в том , что не желают отдать Донбасс без боя !
06.04.2021 13:33
А вот это вот щито?

Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 7471
06.04.2021 13:34
Звичайно і сумніву немає, бо винні Молдова, Грузія і Україна за напад на них московії. Винні сірійські діти, яких бомбили російські "офіцери", заробляючи криваві гроші для своїх дітей. Всі винні, тільки не терористи!
06.04.2021 13:36
да не будет ничего, кацап напуган и слаб...армия его барахло, а экономика меньше чем у Албании...все будет хорошо...
06.04.2021 13:37
Ты недалёк от истины, товарищ ************, по сравнению со странами НАТО, вы говно
06.04.2021 13:58
во-во, брат...кацапа и Румуния бы нагнула, если бы хотела... а уж Литва с Польшей просто бы анигилировала...не знаю шо шмаркля с ними миндальничает...
06.04.2021 14:31
Ну что, ватные пдрсы, что лучше стали жить после нападения на Украину ,будете удушены а-ля ссссср, ******** рода недочеловеческого...
06.04.2021 16:04
В современной истории Москвы были белополяки, белофинны которые, которые только и мечтали напасть на Расею. Теперь подготавливается к употреблению слово белобандерафцы.
06.04.2021 13:37
Намагається дискредитувати нас і позбавити підтримки. США, ясна річ, для них не варіант. Вони підтримають Україну. А от на Францію і Німеччину він може натиснути: "Україна погана, нічого не робить для врегулювання конфлікту" і т.д. Прикормлені партнери ж...
Ми не відповідаємо фізично, але хоча б у інформаційній війні Кулеба щось може зробити? Хоча, якщо навіть наш "президент" не в своїй країні, а в Катар полетів Армагеддон робити (бідні люди)... То скоро і озабочєнностєй буде все менше...
06.04.2021 13:39
Яка ж курва....брехлива!
06.04.2021 13:40
пішла у дупу недолуга ********** коняка
06.04.2021 13:41
Послухати чи почитати лаврова, так можна подумати, що це Україна відкусила собі Краснодарський край та напала на частину Ростовської та Воронезької області. Рівень цинізму зашкалює. (
06.04.2021 13:43
Громче всех лают дворняжки, молчаливость и выдержка - признак породы.
06.04.2021 13:48
Ты хотел сказать,маска страха !
06.04.2021 13:57
Дейсвовать надо,а не ждать и молчать !
06.04.2021 13:58
Сумна лошадь надіється що йому повірять.😄
06.04.2021 13:53
Оттяпали Крым, финансируют и снабжают отребье в Дыре, напихали по всей границе войск и бронетехники ,еще они падлы и встревожены.
06.04.2021 13:54
так это ж все на упреждение .... они ж защищаться будут , на чужой земле .. от нападения биндеровцев !!! и ************* вроде меркелей-макронов слегка обеспокоенно будут поддакивать путлеру ...
06.04.2021 14:07
При Порошенко такого не бьіло ! Лавров не делал подобньіх заявлений !
06.04.2021 13:55
точно. Порошенко платив податки москалям.
06.04.2021 21:45
Точно, с киношек для МОРФа.
06.04.2021 23:59
Зашли на Украину с войной и Украина виновата,-логично.
06.04.2021 14:03
_Логика тут вообще ни при чём. Просто агрессор и враг ведёт себя именно так, как и следует ожидать от агрессора и врага.
06.04.2021 14:14
Это был сарказм, но с Вами согласен.
06.04.2021 14:21
А, ну вы это, не обижайтесь.
06.04.2021 14:24
"сегодня Украина перешла к угрозам военных действий".

Обвинять Украину в срыве соглашений и попутно стягивать к границе свои войска...

Интересно, что по этому поводу думает "главнокомандующий". Нашел мир в глазах маньяка или нет еще?
06.04.2021 14:04
Поиск продолжается....
06.04.2021 14:43
кому непонятно, что весь кипишь из-за того, что пархатый Оманский Ишак наобещал #уйлу в Париже - и выборы на Бамбасе уже в 2020, и воду на Крым, и снятие санкций, и дючьбу наридов! все помнят как это фуфло пытались пропихнуть лакеи уродов через ВР. теперь с гаденыша спрашивают, а пострадает Украина.
06.04.2021 14:59
та й маленькому жидіняті тепер теж не позаздриш, якщо ***** схопить, прийдеться "атвєтіть за базар"
06.04.2021 23:58
Смерть кацапським окупантам!
06.04.2021 14:09
а я звинувачую москалів у порушенні всіх мінських, будапештських, харківських і яких тільки не назви домовленостей!!!!
06.04.2021 14:18
Уже запустили в дело и путлеровского риббентропа с лошадиной головой обезображенной отсутствием интеллекта и присутствием кокаина.
06.04.2021 14:21
Кокаин уже тоже отсутствует, перекрыли поставки, хотя, эти найдут если им надо..
06.04.2021 14:44
Это все словесная мутотня, которая имеет место перед началом военных действий - «мы встревожены», «ситуация беспокоит», «власти нужно привести в чувство из-за беспредела», и так далее. Основная причина - непоставка воды в Крым. Об этом говорят факты - начиная со Шмыгаля и заканчивая Кравчуком - постоянно этот вопрос жуется как-бы втихоря, но Россия это постоянно закидывала в заседания ТРГ. Потом подала жалобу в ООН на Украину. Исчерпав все свое влияние на решение этой проблемы, остался последний шаг - военные действия. Дураку понятно, что эта ситуация вечно продолжаться не будет - скоро уже эта война уравняется с войной в Афганистане по длительности. Так что, это произойдет.
06.04.2021 14:23
Коняка ПНХ!
06.04.2021 14:29
Этот конь думает, что рядом дураки европейские?
Да нет, этим он себя и своих ************* показывает ДЕБИЛАМИ!
06.04.2021 14:37
Сумна коняка!
06.04.2021 14:40
Там найдётся один вменяемый офицер, который просверлит дрелью башку *****? Потому что всё идёт к ядерной войне, подумайте о своих детях.
06.04.2021 14:43
А чего это лавров открыл рот? По его же словам росия - не сторона конфликта.
Вот пусть и молчат в тряпочку.
События происходят на территории Украины, а не в ростовской области.
Вчера их песков на обеспокоенность Европы по поводу стягивания войск к границам Украины, сказал, что это право росиии перемещать свои войска по своей территории куда угодно.
Так что, кацапам по своей территории можно перемещать целые дивизии к границе другого государства, а украинским воинам на своей территории нельзя даже выглянуть из окопа в сторону своей той же территории?
06.04.2021 14:43
"...а украинским воинам на своей территории нельзя даже выглянуть из окопа в сторону своей той же территории?"
_Вообще-то они считают что Украина вообще не имеет права на существование - как независимое от расии государство.
06.04.2021 14:46
Дайте йому вівса.
06.04.2021 14:45
Краще травленого від гризунів і добу не давати води.
06.04.2021 14:48
Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 2929
06.04.2021 14:53
...з пургеном .
06.04.2021 15:17
Игогоо! Игогоооо!
06.04.2021 14:54
Геббельс нервно в гробу переворачивается! У нас МИД вообще чем занимается?
06.04.2021 14:55
Почему старая лошадь не призвала Германию и Францию ужесточить санкции против раши Ведь санкции для рашки большое благо Уже не хотят благ ?
06.04.2021 15:15
Старіє говоряща шкапа: ще не додумалась.
06.04.2021 15:18
дохлый ишак подал голос кто следующий
06.04.2021 15:36
путин неизлечимо болен. Он об этом знает, вот и хочет хлопнуть дверью - устроить войну.
Ему на плевать на будущие многочисленные жертвы, ибо он уже смирипся со своей.
06.04.2021 16:32
Что это там ещё вякает эта татаро-монгольская говорящая лошадь по имени Лавров??
06.04.2021 17:07
жидо-армянская
06.04.2021 23:27
Я не можу розуміти,збагнути, докумекати....які ми ведемо розмови з нашими європейськими колегами? США,Канада,Великобританія, Швеція,Польща і інші по світу( поки не всі з причин наплювальства самого Зеленського)- їм все понятно і зрозуміло, вони Рашку не слухають з брехнею, а ці Меркель,Макрон ...ще щось і розмовляють з Путіним!? Чи так їм газа хочеться,що готові і зад лизать,та тільки США стримує від неподобства. Бо соромно таке бачити приниження. А нашому Зеленому треба повертатись з Катара,доповісти народу,чого виторгував,де зброя поділась, і що за 15 договорів намалював,і, за Державність братись,бо вже надоїв по горло!
06.04.2021 17:52
какой царь такие и его собаки.брехливое мудило.
06.04.2021 23:44
Жалкая пародия на либентропа, но веревка будет настоящая.
07.04.2021 00:14
У москалів традиційна весняна шиза.
Читаєш цю маячню - і навіть не знаєш, як таке коментувати.
Тільки, на жаль, такі шизоїди - небезпечні.
07.04.2021 04:49
Це всього лише мутація зимовоі шизи яка продовжувала осінню
07.04.2021 09:48
ЗЕ пора уже надеть штаны и обявить официально что все минские договоренности Украина считает бессмысленными и их онулировать.
07.04.2021 06:36
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
07.04.2021 10:32
Переіначений ара ,забув про недавні події у Нагорному Карабасі???!!!!Більше як з Грузією не буде:голубенький макрон не приїде з папірцем і не "зупинить війну"кремлівської мафії на території Грузії!росіянцям будуть так перти розпеченим залізом і в хвіст ,і в гриву і по ма нді мантачкой.А папірець макрона засунуть йому в уйло.....а ще головне,щоб наперед "упреждать" оскаженнілого ворога!
07.04.2021 12:26
Интересно ,а Москва ничего не нарушила??? Ваши права в Украине , господин Лавров , ограничиваются - тихонько лежать в земле и удобрять ее!
07.04.2021 12:56
Той лошак і на шибениці буде поганить наш люд!!! Ганьба Вилупкам інопланетної раси!!!
07.04.2021 16:06
Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 2501
07.04.2021 16:17
Сторінка 2 з 2
 
 