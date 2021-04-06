Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх Мінських домовленостей
Москва стривожена розвитком ситуації в Україні, а також розчарована реакцією Заходу на поведінку Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, зазначивши, що "українська сторона порушує всі Мінські домовленості".
"Нас це турбує. Ми говоримо це і європейським колегам. Сподіваємося, що розуміння того, що відбувається, є і у Вашингтоні. Але поки дії і реакція наших західних колег розчаровує", - сказав глава російського зовнішньополітичного відомства.
За його словами, Захід, як і раніше виходить з необхідності підтримувати українську владу.
Як зазначив Лавров, Київ заявляє, що Мінські угоди потрібні тільки для збереження санкцій і "багато інших прикладів", проте ніякої реакції з західної сторони немає, в результаті "сьогодні Україна перейшла до погроз військових дій".
Крім того, Лавров закликав Німеччину і Францію "привести владу України до тями".
Нагадаємо, раніше міністр з інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Ишак рассказывает, что это нормально
- Лавров обвиняет Украину в срыве мирных договорённостей
- Ишак рассказывает о помощи Катару в организации футбола
---> мы сейчас здесь <----
- «Внимание, Гляйвиц! Радио в руках Польши» (С)
- Ишак издаёт указ о смене зелёного цвета в военной форме на фиолетовый
....
- сто+ лет сумных писэнь про тяжку долю украинського нарида
Ми не відповідаємо фізично, але хоча б у інформаційній війні Кулеба щось може зробити? Хоча, якщо навіть наш "президент" не в своїй країні, а в Катар полетів Армагеддон робити (бідні люди)... То скоро і озабочєнностєй буде все менше...
Обвинять Украину в срыве соглашений и попутно стягивать к границе свои войска...
Интересно, что по этому поводу думает "главнокомандующий". Нашел мир в глазах маньяка или нет еще?
Да нет, этим он себя и своих ************* показывает ДЕБИЛАМИ!
Вот пусть и молчат в тряпочку.
События происходят на территории Украины, а не в ростовской области.
Вчера их песков на обеспокоенность Европы по поводу стягивания войск к границам Украины, сказал, что это право росиии перемещать свои войска по своей территории куда угодно.
Так что, кацапам по своей территории можно перемещать целые дивизии к границе другого государства, а украинским воинам на своей территории нельзя даже выглянуть из окопа в сторону своей той же территории?
_Вообще-то они считают что Украина вообще не имеет права на существование - как независимое от расии государство.
Ему на плевать на будущие многочисленные жертвы, ибо он уже смирипся со своей.
Читаєш цю маячню - і навіть не знаєш, як таке коментувати.
Тільки, на жаль, такі шизоїди - небезпечні.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!