Лавров обвинил Украину в нарушении всех минских договоренностей

Москва встревожена развитием ситуации в Украине, а также разочарована реакцией Запада на поведение Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что "украинская сторона нарушает все минские договоренности".

"Нас это тревожит. Мы говорим это и европейским коллегам. Надеемся, что понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. Но пока действия и реакция наших Западных коллег разочаровывает", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Запад по-прежнему исходит из необходимости поддерживать украинскую власть.

Как отметил Лавров, Киев заявляет, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций и "много других примеров", однако никакой реакции с западной стороны нет, в итоге "сегодня Украина перешла к угрозам военных действий".

Кроме того, Лавров призвал Германию и Францию "привести власти Украины в чувство".

Напомним, ранее министр по интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.