РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14914 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
33 129 170

Лавров обвинил Украину в нарушении всех минских договоренностей

Лавров обвинил Украину в нарушении всех минских договоренностей

Москва встревожена развитием ситуации в Украине, а также разочарована реакцией Запада на поведение Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что "украинская сторона нарушает все минские договоренности".

"Нас это тревожит. Мы говорим это и европейским коллегам. Надеемся, что понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. Но пока действия и реакция наших Западных коллег разочаровывает", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Запад по-прежнему исходит из необходимости поддерживать украинскую власть.

Как отметил Лавров, Киев заявляет, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций и "много других примеров", однако никакой реакции с западной стороны нет, в итоге "сегодня Украина перешла к угрозам военных действий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минских, так и нормандских договоренностей, - Песков

Кроме того, Лавров призвал Германию и Францию "привести власти Украины в чувство".

Напомним, ранее министр по интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.

Лавров Сергей (2355) МИД (7072) россия (96929) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
Лавров обвинил Украину в нарушении всех минских договоренностей - Цензор.НЕТ 9766
показать весь комментарий
06.04.2021 12:56 Ответить
+46
Водички захтіло окупант рашистський.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:55 Ответить
+36
Кацапсин снова во всем ущемляют
показать весь комментарий
06.04.2021 12:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
- рашка стягивает войска к границам
- Ишак рассказывает, что это нормально
- Лавров обвиняет Украину в срыве мирных договорённостей
- Ишак рассказывает о помощи Катару в организации футбола
---> мы сейчас здесь <----
- «Внимание, Гляйвиц! Радио в руках Польши» (С)

- Ишак издаёт указ о смене зелёного цвета в военной форме на фиолетовый
....
- сто+ лет сумных писэнь про тяжку долю украинського нарида
показать весь комментарий
06.04.2021 13:26 Ответить
Дододо, "польская военщина напала на радиостанцию в Гляйвице!"....
показать весь комментарий
06.04.2021 13:29 Ответить
Геббельс і Вишинський в одному флаконі
показать весь комментарий
06.04.2021 13:30 Ответить
Это риббентроп.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:32 Ответить
Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 8750
показать весь комментарий
06.04.2021 13:31 Ответить
Опять лавров- конякин овса абъелса и решил обвинить украинцев в том , что не желают отдать Донбасс без боя !
показать весь комментарий
06.04.2021 13:33 Ответить
А вот это вот щито?

Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 7471
показать весь комментарий
06.04.2021 13:34 Ответить
Звичайно і сумніву немає, бо винні Молдова, Грузія і Україна за напад на них московії. Винні сірійські діти, яких бомбили російські "офіцери", заробляючи криваві гроші для своїх дітей. Всі винні, тільки не терористи!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:36 Ответить
да не будет ничего, кацап напуган и слаб...армия его барахло, а экономика меньше чем у Албании...все будет хорошо...
показать весь комментарий
06.04.2021 13:37 Ответить
Ты недалёк от истины, товарищ ************, по сравнению со странами НАТО, вы говно
показать весь комментарий
06.04.2021 13:58 Ответить
во-во, брат...кацапа и Румуния бы нагнула, если бы хотела... а уж Литва с Польшей просто бы анигилировала...не знаю шо шмаркля с ними миндальничает...
показать весь комментарий
06.04.2021 14:31 Ответить
Ну что, ватные пдрсы, что лучше стали жить после нападения на Украину ,будете удушены а-ля ссссср, ******** рода недочеловеческого...
показать весь комментарий
06.04.2021 16:04 Ответить
В современной истории Москвы были белополяки, белофинны которые, которые только и мечтали напасть на Расею. Теперь подготавливается к употреблению слово белобандерафцы.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:37 Ответить
Намагається дискредитувати нас і позбавити підтримки. США, ясна річ, для них не варіант. Вони підтримають Україну. А от на Францію і Німеччину він може натиснути: "Україна погана, нічого не робить для врегулювання конфлікту" і т.д. Прикормлені партнери ж...
Ми не відповідаємо фізично, але хоча б у інформаційній війні Кулеба щось може зробити? Хоча, якщо навіть наш "президент" не в своїй країні, а в Катар полетів Армагеддон робити (бідні люди)... То скоро і озабочєнностєй буде все менше...
показать весь комментарий
06.04.2021 13:39 Ответить
Яка ж курва....брехлива!
показать весь комментарий
06.04.2021 13:40 Ответить
пішла у дупу недолуга ********** коняка
показать весь комментарий
06.04.2021 13:41 Ответить
Послухати чи почитати лаврова, так можна подумати, що це Україна відкусила собі Краснодарський край та напала на частину Ростовської та Воронезької області. Рівень цинізму зашкалює. (
показать весь комментарий
06.04.2021 13:43 Ответить
Громче всех лают дворняжки, молчаливость и выдержка - признак породы.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:48 Ответить
Ты хотел сказать,маска страха !
показать весь комментарий
06.04.2021 13:57 Ответить
Дейсвовать надо,а не ждать и молчать !
показать весь комментарий
06.04.2021 13:58 Ответить
Сумна лошадь надіється що йому повірять.😄
показать весь комментарий
06.04.2021 13:53 Ответить
Оттяпали Крым, финансируют и снабжают отребье в Дыре, напихали по всей границе войск и бронетехники ,еще они падлы и встревожены.
показать весь комментарий
06.04.2021 13:54 Ответить
так это ж все на упреждение .... они ж защищаться будут , на чужой земле .. от нападения биндеровцев !!! и ************* вроде меркелей-макронов слегка обеспокоенно будут поддакивать путлеру ...
показать весь комментарий
06.04.2021 14:07 Ответить
При Порошенко такого не бьіло ! Лавров не делал подобньіх заявлений !
показать весь комментарий
06.04.2021 13:55 Ответить
точно. Порошенко платив податки москалям.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:45 Ответить
Точно, с киношек для МОРФа.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:59 Ответить
Зашли на Украину с войной и Украина виновата,-логично.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:03 Ответить
_Логика тут вообще ни при чём. Просто агрессор и враг ведёт себя именно так, как и следует ожидать от агрессора и врага.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:14 Ответить
Это был сарказм, но с Вами согласен.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:21 Ответить
А, ну вы это, не обижайтесь.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:24 Ответить
"сегодня Украина перешла к угрозам военных действий".

Обвинять Украину в срыве соглашений и попутно стягивать к границе свои войска...

Интересно, что по этому поводу думает "главнокомандующий". Нашел мир в глазах маньяка или нет еще?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:04 Ответить
Поиск продолжается....
показать весь комментарий
06.04.2021 14:43 Ответить
кому непонятно, что весь кипишь из-за того, что пархатый Оманский Ишак наобещал #уйлу в Париже - и выборы на Бамбасе уже в 2020, и воду на Крым, и снятие санкций, и дючьбу наридов! все помнят как это фуфло пытались пропихнуть лакеи уродов через ВР. теперь с гаденыша спрашивают, а пострадает Украина.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:59 Ответить
та й маленькому жидіняті тепер теж не позаздриш, якщо ***** схопить, прийдеться "атвєтіть за базар"
показать весь комментарий
06.04.2021 23:58 Ответить
Смерть кацапським окупантам!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:09 Ответить
а я звинувачую москалів у порушенні всіх мінських, будапештських, харківських і яких тільки не назви домовленостей!!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:18 Ответить
Уже запустили в дело и путлеровского риббентропа с лошадиной головой обезображенной отсутствием интеллекта и присутствием кокаина.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:21 Ответить
Кокаин уже тоже отсутствует, перекрыли поставки, хотя, эти найдут если им надо..
показать весь комментарий
06.04.2021 14:44 Ответить
Это все словесная мутотня, которая имеет место перед началом военных действий - «мы встревожены», «ситуация беспокоит», «власти нужно привести в чувство из-за беспредела», и так далее. Основная причина - непоставка воды в Крым. Об этом говорят факты - начиная со Шмыгаля и заканчивая Кравчуком - постоянно этот вопрос жуется как-бы втихоря, но Россия это постоянно закидывала в заседания ТРГ. Потом подала жалобу в ООН на Украину. Исчерпав все свое влияние на решение этой проблемы, остался последний шаг - военные действия. Дураку понятно, что эта ситуация вечно продолжаться не будет - скоро уже эта война уравняется с войной в Афганистане по длительности. Так что, это произойдет.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:23 Ответить
Коняка ПНХ!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:29 Ответить
Этот конь думает, что рядом дураки европейские?
Да нет, этим он себя и своих ************* показывает ДЕБИЛАМИ!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:37 Ответить
Сумна коняка!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:40 Ответить
Там найдётся один вменяемый офицер, который просверлит дрелью башку *****? Потому что всё идёт к ядерной войне, подумайте о своих детях.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:43 Ответить
А чего это лавров открыл рот? По его же словам росия - не сторона конфликта.
Вот пусть и молчат в тряпочку.
События происходят на территории Украины, а не в ростовской области.
Вчера их песков на обеспокоенность Европы по поводу стягивания войск к границам Украины, сказал, что это право росиии перемещать свои войска по своей территории куда угодно.
Так что, кацапам по своей территории можно перемещать целые дивизии к границе другого государства, а украинским воинам на своей территории нельзя даже выглянуть из окопа в сторону своей той же территории?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:43 Ответить
"...а украинским воинам на своей территории нельзя даже выглянуть из окопа в сторону своей той же территории?"
_Вообще-то они считают что Украина вообще не имеет права на существование - как независимое от расии государство.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:46 Ответить
Дайте йому вівса.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:45 Ответить
Краще травленого від гризунів і добу не давати води.
показать весь комментарий
06.04.2021 14:48 Ответить
Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 2929
показать весь комментарий
06.04.2021 14:53 Ответить
...з пургеном .
показать весь комментарий
06.04.2021 15:17 Ответить
Игогоо! Игогоооо!
показать весь комментарий
06.04.2021 14:54 Ответить
Геббельс нервно в гробу переворачивается! У нас МИД вообще чем занимается?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:55 Ответить
Почему старая лошадь не призвала Германию и Францию ужесточить санкции против раши Ведь санкции для рашки большое благо Уже не хотят благ ?
показать весь комментарий
06.04.2021 15:15 Ответить
Старіє говоряща шкапа: ще не додумалась.
показать весь комментарий
06.04.2021 15:18 Ответить
дохлый ишак подал голос кто следующий
показать весь комментарий
06.04.2021 15:36 Ответить
путин неизлечимо болен. Он об этом знает, вот и хочет хлопнуть дверью - устроить войну.
Ему на плевать на будущие многочисленные жертвы, ибо он уже смирипся со своей.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:32 Ответить
Что это там ещё вякает эта татаро-монгольская говорящая лошадь по имени Лавров??
показать весь комментарий
06.04.2021 17:07 Ответить
жидо-армянская
показать весь комментарий
06.04.2021 23:27 Ответить
Я не можу розуміти,збагнути, докумекати....які ми ведемо розмови з нашими європейськими колегами? США,Канада,Великобританія, Швеція,Польща і інші по світу( поки не всі з причин наплювальства самого Зеленського)- їм все понятно і зрозуміло, вони Рашку не слухають з брехнею, а ці Меркель,Макрон ...ще щось і розмовляють з Путіним!? Чи так їм газа хочеться,що готові і зад лизать,та тільки США стримує від неподобства. Бо соромно таке бачити приниження. А нашому Зеленому треба повертатись з Катара,доповісти народу,чого виторгував,де зброя поділась, і що за 15 договорів намалював,і, за Державність братись,бо вже надоїв по горло!
показать весь комментарий
06.04.2021 17:52 Ответить
какой царь такие и его собаки.брехливое мудило.
показать весь комментарий
06.04.2021 23:44 Ответить
Жалкая пародия на либентропа, но веревка будет настоящая.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:14 Ответить
У москалів традиційна весняна шиза.
Читаєш цю маячню - і навіть не знаєш, як таке коментувати.
Тільки, на жаль, такі шизоїди - небезпечні.
показать весь комментарий
07.04.2021 04:49 Ответить
Це всього лише мутація зимовоі шизи яка продовжувала осінню
показать весь комментарий
07.04.2021 09:48 Ответить
ЗЕ пора уже надеть штаны и обявить официально что все минские договоренности Украина считает бессмысленными и их онулировать.
показать весь комментарий
07.04.2021 06:36 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 10:32 Ответить
Переіначений ара ,забув про недавні події у Нагорному Карабасі???!!!!Більше як з Грузією не буде:голубенький макрон не приїде з папірцем і не "зупинить війну"кремлівської мафії на території Грузії!росіянцям будуть так перти розпеченим залізом і в хвіст ,і в гриву і по ма нді мантачкой.А папірець макрона засунуть йому в уйло.....а ще головне,щоб наперед "упреждать" оскаженнілого ворога!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:26 Ответить
Интересно ,а Москва ничего не нарушила??? Ваши права в Украине , господин Лавров , ограничиваются - тихонько лежать в земле и удобрять ее!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:56 Ответить
Той лошак і на шибениці буде поганить наш люд!!! Ганьба Вилупкам інопланетної раси!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:06 Ответить
Лавров звинуватив Україну в порушенні всіх Мінських домовленостей - Цензор.НЕТ 2501
показать весь комментарий
07.04.2021 16:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 