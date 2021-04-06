Лавров обвинил Украину в нарушении всех минских договоренностей
Москва встревожена развитием ситуации в Украине, а также разочарована реакцией Запада на поведение Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что "украинская сторона нарушает все минские договоренности".
"Нас это тревожит. Мы говорим это и европейским коллегам. Надеемся, что понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. Но пока действия и реакция наших Западных коллег разочаровывает", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, Запад по-прежнему исходит из необходимости поддерживать украинскую власть.
Как отметил Лавров, Киев заявляет, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций и "много других примеров", однако никакой реакции с западной стороны нет, в итоге "сегодня Украина перешла к угрозам военных действий".
Кроме того, Лавров призвал Германию и Францию "привести власти Украины в чувство".
Напомним, ранее министр по интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.
- Ишак рассказывает, что это нормально
- Лавров обвиняет Украину в срыве мирных договорённостей
- Ишак рассказывает о помощи Катару в организации футбола
---> мы сейчас здесь <----
- «Внимание, Гляйвиц! Радио в руках Польши» (С)
- Ишак издаёт указ о смене зелёного цвета в военной форме на фиолетовый
....
- сто+ лет сумных писэнь про тяжку долю украинського нарида
Ми не відповідаємо фізично, але хоча б у інформаційній війні Кулеба щось може зробити? Хоча, якщо навіть наш "президент" не в своїй країні, а в Катар полетів Армагеддон робити (бідні люди)... То скоро і озабочєнностєй буде все менше...
Обвинять Украину в срыве соглашений и попутно стягивать к границе свои войска...
Интересно, что по этому поводу думает "главнокомандующий". Нашел мир в глазах маньяка или нет еще?
Да нет, этим он себя и своих ************* показывает ДЕБИЛАМИ!
Вот пусть и молчат в тряпочку.
События происходят на территории Украины, а не в ростовской области.
Вчера их песков на обеспокоенность Европы по поводу стягивания войск к границам Украины, сказал, что это право росиии перемещать свои войска по своей территории куда угодно.
Так что, кацапам по своей территории можно перемещать целые дивизии к границе другого государства, а украинским воинам на своей территории нельзя даже выглянуть из окопа в сторону своей той же территории?
_Вообще-то они считают что Украина вообще не имеет права на существование - как независимое от расии государство.
Ему на плевать на будущие многочисленные жертвы, ибо он уже смирипся со своей.
Читаєш цю маячню - і навіть не знаєш, як таке коментувати.
Тільки, на жаль, такі шизоїди - небезпечні.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!