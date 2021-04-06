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Песков заявил, что "безопасность россиян на Донбассе" - личный приоритет Путина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Песков заявил, что "безопасность россиян на Донбассе" - личный приоритет Путина

Пресс-секретарь президента РФ Влдимира Путина Дмитрий Песков заявил, что безопасность россиян, в том числе и на оккупированном Донбассе, являются безусловным приоритетом Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".

По словам Пескова, "Кремль пока не наблюдает намерений Украины отойти от "воинствующей тематики" и взять под контроль подразделения своих войск на линии соприкосновения в Донбассе".

"Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения и которые чаще всего являются причиной провокаций", - ответил Песков на вопрос "Ъ FM", какие действия со стороны Украины Кремль будет считать провокационными.

По его словам, главное в этой ситуации, чтобы ничто опять "не спровоцировало военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу".

Пескова также спросили, как в случае эскалации Россия будет защищать жителей ОРДЛО, которые ранее получили российские паспорта.

"Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль сомневается, что вступление в НАТО поможет Украине справиться с проблемой войны на Донбассе

Пресс-секретарь Путина уточнил, что говорить о возможных действиях сейчас неуместно, так как любые высказывания потом "могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности".
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Топ комментарии
+86
А что россияне делают на Донбассе? Пусть едут домой на росию!
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06.04.2021 15:08
+74
Это ж надо быть таким дерьмом .
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06.04.2021 15:05
+50
Песков заявил, что "безопасность россиян на Донбассе" - личный приоритет Путина - Цензор.НЕТ 4874
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06.04.2021 15:14
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Страница 2 из 2
С самого начала раздачи кацапских паспортов дамбасянам было понятно, что это делается именно с целью информационного прикрытия открытого применения ордынских войск на Донбассе, вот только клоун тупой это все схавал, и не сделал вообще ничего по этому поводу (как минимум нужно было сразу же прекратить выплату пенсий и пособий лугандонам, а это 20млрд. грн в год, больше чем мы тратим на закупку вооружения для воюющей армии)
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06.04.2021 15:40 Ответить
Ну шо Зебил доразводился,позаглядывав в глаза )(уйлу,доназывался называть тасторона вместо слово россия
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06.04.2021 15:45 Ответить
_А, т. е. ты думаешь оно правда хотело Украине добра, но просто сильно тупое и наивное, да? Наивный - это ты!
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06.04.2021 15:50 Ответить
Гундосый малорос усердно играет ту роль, которую ему прописали в кремле.... Или ему что-то пообещали материальное, или его запугал до смети х-Уйловская содержанка кабздыр, но он усердно гадит Украине,как умеет....И украинский патриотический народ должен это паскудство остановить...
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07.04.2021 12:01 Ответить
Это война по грузинскому сценарию...
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06.04.2021 15:46 Ответить
Осетинскому. Там тоже паспорта выдавали.
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06.04.2021 15:52 Ответить
Осетию-то у Грузии оттяпывали...потому я так написал
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06.04.2021 17:10 Ответить
А що расссеяне забули на українському донбасі? Заблукали? Чи мова про узкоязичних?
Ну тоді зрозуміло навіщо аваков, риги та мандель зі "слугами" пропонують ввести "украинский" узкий. Щоб фуйло могло "захистити" всю Україну від українців.
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06.04.2021 15:51 Ответить
Письков заявил, это все мой ***** , то есть я не причем ....
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06.04.2021 15:51 Ответить
Без прохождения процедуры выхода из гражданства Украины,гражданин Украины не может стать гражданином другого Государства.Даже если самовольно или по по принуждению,гражданин отказывается от гражданства,его выбор и отказ не распространяется на территорию Украины. Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 488
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06.04.2021 15:58 Ответить
кишка-тонка
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06.04.2021 16:07 Ответить
Та да.Басманный суд творит чудеса недоступные ни в одной юрисдикции Мира Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 8403
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06.04.2021 16:11 Ответить
Свою юрисдикцию смени, русский. А то ты никак свою аквафрешную тряпку показать не хочешь. Ты шо, фюрера не любишь?
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06.04.2021 16:51 Ответить
От вам і результат видачі російських паспортів жителям ЛДНР.
Не здивуюсь коли найближчим часом у відповідь на обстріл території ЛДНР - полетить якийсь "Калібр" на Київ.
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06.04.2021 15:59 Ответить
вот ты и попытайся,языком разве-что.
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06.04.2021 16:08 Ответить
Рома,ты мудак
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06.04.2021 16:10 Ответить
Пасть прихлопни, мартышка руснявая.
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06.04.2021 16:51 Ответить
Короче пока граждане Донецка и Луганска,не подадут заявление в Украинское консульство для отказа от Гражданства,они продолжают оставаться гражданами Украины Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 696
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06.04.2021 16:08 Ответить
У кремле*лядей крыша ушла окончательно . На Донбассе то - россияне, то - Собственного народа. Прав был их Мединский - Лишне хромосомные они.... Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 3738
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06.04.2021 16:10 Ответить
старая шарманка
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06.04.2021 16:14 Ответить
На Донбасе россиян нет - есть украинцы под окупацией и есть окупанты! Первых надо освободить, вторых уничтожить! И мы как страна должны защищать украинцев по всему миру -даже в Москве , не говоря уже на украинской земле! И наиболее правильная защита россиян на Донбасе, это поскорее забрать ихназад в россию!
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06.04.2021 16:18 Ответить
Категорически не согласен с Вами - на даунбасе расияне есть. Есть с 2014 года. Они воюют там против нашей армии....Они завозят конвоями вооружение, горючее, патроны и снаряды.... Они командуют военными операциями... Они правят на захваченной территории....Они проникли на даунбас незаконно, они пришли воевать против Украины.... И их надо только брать в плен или уничтожать физически....А НАШИ граждане - пособники оккупанта должны отбыть суровое многолетнее наказание и должны быть лишены гражданских прав ... Навсегда...
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07.04.2021 12:13 Ответить
А я не согласен с вашим несогласием! Шутка! Я их просто назвал по другому -оккупанты! Потому что россиян Путин имеет право защищать , но мы имеем право убивать оккупантов! Поэтому я не считаю что на них распространяется право на защиту! Если в вашем тексте заменить россияне на оккупанты , то я полностью с ним согласен!А насчет пособников - да , тут есть поле для споров . Есть активные пособники - или в расход или срок , а есть пассивные - те кто просто не сопротивляется а пытается выжить. С этими сложнее , у каждого своя причина , одни не могут бросить престарелых родителей , другие больных , третьим все равно . В любом случае ближайшие выборы там должны быть не менее чем через 5 лет после деоккупации!
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07.04.2021 12:40 Ответить
Ваши извинения приняты. Очень рад, что Вы согласны с моей идеей - не давать права голоса лугандонским обитателям ещё лет 20-30....А , скорее всего, и лет 40-50.... Зачем быдломассе выборы? При любой власти они будут жить , как свиньи....В первую очередь после деоккупации надо провести полную кастрацию и стерилизацию обитателей даунбасии...Пусть прекратят плодить ватную шваль...
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07.04.2021 16:50 Ответить
А вот последнее излишне , у нас и так проблемы с демографией , просто надо заниматься воспитанием , а не отдавать это занятие на откуп соседу! Я лично наблюдал как вполне нормальные люди если капать на мозги регулярно превращаются в уродов. А у нас никогда не было нормального информационного поля. Скажу я вам ,что 70% населения любой страны будут делать то,что внушает им пропаганда! И это не нами придумано и уже давно испытано! Этим пользоваться надо на блого государства , а мы как идиоты не имеем собственной информационной политики. Вон Геббельс из педантичных немцев кого воспитал ? А теперь они как огня рашку боятся почему? Снова пропаганда вины и страха перед россией! Ток что подходить к этому надо с умом!
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07.04.2021 20:29 Ответить
Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 4524
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06.04.2021 16:22 Ответить
Что вообще россияне делают на территории Украины - в Донецкой и Луганской областях??? Пусть валят к себе в вечную мерзлоту с Украинских территорий!
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06.04.2021 16:24 Ответить
А за судьбу судетских немцев ***** не переживает? А что ж так? Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 3818
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06.04.2021 16:30 Ответить
ну так никто не против. всей русне в Украине необходимо сделать ихтамнет. а кто успеет того ждет солнечная корякия и тунгусия.
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06.04.2021 16:34 Ответить
От суки ! Залізли в хату і требують відмовиться від свого ж захисту. *****.
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06.04.2021 16:35 Ответить
В юридическом смысле "россиян" на оккупированной территории Донецкой и Луганской .вообще нет. Так как Песков представитель гос. власти РФ, то говорить он должен только в "юридическом" смысле, к тому же совсем недавно он же говорил, что "их там нет". Если РФ признает эти территории украинскими, то выдача паспортов РФ гражданам Украины от властей РФ должна проводиться согласно украинского законодательства, если этого нет, то происходит нарушение украинских законов, за которое есть ответственность. РФ нагло и грубо нарушает законы чужой страны и права ее граждан, преследуя только свои интересы.
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06.04.2021 16:36 Ответить
Солнцепёки уже завезли... На неподконтрольные.
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06.04.2021 17:04 Ответить
Они взрываются хорошо,при боковом попадании даже от 5,45
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06.04.2021 17:53 Ответить
Спорить не буду,но штука античеловечная.
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06.04.2021 18:58 Ответить
Так це якщо по відношенню до людей ,кацапи - не люди ,винищення кацапів не регламентоване ніякими міжнародними ,зоозахисними чи природоохоронними законами
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06.04.2021 23:50 Ответить
Они сепаров выжигать будут )) ? Что-то подсказывает,что с точность наоборот))).
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07.04.2021 06:50 Ответить
То хай ху#ло забирає їх. Як що так любить то може розмістити у одному з своїх замків чи палаців.
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06.04.2021 17:08 Ответить
Доречі цей вислів є нациским, от рашиссти й показали своє справжне рило.
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06.04.2021 17:13 Ответить
"По его словам, главное в этой ситуации, чтобы ничто опять "не спровоцировало военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу".
Пескова также спросили, как в случае эскалации Россия будет защищать жителей ОРДЛО, которые ранее получили российские паспорта".
Так какого хера эти "жители" ордлы с мокшанскими пачпортами делают на территории Украины? Великая мокшандия их ждёт.
Да и по сути, его первая фраза полностью противоречит второй, не могут мокшано-пачпортные быть гражданами Украины и её народом.
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06.04.2021 17:26 Ответить
Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 8347 Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 8347 Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 7849 /////......зеленое ГОВНО не может иметь людей в качестве приоритета. Только как приоритет для уничтожения. Это суть , вся суть, все нутро вонючего зеленого ГОВНА. И у меня есть документальное подтверждение(дааа, это манускрипт Войнича, Йельский университет, свободный доступ для скачивания)...кхе. кхе.....ПесковЪ!!!!, а ты в курсе, что он натурально воняет? Не, я серьезно ...... маленькие зеленые...чрезвычайно вонючие. И они не различают запаха, он им не нужен. Информацию о запахе они получают по другому.
Только не надо принюхиваться к Пукану, это все лишь образ, оболочка для таких как ты лоходряков, он сделан мастерски.
Даже сам Пропердон сказал, они никогда не поймут кто он, там так сделано, что не докопаешся. А ты знаешь кто такой Пропердон???? Оооооо...так ты ничего не знаешь!!! Это ихняя надежда!!!......это и есть тот, который создал вирус.
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06.04.2021 17:51 Ответить
Как насчет вмешательства в дела суверенного государства?
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06.04.2021 17:55 Ответить
...безпека росіян...заявив. Яких там росіян на український землі? Земля там чия? Належить Україні. Ось з чого треба вести розмови. А то збирають цю ТКГ,а розмова іде в одні ворота-українські. Це ж не по футбольному. Земля наша,то і розмова інша,без "мирних очей" , а в лоб: що ви тут робите на нашій землі? Які такі "росіяни", ми їх не знаємо і знати не хочемо,бо тут лише громадяни України є і не повинно більше бути нікому і нікого. Не розумію,які ведуться перемовини і яка основа? Тільки,бл..ть,і чутно,що Україна повинна,Україна не виконала,Україна должна!? Привести сюди ООН і нехай тут сидять з Радбезом довбаним,де членом-ветом є Росія і вперед до східного кордону пішки. Наші солдати в Африці сидять безвилазно вже не один десяток років від ООН,то нехай і сам ООН тут сидить з ОБСЄ безпорадним,яке навіть не зупинило поставки зброї московитів на схід. Кажу,був би Його Величність Король у нас,ось це все лайно взагалі не було б,а королі світу Путіна в асфальт закатали б вже давно,бо там у них своя міжнародна інтернаціональна солідарність. І тим більш,якби був у нас королем представник Англійської корони. Цяцькаємось з усякою сволотою,а країну втрачаємо не по дням вже, а по годинам. Мураєв он вже до того знахабнів,що всю нашу армію поливає лайном без сорому і покарання, а на виборах чомусь відверті вороги державності перемагають,які ще недавно з трикольорами їздили на авто. Повірьте, був би Король- все це Лайно чалилось би на каторзі,а не в депутатах. Спитайте у любогло у світі Їх Величності. Краще кормити одного Короля,а ніж терпіти ось цю Вакханалію бездержавності!
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06.04.2021 18:11 Ответить
судя по истерии московии ... час "х" приближается.
Грузины в 2008 не верили что такое может быть.
А "оно" было.
как говорят : если звёзды зажигают, то это кому то надо. *****-звездочёт не просто так это затевает. Надеемся на нашу Армию и Божью помощь в лице США.
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06.04.2021 18:12 Ответить
З яким би задоволенням я помила свій унітаз цією паскудною брехливою і підлою мордою!
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06.04.2021 18:20 Ответить
А я би просто пристрелив.
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06.04.2021 21:29 Ответить
А я б не просто
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06.04.2021 23:55 Ответить
Россияне пускай живут в Рферии от Мурманска до Чукотки и от Северного полюса до казахских степей Земли незаселенной края нет.. Нех-ен им делать в других странах. ( Вот оно " двойное гражданство", нужен четкий , однозначный и строго соблюдаемый закон получаешь другое гражданство, теряешь украинское и депортируешься из страны. За сокрытие наличия второго гражданства, тюремный срок, лет на 5. С последующей высылкой.. Выдача паспортов оккупантами на оккупированных ими территориях и принуждение к этому различными способами приравнивать к военным преступлениям." Но нет у нас методов против Кости Сапрыкина" увы.
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06.04.2021 18:26 Ответить
А как быть с миллионами украинцев проживающих в Европе и Америке ? Их тоже репрессировать ?
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07.04.2021 02:30 Ответить
Переехали, получили гражданство ( сейчас не времена СССР, свобода) и автоматически потерял украинское. Все. Присягу нескольким странам одновременно давать нельзя.. это даже как то странно звучит. " Две, три присяги" В Канаде к примеру этнических украинцев 4 % от всего населения- но они канадцы украинского происхождения.
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07.04.2021 12:07 Ответить
Где те придурки, которие радовались видаче расийских паспортов?
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06.04.2021 19:00 Ответить
Старая песня, ржавые скрепы.
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06.04.2021 19:24 Ответить
Так же начинались Судеты -- по-Гитлеровски.
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06.04.2021 19:34 Ответить
вот интересно,как ватники думают,почему пуйло не волнует,что его союзники хамас,иран,сирия,хизбалла,помимо того что время от времени ,ракеты пуляют,так ещё мечтают Израиль уничтожить,где россияне имеющие рос.паспорт тоже проживают...конечно вопрос риторический..
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06.04.2021 19:40 Ответить
Вижу горы и долины, вижу реки и поля.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?
Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай...
Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я...
Это русская сторонка, это родина моя!
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06.04.2021 19:41 Ответить
пусть забирает к себе всех "россиян" из Украины и приоритезирует их себе в удовольствие на своей территории.
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06.04.2021 19:42 Ответить
Треба НЕГАЙНО повертати Пороха, поки ще хоч шось можна врятувати !!
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06.04.2021 19:55 Ответить
Личный приоритет.Видимо у мокшан что-то пошло не так и они решили всех собак повесить лично на ***** мол они здесь не причем.Не выйдет сам ***** и пальцем не смог бы пошевелить без армады окружающих его уродов.
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06.04.2021 19:55 Ответить
Что нам жалких трупов тыщи?
Мы давно с войной на ты.
Ведь россия без кровищи,
Как невеста без фаты.
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06.04.2021 20:02 Ответить
Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 9173
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06.04.2021 20:36 Ответить
З Судетської області були саме інтерновані, а не депортовані!!!, німецькі родини в повному складі які жили в Судетах по 300-400 років. Тому кацапів варто саме інтернувати з Донбасу. Депортують як правило тих хто переїхав в країну протягом свого життя. Інтернувати потрібно всіх упоротих ********** незалежно від їх "стажу" та місцепроживання в Україні. Не знає мови? Любить ***** і вимагає особливого статусу кацапського суржику? - значить "рюкзачок, товарний вагон і на *****стан". І всі будуть щасливі - ми тут без них а вони там де нарешті опиняться в рідному кацапомовному і скрепному середовищі.
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06.04.2021 21:35 Ответить
через 7 рокiв...
Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 8186

Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 5559
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06.04.2021 23:17 Ответить
Дивно бачити там молодих чоловіків
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06.04.2021 23:59 Ответить
Путит о русских в Чечне точно также беспокоится?
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06.04.2021 20:44 Ответить
Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 1555
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06.04.2021 21:03 Ответить
Какие россияне могут быть на Донбассе... Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 312 в годы Второй Мировой Гитлер также заботился о безопасности своих ублюдков на оккупированых териториях...В итоге - Аминь.
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06.04.2021 21:09 Ответить
***
Сгусточек вонючей биомассы
Под названьем «русский человек»,
Еле одолевший восемь классов
И не просыхающий вовек.

Состоит из них простонародье,
Russianо быдло, проще говоря,
И об этом воре и уроде
Гуманисты сожалеют зря.
Исправленью он не поддаётся!
И утилизировать давно
Надо эту мерзость, что зовётся
Русское унылое говно.
19.10 - 3.11.13 г. Борис Стомахин
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06.04.2021 21:12 Ответить
После освобождения бамбаса, всех получивших паспорта агрессора, лишить украинского гражданства и отправить на территорию гражданства.
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06.04.2021 21:29 Ответить
А мир в глазах путина показали?
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06.04.2021 23:08 Ответить
рассеяне на украинском! Донбассе должны ускоренно перерабатываться на удобрение и гумус, улучшая украинскую землю...

никакой другой участи для рассеян на украинской земле, пока идет подлая рашистская война против Украины, идет, напомню, уже восьмой! год, быть не должно.
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06.04.2021 23:23 Ответить
На українському Донбасі живих расєян бути не може. І не повинно.
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07.04.2021 04:34 Ответить
Не може не подобатись епічність Вашого вислову!
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07.04.2021 07:54 Ответить
Жителям ОРДЛО приготовиться. Кому-то из них "повезет" быть "жертвенными агнцами", как когда-то в Гляйвице.
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07.04.2021 07:16 Ответить
Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 7468
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07.04.2021 07:55 Ответить
Самое смешное и одновремнно грустное, что 140кк баранов в это верят. Ну может 139.
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07.04.2021 08:40 Ответить
Дедушка Гитлер так же (освобождал угнетенных) немцев и...закончилось Международным кровавым побоищем путин следует таким же методом и при этом украинцев называет фашистами.Так кто в таком случае фашист?
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07.04.2021 15:03 Ответить
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