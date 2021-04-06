Песков заявил, что "безопасность россиян на Донбассе" - личный приоритет Путина

Пресс-секретарь президента РФ Влдимира Путина Дмитрий Песков заявил, что безопасность россиян, в том числе и на оккупированном Донбассе, являются безусловным приоритетом Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".

По словам Пескова, "Кремль пока не наблюдает намерений Украины отойти от "воинствующей тематики" и взять под контроль подразделения своих войск на линии соприкосновения в Донбассе".

"Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения и которые чаще всего являются причиной провокаций", - ответил Песков на вопрос "Ъ FM", какие действия со стороны Украины Кремль будет считать провокационными.

По его словам, главное в этой ситуации, чтобы ничто опять "не спровоцировало военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу".

Пескова также спросили, как в случае эскалации Россия будет защищать жителей ОРДЛО, которые ранее получили российские паспорта.

"Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично", - сказал он.

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Пресс-секретарь Путина уточнил, что говорить о возможных действиях сейчас неуместно, так как любые высказывания потом "могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности".