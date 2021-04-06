Песков заявил, что "безопасность россиян на Донбассе" - личный приоритет Путина
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Пресс-секретарь президента РФ Влдимира Путина Дмитрий Песков заявил, что безопасность россиян, в том числе и на оккупированном Донбассе, являются безусловным приоритетом Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".
По словам Пескова, "Кремль пока не наблюдает намерений Украины отойти от "воинствующей тематики" и взять под контроль подразделения своих войск на линии соприкосновения в Донбассе".
"Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения и которые чаще всего являются причиной провокаций", - ответил Песков на вопрос "Ъ FM", какие действия со стороны Украины Кремль будет считать провокационными.
По его словам, главное в этой ситуации, чтобы ничто опять "не спровоцировало военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу".
Пескова также спросили, как в случае эскалации Россия будет защищать жителей ОРДЛО, которые ранее получили российские паспорта.
"Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично", - сказал он.
Пресс-секретарь Путина уточнил, что говорить о возможных действиях сейчас неуместно, так как любые высказывания потом "могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности".
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Ну тоді зрозуміло навіщо аваков, риги та мандель зі "слугами" пропонують ввести "украинский" узкий. Щоб фуйло могло "захистити" всю Україну від українців.
Не здивуюсь коли найближчим часом у відповідь на обстріл території ЛДНР - полетить якийсь "Калібр" на Київ.
Пескова также спросили, как в случае эскалации Россия будет защищать жителей ОРДЛО, которые ранее получили российские паспорта".
Так какого хера эти "жители" ордлы с мокшанскими пачпортами делают на территории Украины? Великая мокшандия их ждёт.
Да и по сути, его первая фраза полностью противоречит второй, не могут мокшано-пачпортные быть гражданами Украины и её народом.
Только не надо принюхиваться к Пукану, это все лишь образ, оболочка для таких как ты лоходряков, он сделан мастерски.
Даже сам Пропердон сказал, они никогда не поймут кто он, там так сделано, что не докопаешся. А ты знаешь кто такой Пропердон???? Оооооо...так ты ничего не знаешь!!! Это ихняя надежда!!!......это и есть тот, который создал вирус.
Грузины в 2008 не верили что такое может быть.
А "оно" было.
как говорят : если звёзды зажигают, то это кому то надо. *****-звездочёт не просто так это затевает. Надеемся на нашу Армию и Божью помощь в лице США.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?
Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай...
Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я...
Это русская сторонка, это родина моя!
Мы давно с войной на ты.
Ведь россия без кровищи,
Как невеста без фаты.
Сгусточек вонючей биомассы
Под названьем «русский человек»,
Еле одолевший восемь классов
И не просыхающий вовек.
Состоит из них простонародье,
Russianо быдло, проще говоря,
И об этом воре и уроде
Гуманисты сожалеют зря.
Исправленью он не поддаётся!
И утилизировать давно
Надо эту мерзость, что зовётся
Русское унылое говно.
19.10 - 3.11.13 г. Борис Стомахин
никакой другой участи для рассеян на украинской земле, пока идет подлая рашистская война против Украины, идет, напомню, уже восьмой! год, быть не должно.