Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що безпека росіян, в тому числі і на окупованому Донбасі, є безумовним пріоритетом Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

За словами Пєскова, "Кремль поки що не бачать намірів України відійти від "войовничої тематики" і взяти під контроль підрозділи своїх військ на лінії зіткнення в Донбасі".

"Поки ми не бачимо наміри української сторони якось заспокоїтися, відійти від войовничої тематики, прикриваючись якоюсь ефемерною загрозою, взяти під контроль все-таки свої підрозділи збройних сил, які стоять безпосередньо поруч з лінією розмежування і які найчастіше є причиною провокацій", - відповів Пєсков на запитання "Комерсант FM", які дії з боку України Кремль буде вважати провокаційними.

За його словами, головне в цій ситуації, щоб ніщо знову "не спровокувало військові бойові дії українських збройних сил щодо власного народу".

Пєскова також запитали, як у випадку ескалації Росія захищатиме жителів ОРДЛО, які раніше отримали російські паспорти.

"Я не буду зараз відповідати на це питання. Однозначно безпека російських громадян, їхні долі є безумовним пріоритетом російської держави і президента Путіна особисто", - сказав він.

Прессекретар Путіна уточнив, що говорити про можливі дії зараз недоречно, тому що будь-які висловлювання потім "можуть використовуватися для створення неправильної картини, вони можуть тільки сприяти збільшенню цієї напруженості".