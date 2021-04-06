Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що безпека росіян, в тому числі і на окупованому Донбасі, є безумовним пріоритетом Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".
За словами Пєскова, "Кремль поки що не бачать намірів України відійти від "войовничої тематики" і взяти під контроль підрозділи своїх військ на лінії зіткнення в Донбасі".
"Поки ми не бачимо наміри української сторони якось заспокоїтися, відійти від войовничої тематики, прикриваючись якоюсь ефемерною загрозою, взяти під контроль все-таки свої підрозділи збройних сил, які стоять безпосередньо поруч з лінією розмежування і які найчастіше є причиною провокацій", - відповів Пєсков на запитання "Комерсант FM", які дії з боку України Кремль буде вважати провокаційними.
За його словами, головне в цій ситуації, щоб ніщо знову "не спровокувало військові бойові дії українських збройних сил щодо власного народу".
Пєскова також запитали, як у випадку ескалації Росія захищатиме жителів ОРДЛО, які раніше отримали російські паспорти.
"Я не буду зараз відповідати на це питання. Однозначно безпека російських громадян, їхні долі є безумовним пріоритетом російської держави і президента Путіна особисто", - сказав він.
Прессекретар Путіна уточнив, що говорити про можливі дії зараз недоречно, тому що будь-які висловлювання потім "можуть використовуватися для створення неправильної картини, вони можуть тільки сприяти збільшенню цієї напруженості".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну тоді зрозуміло навіщо аваков, риги та мандель зі "слугами" пропонують ввести "украинский" узкий. Щоб фуйло могло "захистити" всю Україну від українців.
Не здивуюсь коли найближчим часом у відповідь на обстріл території ЛДНР - полетить якийсь "Калібр" на Київ.
Пескова также спросили, как в случае эскалации Россия будет защищать жителей ОРДЛО, которые ранее получили российские паспорта".
Так какого хера эти "жители" ордлы с мокшанскими пачпортами делают на территории Украины? Великая мокшандия их ждёт.
Да и по сути, его первая фраза полностью противоречит второй, не могут мокшано-пачпортные быть гражданами Украины и её народом.
Только не надо принюхиваться к Пукану, это все лишь образ, оболочка для таких как ты лоходряков, он сделан мастерски.
Даже сам Пропердон сказал, они никогда не поймут кто он, там так сделано, что не докопаешся. А ты знаешь кто такой Пропердон???? Оооооо...так ты ничего не знаешь!!! Это ихняя надежда!!!......это и есть тот, который создал вирус.
Грузины в 2008 не верили что такое может быть.
А "оно" было.
как говорят : если звёзды зажигают, то это кому то надо. *****-звездочёт не просто так это затевает. Надеемся на нашу Армию и Божью помощь в лице США.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?
Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай...
Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я...
Это русская сторонка, это родина моя!
Мы давно с войной на ты.
Ведь россия без кровищи,
Как невеста без фаты.
Сгусточек вонючей биомассы
Под названьем «русский человек»,
Еле одолевший восемь классов
И не просыхающий вовек.
Состоит из них простонародье,
Russianо быдло, проще говоря,
И об этом воре и уроде
Гуманисты сожалеют зря.
Исправленью он не поддаётся!
И утилизировать давно
Надо эту мерзость, что зовётся
Русское унылое говно.
19.10 - 3.11.13 г. Борис Стомахин
никакой другой участи для рассеян на украинской земле, пока идет подлая рашистская война против Украины, идет, напомню, уже восьмой! год, быть не должно.