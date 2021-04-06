УКР
32 060 182

Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна

Пєсков заявив, що

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що безпека росіян, в тому числі і на окупованому Донбасі, є безумовним пріоритетом Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

За словами Пєскова, "Кремль поки що не бачать намірів України відійти від "войовничої тематики" і взяти під контроль підрозділи своїх військ на лінії зіткнення в Донбасі".

"Поки ми не бачимо наміри української сторони якось заспокоїтися, відійти від войовничої тематики, прикриваючись якоюсь ефемерною загрозою, взяти під контроль все-таки свої підрозділи збройних сил, які стоять безпосередньо поруч з лінією розмежування і які найчастіше є причиною провокацій", - відповів Пєсков на запитання "Комерсант FM", які дії з боку України Кремль буде вважати провокаційними.

За його словами, головне в цій ситуації, щоб ніщо знову "не спровокувало військові бойові дії українських збройних сил щодо власного народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія стягує війська на кордоні з Україною для швидкого перекидання кадрових військових РФ в ОРДЛО, - розвідка

Пєскова також запитали, як у випадку ескалації Росія захищатиме жителів ОРДЛО, які раніше отримали російські паспорти.

"Я не буду зараз відповідати на це питання. Однозначно безпека російських громадян, їхні долі є безумовним пріоритетом російської держави і президента Путіна особисто", - сказав він.

Прессекретар Путіна уточнив, що говорити про можливі дії зараз недоречно, тому що будь-які висловлювання потім "можуть використовуватися для створення неправильної картини, вони можуть тільки сприяти збільшенню цієї напруженості".

Автор: 

Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24655) росія (67301) Донбас (22361)
Топ коментарі
+86
А что россияне делают на Донбассе? Пусть едут домой на росию!
06.04.2021 15:08 Відповісти
+74
Это ж надо быть таким дерьмом .
06.04.2021 15:05 Відповісти
+50
Песков заявил, что "безопасность россиян на Донбассе" - личный приоритет Путина - Цензор.НЕТ 4874
06.04.2021 15:14 Відповісти
С самого начала раздачи кацапских паспортов дамбасянам было понятно, что это делается именно с целью информационного прикрытия открытого применения ордынских войск на Донбассе, вот только клоун тупой это все схавал, и не сделал вообще ничего по этому поводу (как минимум нужно было сразу же прекратить выплату пенсий и пособий лугандонам, а это 20млрд. грн в год, больше чем мы тратим на закупку вооружения для воюющей армии)
06.04.2021 15:40 Відповісти
Ну шо Зебил доразводился,позаглядывав в глаза )(уйлу,доназывался называть тасторона вместо слово россия
06.04.2021 15:45 Відповісти
_А, т. е. ты думаешь оно правда хотело Украине добра, но просто сильно тупое и наивное, да? Наивный - это ты!
06.04.2021 15:50 Відповісти
Гундосый малорос усердно играет ту роль, которую ему прописали в кремле.... Или ему что-то пообещали материальное, или его запугал до смети х-Уйловская содержанка кабздыр, но он усердно гадит Украине,как умеет....И украинский патриотический народ должен это паскудство остановить...
07.04.2021 12:01 Відповісти
Это война по грузинскому сценарию...
06.04.2021 15:46 Відповісти
Осетинскому. Там тоже паспорта выдавали.
06.04.2021 15:52 Відповісти
Осетию-то у Грузии оттяпывали...потому я так написал
06.04.2021 17:10 Відповісти
А що расссеяне забули на українському донбасі? Заблукали? Чи мова про узкоязичних?
Ну тоді зрозуміло навіщо аваков, риги та мандель зі "слугами" пропонують ввести "украинский" узкий. Щоб фуйло могло "захистити" всю Україну від українців.
06.04.2021 15:51 Відповісти
Письков заявил, это все мой ***** , то есть я не причем ....
06.04.2021 15:51 Відповісти
Без прохождения процедуры выхода из гражданства Украины,гражданин Украины не может стать гражданином другого Государства.Даже если самовольно или по по принуждению,гражданин отказывается от гражданства,его выбор и отказ не распространяется на территорию Украины.
06.04.2021 15:58 Відповісти
кишка-тонка
06.04.2021 16:07 Відповісти
Та да.Басманный суд творит чудеса недоступные ни в одной юрисдикции Мира
06.04.2021 16:11 Відповісти
Свою юрисдикцию смени, русский. А то ты никак свою аквафрешную тряпку показать не хочешь. Ты шо, фюрера не любишь?
06.04.2021 16:51 Відповісти
От вам і результат видачі російських паспортів жителям ЛДНР.
Не здивуюсь коли найближчим часом у відповідь на обстріл території ЛДНР - полетить якийсь "Калібр" на Київ.
06.04.2021 15:59 Відповісти
вот ты и попытайся,языком разве-что.
06.04.2021 16:08 Відповісти
Рома,ты мудак
06.04.2021 16:10 Відповісти
Пасть прихлопни, мартышка руснявая.
06.04.2021 16:51 Відповісти
Короче пока граждане Донецка и Луганска,не подадут заявление в Украинское консульство для отказа от Гражданства,они продолжают оставаться гражданами Украины
06.04.2021 16:08 Відповісти
У кремле*лядей крыша ушла окончательно . На Донбассе то - россияне, то - Собственного народа. Прав был их Мединский - Лишне хромосомные они....
06.04.2021 16:10 Відповісти
старая шарманка
06.04.2021 16:14 Відповісти
На Донбасе россиян нет - есть украинцы под окупацией и есть окупанты! Первых надо освободить, вторых уничтожить! И мы как страна должны защищать украинцев по всему миру -даже в Москве , не говоря уже на украинской земле! И наиболее правильная защита россиян на Донбасе, это поскорее забрать ихназад в россию!
06.04.2021 16:18 Відповісти
Категорически не согласен с Вами - на даунбасе расияне есть. Есть с 2014 года. Они воюют там против нашей армии....Они завозят конвоями вооружение, горючее, патроны и снаряды.... Они командуют военными операциями... Они правят на захваченной территории....Они проникли на даунбас незаконно, они пришли воевать против Украины.... И их надо только брать в плен или уничтожать физически....А НАШИ граждане - пособники оккупанта должны отбыть суровое многолетнее наказание и должны быть лишены гражданских прав ... Навсегда...
07.04.2021 12:13 Відповісти
А я не согласен с вашим несогласием! Шутка! Я их просто назвал по другому -оккупанты! Потому что россиян Путин имеет право защищать , но мы имеем право убивать оккупантов! Поэтому я не считаю что на них распространяется право на защиту! Если в вашем тексте заменить россияне на оккупанты , то я полностью с ним согласен!А насчет пособников - да , тут есть поле для споров . Есть активные пособники - или в расход или срок , а есть пассивные - те кто просто не сопротивляется а пытается выжить. С этими сложнее , у каждого своя причина , одни не могут бросить престарелых родителей , другие больных , третьим все равно . В любом случае ближайшие выборы там должны быть не менее чем через 5 лет после деоккупации!
07.04.2021 12:40 Відповісти
Ваши извинения приняты. Очень рад, что Вы согласны с моей идеей - не давать права голоса лугандонским обитателям ещё лет 20-30....А , скорее всего, и лет 40-50.... Зачем быдломассе выборы? При любой власти они будут жить , как свиньи....В первую очередь после деоккупации надо провести полную кастрацию и стерилизацию обитателей даунбасии...Пусть прекратят плодить ватную шваль...
07.04.2021 16:50 Відповісти
А вот последнее излишне , у нас и так проблемы с демографией , просто надо заниматься воспитанием , а не отдавать это занятие на откуп соседу! Я лично наблюдал как вполне нормальные люди если капать на мозги регулярно превращаются в уродов. А у нас никогда не было нормального информационного поля. Скажу я вам ,что 70% населения любой страны будут делать то,что внушает им пропаганда! И это не нами придумано и уже давно испытано! Этим пользоваться надо на блого государства , а мы как идиоты не имеем собственной информационной политики. Вон Геббельс из педантичных немцев кого воспитал ? А теперь они как огня рашку боятся почему? Снова пропаганда вины и страха перед россией! Ток что подходить к этому надо с умом!
07.04.2021 20:29 Відповісти
Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 4524
06.04.2021 16:22 Відповісти
Что вообще россияне делают на территории Украины - в Донецкой и Луганской областях??? Пусть валят к себе в вечную мерзлоту с Украинских территорий!
06.04.2021 16:24 Відповісти
А за судьбу судетских немцев ***** не переживает? А что ж так?
06.04.2021 16:30 Відповісти
ну так никто не против. всей русне в Украине необходимо сделать ихтамнет. а кто успеет того ждет солнечная корякия и тунгусия.
06.04.2021 16:34 Відповісти
От суки ! Залізли в хату і требують відмовиться від свого ж захисту. *****.
06.04.2021 16:35 Відповісти
В юридическом смысле "россиян" на оккупированной территории Донецкой и Луганской .вообще нет. Так как Песков представитель гос. власти РФ, то говорить он должен только в "юридическом" смысле, к тому же совсем недавно он же говорил, что "их там нет". Если РФ признает эти территории украинскими, то выдача паспортов РФ гражданам Украины от властей РФ должна проводиться согласно украинского законодательства, если этого нет, то происходит нарушение украинских законов, за которое есть ответственность. РФ нагло и грубо нарушает законы чужой страны и права ее граждан, преследуя только свои интересы.
06.04.2021 16:36 Відповісти
Солнцепёки уже завезли... На неподконтрольные.
06.04.2021 17:04 Відповісти
Они взрываются хорошо,при боковом попадании даже от 5,45
06.04.2021 17:53 Відповісти
Спорить не буду,но штука античеловечная.
06.04.2021 18:58 Відповісти
Так це якщо по відношенню до людей ,кацапи - не люди ,винищення кацапів не регламентоване ніякими міжнародними ,зоозахисними чи природоохоронними законами
06.04.2021 23:50 Відповісти
Они сепаров выжигать будут )) ? Что-то подсказывает,что с точность наоборот))).
07.04.2021 06:50 Відповісти
То хай ху#ло забирає їх. Як що так любить то може розмістити у одному з своїх замків чи палаців.
06.04.2021 17:08 Відповісти
Доречі цей вислів є нациским, от рашиссти й показали своє справжне рило.
06.04.2021 17:13 Відповісти
"По его словам, главное в этой ситуации, чтобы ничто опять "не спровоцировало военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу".
Пескова также спросили, как в случае эскалации Россия будет защищать жителей ОРДЛО, которые ранее получили российские паспорта".
Так какого хера эти "жители" ордлы с мокшанскими пачпортами делают на территории Украины? Великая мокшандия их ждёт.
Да и по сути, его первая фраза полностью противоречит второй, не могут мокшано-пачпортные быть гражданами Украины и её народом.
06.04.2021 17:26 Відповісти
/////......зеленое ГОВНО не может иметь людей в качестве приоритета. Только как приоритет для уничтожения. Это суть , вся суть, все нутро вонючего зеленого ГОВНА. И у меня есть документальное подтверждение(дааа, это манускрипт Войнича, Йельский университет, свободный доступ для скачивания)...кхе. кхе.....ПесковЪ!!!!, а ты в курсе, что он натурально воняет? Не, я серьезно ...... маленькие зеленые...чрезвычайно вонючие. И они не различают запаха, он им не нужен. Информацию о запахе они получают по другому.
Только не надо принюхиваться к Пукану, это все лишь образ, оболочка для таких как ты лоходряков, он сделан мастерски.
Даже сам Пропердон сказал, они никогда не поймут кто он, там так сделано, что не докопаешся. А ты знаешь кто такой Пропердон???? Оооооо...так ты ничего не знаешь!!! Это ихняя надежда!!!......это и есть тот, который создал вирус.
06.04.2021 17:51 Відповісти
Как насчет вмешательства в дела суверенного государства?
06.04.2021 17:55 Відповісти
...безпека росіян...заявив. Яких там росіян на український землі? Земля там чия? Належить Україні. Ось з чого треба вести розмови. А то збирають цю ТКГ,а розмова іде в одні ворота-українські. Це ж не по футбольному. Земля наша,то і розмова інша,без "мирних очей" , а в лоб: що ви тут робите на нашій землі? Які такі "росіяни", ми їх не знаємо і знати не хочемо,бо тут лише громадяни України є і не повинно більше бути нікому і нікого. Не розумію,які ведуться перемовини і яка основа? Тільки,бл..ть,і чутно,що Україна повинна,Україна не виконала,Україна должна!? Привести сюди ООН і нехай тут сидять з Радбезом довбаним,де членом-ветом є Росія і вперед до східного кордону пішки. Наші солдати в Африці сидять безвилазно вже не один десяток років від ООН,то нехай і сам ООН тут сидить з ОБСЄ безпорадним,яке навіть не зупинило поставки зброї московитів на схід. Кажу,був би Його Величність Король у нас,ось це все лайно взагалі не було б,а королі світу Путіна в асфальт закатали б вже давно,бо там у них своя міжнародна інтернаціональна солідарність. І тим більш,якби був у нас королем представник Англійської корони. Цяцькаємось з усякою сволотою,а країну втрачаємо не по дням вже, а по годинам. Мураєв он вже до того знахабнів,що всю нашу армію поливає лайном без сорому і покарання, а на виборах чомусь відверті вороги державності перемагають,які ще недавно з трикольорами їздили на авто. Повірьте, був би Король- все це Лайно чалилось би на каторзі,а не в депутатах. Спитайте у любогло у світі Їх Величності. Краще кормити одного Короля,а ніж терпіти ось цю Вакханалію бездержавності!
06.04.2021 18:11 Відповісти
судя по истерии московии ... час "х" приближается.
Грузины в 2008 не верили что такое может быть.
А "оно" было.
как говорят : если звёзды зажигают, то это кому то надо. *****-звездочёт не просто так это затевает. Надеемся на нашу Армию и Божью помощь в лице США.
06.04.2021 18:12 Відповісти
З яким би задоволенням я помила свій унітаз цією паскудною брехливою і підлою мордою!
06.04.2021 18:20 Відповісти
А я би просто пристрелив.
06.04.2021 21:29 Відповісти
А я б не просто
06.04.2021 23:55 Відповісти
Россияне пускай живут в Рферии от Мурманска до Чукотки и от Северного полюса до казахских степей Земли незаселенной края нет.. Нех-ен им делать в других странах. ( Вот оно " двойное гражданство", нужен четкий , однозначный и строго соблюдаемый закон получаешь другое гражданство, теряешь украинское и депортируешься из страны. За сокрытие наличия второго гражданства, тюремный срок, лет на 5. С последующей высылкой.. Выдача паспортов оккупантами на оккупированных ими территориях и принуждение к этому различными способами приравнивать к военным преступлениям." Но нет у нас методов против Кости Сапрыкина" увы.
06.04.2021 18:26 Відповісти
А как быть с миллионами украинцев проживающих в Европе и Америке ? Их тоже репрессировать ?
07.04.2021 02:30 Відповісти
Переехали, получили гражданство ( сейчас не времена СССР, свобода) и автоматически потерял украинское. Все. Присягу нескольким странам одновременно давать нельзя.. это даже как то странно звучит. " Две, три присяги" В Канаде к примеру этнических украинцев 4 % от всего населения- но они канадцы украинского происхождения.
07.04.2021 12:07 Відповісти
Где те придурки, которие радовались видаче расийских паспортов?
06.04.2021 19:00 Відповісти
Старая песня, ржавые скрепы.
06.04.2021 19:24 Відповісти
Так же начинались Судеты -- по-Гитлеровски.
06.04.2021 19:34 Відповісти
вот интересно,как ватники думают,почему пуйло не волнует,что его союзники хамас,иран,сирия,хизбалла,помимо того что время от времени ,ракеты пуляют,так ещё мечтают Израиль уничтожить,где россияне имеющие рос.паспорт тоже проживают...конечно вопрос риторический..
06.04.2021 19:40 Відповісти
Вижу горы и долины, вижу реки и поля.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?
Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай...
Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я...
Это русская сторонка, это родина моя!
06.04.2021 19:41 Відповісти
пусть забирает к себе всех "россиян" из Украины и приоритезирует их себе в удовольствие на своей территории.
06.04.2021 19:42 Відповісти
Треба НЕГАЙНО повертати Пороха, поки ще хоч шось можна врятувати !!
06.04.2021 19:55 Відповісти
Личный приоритет.Видимо у мокшан что-то пошло не так и они решили всех собак повесить лично на ***** мол они здесь не причем.Не выйдет сам ***** и пальцем не смог бы пошевелить без армады окружающих его уродов.
06.04.2021 19:55 Відповісти
Что нам жалких трупов тыщи?
Мы давно с войной на ты.
Ведь россия без кровищи,
Как невеста без фаты.
06.04.2021 20:02 Відповісти
Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 9173
06.04.2021 20:36 Відповісти
З Судетської області були саме інтерновані, а не депортовані!!!, німецькі родини в повному складі які жили в Судетах по 300-400 років. Тому кацапів варто саме інтернувати з Донбасу. Депортують як правило тих хто переїхав в країну протягом свого життя. Інтернувати потрібно всіх упоротих ********** незалежно від їх "стажу" та місцепроживання в Україні. Не знає мови? Любить ***** і вимагає особливого статусу кацапського суржику? - значить "рюкзачок, товарний вагон і на *****стан". І всі будуть щасливі - ми тут без них а вони там де нарешті опиняться в рідному кацапомовному і скрепному середовищі.
06.04.2021 21:35 Відповісти
через 7 рокiв...
Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 8186

Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 5559
06.04.2021 23:17 Відповісти
Дивно бачити там молодих чоловіків
06.04.2021 23:59 Відповісти
Путит о русских в Чечне точно также беспокоится?
06.04.2021 20:44 Відповісти
Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 1555
06.04.2021 21:03 Відповісти
Какие россияне могут быть на Донбассе... в годы Второй Мировой Гитлер также заботился о безопасности своих ублюдков на оккупированых териториях...В итоге - Аминь.
06.04.2021 21:09 Відповісти
***
Сгусточек вонючей биомассы
Под названьем «русский человек»,
Еле одолевший восемь классов
И не просыхающий вовек.

Состоит из них простонародье,
Russianо быдло, проще говоря,
И об этом воре и уроде
Гуманисты сожалеют зря.
Исправленью он не поддаётся!
И утилизировать давно
Надо эту мерзость, что зовётся
Русское унылое говно.
19.10 - 3.11.13 г. Борис Стомахин
06.04.2021 21:12 Відповісти
После освобождения бамбаса, всех получивших паспорта агрессора, лишить украинского гражданства и отправить на территорию гражданства.
06.04.2021 21:29 Відповісти
А мир в глазах путина показали?
06.04.2021 23:08 Відповісти
рассеяне на украинском! Донбассе должны ускоренно перерабатываться на удобрение и гумус, улучшая украинскую землю...

никакой другой участи для рассеян на украинской земле, пока идет подлая рашистская война против Украины, идет, напомню, уже восьмой! год, быть не должно.
06.04.2021 23:23 Відповісти
На українському Донбасі живих расєян бути не може. І не повинно.
07.04.2021 04:34 Відповісти
Не може не подобатись епічність Вашого вислову!
07.04.2021 07:54 Відповісти
Жителям ОРДЛО приготовиться. Кому-то из них "повезет" быть "жертвенными агнцами", как когда-то в Гляйвице.
07.04.2021 07:16 Відповісти
Пєсков заявив, що "безпека росіян на Донбасі" - особистий пріоритет Путіна - Цензор.НЕТ 7468
07.04.2021 07:55 Відповісти
Самое смешное и одновремнно грустное, что 140кк баранов в это верят. Ну может 139.
07.04.2021 08:40 Відповісти
Дедушка Гитлер так же (освобождал угнетенных) немцев и...закончилось Международным кровавым побоищем путин следует таким же методом и при этом украинцев называет фашистами.Так кто в таком случае фашист?
07.04.2021 15:03 Відповісти
