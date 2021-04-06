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На Буковине умерла от коронавируса 29-летняя беременная врач-педиатр Малинник, - ОГА
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На Буковине от коронавируса умерла 29-летняя врач-педиатр КНП "Заставненская МБ" Марьяна Малинник. Женщина была беременной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамента здравоохранения Черновицкой ОГА.
"Коллектив Департамента здравоохранения облгосадминистрации и вся медицинская община Черновицкой области выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимого горя - преждевременной смерти врача-педиатра КНП "Заставненская МБ" Малинник Марьяны Васильевны и ее нерожденного ребенка. Коварная коронавирусная инфекция COVID-19 остановила сердце молодой женщины на 29 году жизни", - говорится в сообщении.
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+20 Freken
показать весь комментарий06.04.2021 16:35
+8 Сергей Яковлев e7f4e3fd
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+6 Yan Pastars
показать весь комментарий06.04.2021 17:12
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Пожалуйста, подождите...
Донька розповідає , що вже цілий рік в поліклініках натовпи й черги .
Такої смертності серед лікарів нема ніде , бо всюду перше що зробили , то перевели спілкування з лікарями на телефонне . Черга теж через телефон , або інтернет .
Але факт очевидний -- в країнах з високим рівнєм організації відсоток зараження лікарів меньший ніж середній показник , а в Україні в 5 разів більший . Й це наслідок того , що таких слоніх як Уляна Супрун на гарматний постріл небеспечно було підпускати до посудової лавки медицини Семашка . Ця медицина можливо й була хибна , мала проблеми в першу чергу з дискредитацією професії лікаря як в усьому розвинутому світі професії елітарної й грошової .
Але ж вона хоч якось працювала .
коли лікарі ходили на роботу відбувати часи у поліклініках і совкове
відношення до здоровля людини. Зараз Зе клоуни заставляють людей
за першої підозри ГРВІ їхати у лікарні, тому вони переповнені, люди
замість хворіти вдома піл тиском паніки їдуть хворіти у переповнені
лікарні де головні ліки від "короновірусу" це ліки які у високій концентрації
відключають м язи дихальної системи і тому люди без ШВЛ дихати не
можуть. При чому тут Супрун це гарне питання.
Людство пережило вже не одну пандемію , в тому числі й т.з. юстианаову чуму "пержило" .
Людсвтво наробило велетенний досвіт боротьби й с більш непеспечними хворобами . При чумі 95% смертність . У холєри - 50% . У тифа 30% . А у ковіда "тільки" півтора .
Але ж у ЗЕдепілів усе інакше . ЗЕдебіли зробили лікарів заручниками . Й ці дві смерті теж на їх куршевельових руках !
Таке враження , що ні !
Так ось -- імператор Цинь Шихуанді вибудував собі "могильник" на 100 квадратних кілометра .
Й тільки зараз його таракотава армія нарахувала до 70 тисяч статуй . Але ж тільки 50% відкопанно й його палац-склеп -- теж ні .
Жив останній імператор династії Цинь йще 200 років до нашоє ери . Раніше за Спартака , раніше за Ганібала ... Через сто років післе йще одного "солцеподібного" вже Александра Макендонського ...
Так що якщо після гробниці на 100 кв . км й після 70 тисяч скульптурних вояків (влючаючи кінноту) Земля не розтріскалась навпіл , то не варто чекати це зараз . Біл Гейтс має можливостей в 100 разів більше ніж Шихуанді й навіть більше ніж Македонський . Але ж свої гроші він не дітям залишає й живе не в дворці , а на дуже скромній вілі .
А те , що бандюки з колишнього софка живуть інакше , та то тимчасовий результат конрверсівної пропорції між інтелектом й ситуативно награбованними грошима .
Послухайте - вивчайте світову історію й тоді не буде ніяких СЮРпризів по оцінці *********** .
Єдина різниця -- може вперше за усю історію людства людські досягнення дорівнююсться людськими попитам . А Шихуанді виявився таким же смертним як й його останній раб . Хоча ціли експидиції засила в тихий океан на пошуки острова бесмерття .
Якщо хтось вважає , що ******** людина жорстокійша за "ось були часи" ...
Так нагадаю , що ацтекський жрець міг за добу принести в жертву до 25 тисяч людей . Й не аби як , а вирізаючи сердце ножом зі скла (індейці не дожили до Колумба до залізної ери) !
Яка так Хірасіма ?! Три доби ацтекського жреця й ось вам Нагасакі !
Хочу лише нагадати , що ті ядерні атаки врятували скоріше за усе до 10 млн. життів , які бесперечно були б при операції вторгнення на коаліції на Хондзю , Сикоко й Кюсю . Причому , скоріше за усе Сралін би поклав би в 10 разів більше за янки , бо людей йому було не шкода .
Просто раніше майже усі правителі були такими як Сралін й Гітлер . Той же Кромвель вирізав в Ірландії третину населення . Іван Третій - вирізав половину Новгороду , а ішних депортував . Його унук - Грозний - половину Казані . Астрахань - теж .
До речі , ти ж самі "чорні" в ЮАР яких постійно називають аутохроним населенням країни , то є нащадки зулусів , які теж були загарбниками йще до приходу білих (португальців й голандців-африканерів) . Саме пращури зулусів знищили подавну більшість корінного населення ЮАР - бушменів й гудентотів . Бушмени це інша раса за зулусів , які походять з центральної Африки , а не с південної .
А Тімур взагалом був паталогичним садистом . Й саме ця його "особливість" й надала йому оріол непереможності .
бути Днем Жалоби.
Чому до цього часу не вакциновані наші люди ?
Вже більше року епідемія.
Де наша вітчизняна вакцина ?
Хтось має за це відповісти.
у різних варіантах. Ви раніше кожен рік вакцинувались від грипу ? Дуже дивно
тоді що ви чомусь живи до цих пір.
А може правильно казати від ускладнень з пневмонієй? Задовбали вже лякати своїй
короно "******". Земля пухом дівчині - не вберегла себе