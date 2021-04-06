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На Буковине умерла от коронавируса 29-летняя беременная врач-педиатр Малинник, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Буковине умерла от коронавируса 29-летняя беременная врач-педиатр Малинник, - ОГА

На Буковине от коронавируса умерла 29-летняя врач-педиатр КНП "Заставненская МБ" Марьяна Малинник. Женщина была беременной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамента здравоохранения Черновицкой ОГА.

"Коллектив Департамента здравоохранения облгосадминистрации и вся медицинская община Черновицкой области выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимого горя - преждевременной смерти врача-педиатра КНП "Заставненская МБ" Малинник Марьяны Васильевны и ее нерожденного ребенка. Коварная коронавирусная инфекция COVID-19 остановила сердце молодой женщины на 29 году жизни", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+20
Яке горе! Земля вам пухом, молода мамочка та твоє ненароджене янголятко.
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06.04.2021 16:35
+8
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06.04.2021 16:36
+6
R.I.P
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06.04.2021 17:12
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Яке горе! Земля вам пухом, молода мамочка та твоє ненароджене янголятко.
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06.04.2021 16:35 Ответить
Закрывайте коменты
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06.04.2021 16:36 Ответить
100%
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06.04.2021 16:37 Ответить
нащо? паганого не пишуть.
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06.04.2021 16:45 Ответить
З жахом коментую . Нема слів .

Донька розповідає , що вже цілий рік в поліклініках натовпи й черги .

Такої смертності серед лікарів нема ніде , бо всюду перше що зробили , то перевели спілкування з лікарями на телефонне . Черга теж через телефон , або інтернет .
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06.04.2021 16:39 Ответить
Хто заперечує , що "теж хворіють" . Було б дивно , якщо при верогідності контакту з хворими в 1000 разів більшій ніж середня статистична ніхто б випадково не захворів при цьому .
Але факт очевидний -- в країнах з високим рівнєм організації відсоток зараження лікарів меньший ніж середній показник , а в Україні в 5 разів більший . Й це наслідок того , що таких слоніх як Уляна Супрун на гарматний постріл небеспечно було підпускати до посудової лавки медицини Семашка . Ця медицина можливо й була хибна , мала проблеми в першу чергу з дискредитацією професії лікаря як в усьому розвинутому світі професії елітарної й грошової .
Але ж вона хоч якось працювала .
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06.04.2021 18:21 Ответить
Здрысни со своей семашкой концлагерной!
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06.04.2021 21:25 Ответить
Супрун багато гарного зробила для медицини України - зруйнувала систему
коли лікарі ходили на роботу відбувати часи у поліклініках і совкове
відношення до здоровля людини. Зараз Зе клоуни заставляють людей
за першої підозри ГРВІ їхати у лікарні, тому вони переповнені, люди

замість хворіти вдома піл тиском паніки їдуть хворіти у переповнені
лікарні де головні ліки від "короновірусу" це ліки які у високій концентрації
відключають м язи дихальної системи і тому люди без ШВЛ дихати не
можуть. При чому тут Супрун це гарне питання.
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06.04.2021 18:37 Ответить
Вот ведь ,человечество считает себя таким сильным ,умным ,могучим а с каким-то мерзопакостным вирусом справится не может ,мы даже не представляем какие мы слабые и незащищённые .
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06.04.2021 16:40 Ответить
Людство тут не до чого .
Людство пережило вже не одну пандемію , в тому числі й т.з. юстианаову чуму "пержило" .
Людсвтво наробило велетенний досвіт боротьби й с більш непеспечними хворобами . При чумі 95% смертність . У холєри - 50% . У тифа 30% . А у ковіда "тільки" півтора .
Але ж у ЗЕдепілів усе інакше . ЗЕдебіли зробили лікарів заручниками . Й ці дві смерті теж на їх куршевельових руках !
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06.04.2021 16:47 Ответить
Сегодня да ,а что будет завтра никто не знает ,люди сами гробят свой дом а Земля сопротивляется и что будет завтра никто не знает ,вполне возможно что чума и холера покажутся насморком по сравнению с тем что впереди ,Скромней надо быть человечеству и умней ...
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06.04.2021 17:03 Ответить
Ви бачили "таракотову армію" ?
Таке враження , що ні !
Так ось -- імператор Цинь Шихуанді вибудував собі "могильник" на 100 квадратних кілометра .
Й тільки зараз його таракотава армія нарахувала до 70 тисяч статуй . Але ж тільки 50% відкопанно й його палац-склеп -- теж ні .
Жив останній імператор династії Цинь йще 200 років до нашоє ери . Раніше за Спартака , раніше за Ганібала ... Через сто років післе йще одного "солцеподібного" вже Александра Макендонського ...

Так що якщо після гробниці на 100 кв . км й після 70 тисяч скульптурних вояків (влючаючи кінноту) Земля не розтріскалась навпіл , то не варто чекати це зараз . Біл Гейтс має можливостей в 100 разів більше ніж Шихуанді й навіть більше ніж Македонський . Але ж свої гроші він не дітям залишає й живе не в дворці , а на дуже скромній вілі .

А те , що бандюки з колишнього софка живуть інакше , та то тимчасовий результат конрверсівної пропорції між інтелектом й ситуативно награбованними грошима .

Послухайте - вивчайте світову історію й тоді не буде ніяких СЮРпризів по оцінці *********** .

Єдина різниця -- може вперше за усю історію людства людські досягнення дорівнююсться людськими попитам . А Шихуанді виявився таким же смертним як й його останній раб . Хоча ціли експидиції засила в тихий океан на пошуки острова бесмерття .

Якщо хтось вважає , що ******** людина жорстокійша за "ось були часи" ...
Так нагадаю , що ацтекський жрець міг за добу принести в жертву до 25 тисяч людей . Й не аби як , а вирізаючи сердце ножом зі скла (індейці не дожили до Колумба до залізної ери) !
Яка так Хірасіма ?! Три доби ацтекського жреця й ось вам Нагасакі !
Хочу лише нагадати , що ті ядерні атаки врятували скоріше за усе до 10 млн. життів , які бесперечно були б при операції вторгнення на коаліції на Хондзю , Сикоко й Кюсю . Причому , скоріше за усе Сралін би поклав би в 10 разів більше за янки , бо людей йому було не шкода .

Просто раніше майже усі правителі були такими як Сралін й Гітлер . Той же Кромвель вирізав в Ірландії третину населення . Іван Третій - вирізав половину Новгороду , а ішних депортував . Його унук - Грозний - половину Казані . Астрахань - теж .

До речі , ти ж самі "чорні" в ЮАР яких постійно називають аутохроним населенням країни , то є нащадки зулусів , які теж були загарбниками йще до приходу білих (португальців й голандців-африканерів) . Саме пращури зулусів знищили подавну більшість корінного населення ЮАР - бушменів й гудентотів . Бушмени це інша раса за зулусів , які походять з центральної Африки , а не с південної .
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06.04.2021 18:07 Ответить
Так, а ще можна згадати хана Гулагу, що взяв Багдад, Тамерлана з його баштами з відрізаних голів. Так і це те, що відомо історикам. Раніше часи зовсім не мирно-пасторальними були, тільки що зараз перенасичення інформацією.
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06.04.2021 18:47 Ответить
Ну Багдад "брали" не один раз , але тільки ******-хан його зруйнував в щебень . Про "Будинок мудрості" я вже не кажу -- хто тіді рахував якійсь папіруси й бумаги ?! Тим більш для тих , хто два раза за життя мився ... Хоча ось іслам вже прийняли подавна більшість ханів . Хоча московити дуже ******* згадувати , що цей варвар чудово відносився до нестеріанців ...

А Тімур взагалом був паталогичним садистом . Й саме ця його "особливість" й надала йому оріол непереможності .
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06.04.2021 19:28 Ответить
а шо ж порошенко за 5 лет больницы не сделал? тот же линолиум и те же ободраные стены, не нашлось банка краски и кило штукатурки? такое же ворье и жулье
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06.04.2021 22:36 Ответить
На Буковине умерла от коронавируса 29-летняя беременная врач-педиатр Малинник, - ОГА - Цензор.НЕТ 7839
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06.04.2021 16:45 Ответить
А Стєпанов-живий,здоровий,добре вгодований,чудово вдягнений ,рахує собі відкати .
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06.04.2021 16:46 Ответить
Й "Велюр" теж нерозорився !
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06.04.2021 16:48 Ответить
Враховуючи смертність від ковід, в Україні повинен кожен день
бути Днем Жалоби.

Чому до цього часу не вакциновані наші люди ?
Вже більше року епідемія.
Де наша вітчизняна вакцина ?

Хтось має за це відповісти.
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06.04.2021 16:53 Ответить
То що називають "короновірусом" це варіант вірусу грипу який буває кожен рік
у різних варіантах. Ви раніше кожен рік вакцинувались від грипу ? Дуже дивно
тоді що ви чомусь живи до цих пір.
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06.04.2021 18:30 Ответить
R.I.P
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06.04.2021 17:12 Ответить
На Буковине от коронавируса умерла 29-летняя врач-педиатр КНП "Заставненская МБ" Марьяна Малинник. Женщина была беременной. Источник: https://censor.net/ru/n3258014

А може правильно казати від ускладнень з пневмонієй? Задовбали вже лякати своїй
короно "******". Земля пухом дівчині - не вберегла себе На Буковині померла від коронавірусу 29-річна вагітна лікар-педіатр Малинник, - ОДА - Цензор.НЕТ 5115
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06.04.2021 18:28 Ответить
Хворий звикай - вірус грипу буває кожен рік. Не бажаєш хворіти - не живи.
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06.04.2021 18:39 Ответить
так это насморк разве это опасно..грипп икашель
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08.04.2021 23:12 Ответить
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06.04.2021 22:04 Ответить
покатались на лыжах...даужж
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08.04.2021 23:11 Ответить
 
 