На Буковині померла від коронавірусу 29-річна вагітна лікар-педіатр Малинник, - ОДА

На Буковині від коронавірусу померла 29-річна лікар-педіатр КНП "Заставнівський МБ" Мар'яна Малинник. Жінка була вагітною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА.

Колектив Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та вся медична громада Чернівецької області висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправного горя – передчасної смерті лікаря-педіатра КНП "Заставнівська БЛ" Малинник Мар’яни Василівни та її ненародженої дитини. Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 29 році життя", - йдеться в повідомленні.

