На Буковині померла від коронавірусу 29-річна вагітна лікар-педіатр Малинник, - ОДА
На Буковині від коронавірусу померла 29-річна лікар-педіатр КНП "Заставнівський МБ" Мар'яна Малинник. Жінка була вагітною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА.
Колектив Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та вся медична громада Чернівецької області висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправного горя – передчасної смерті лікаря-педіатра КНП "Заставнівська БЛ" Малинник Мар’яни Василівни та її ненародженої дитини. Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 29 році життя", - йдеться в повідомленні.
Донька розповідає , що вже цілий рік в поліклініках натовпи й черги .
Такої смертності серед лікарів нема ніде , бо всюду перше що зробили , то перевели спілкування з лікарями на телефонне . Черга теж через телефон , або інтернет .
Але факт очевидний -- в країнах з високим рівнєм організації відсоток зараження лікарів меньший ніж середній показник , а в Україні в 5 разів більший . Й це наслідок того , що таких слоніх як Уляна Супрун на гарматний постріл небеспечно було підпускати до посудової лавки медицини Семашка . Ця медицина можливо й була хибна , мала проблеми в першу чергу з дискредитацією професії лікаря як в усьому розвинутому світі професії елітарної й грошової .
Але ж вона хоч якось працювала .
коли лікарі ходили на роботу відбувати часи у поліклініках і совкове
відношення до здоровля людини. Зараз Зе клоуни заставляють людей
за першої підозри ГРВІ їхати у лікарні, тому вони переповнені, люди
замість хворіти вдома піл тиском паніки їдуть хворіти у переповнені
лікарні де головні ліки від "короновірусу" це ліки які у високій концентрації
відключають м язи дихальної системи і тому люди без ШВЛ дихати не
можуть. При чому тут Супрун це гарне питання.
Людство пережило вже не одну пандемію , в тому числі й т.з. юстианаову чуму "пержило" .
Людсвтво наробило велетенний досвіт боротьби й с більш непеспечними хворобами . При чумі 95% смертність . У холєри - 50% . У тифа 30% . А у ковіда "тільки" півтора .
Але ж у ЗЕдепілів усе інакше . ЗЕдебіли зробили лікарів заручниками . Й ці дві смерті теж на їх куршевельових руках !
Таке враження , що ні !
Так ось -- імператор Цинь Шихуанді вибудував собі "могильник" на 100 квадратних кілометра .
Й тільки зараз його таракотава армія нарахувала до 70 тисяч статуй . Але ж тільки 50% відкопанно й його палац-склеп -- теж ні .
Жив останній імператор династії Цинь йще 200 років до нашоє ери . Раніше за Спартака , раніше за Ганібала ... Через сто років післе йще одного "солцеподібного" вже Александра Макендонського ...
Так що якщо після гробниці на 100 кв . км й після 70 тисяч скульптурних вояків (влючаючи кінноту) Земля не розтріскалась навпіл , то не варто чекати це зараз . Біл Гейтс має можливостей в 100 разів більше ніж Шихуанді й навіть більше ніж Македонський . Але ж свої гроші він не дітям залишає й живе не в дворці , а на дуже скромній вілі .
А те , що бандюки з колишнього софка живуть інакше , та то тимчасовий результат конрверсівної пропорції між інтелектом й ситуативно награбованними грошима .
Послухайте - вивчайте світову історію й тоді не буде ніяких СЮРпризів по оцінці *********** .
Єдина різниця -- може вперше за усю історію людства людські досягнення дорівнююсться людськими попитам . А Шихуанді виявився таким же смертним як й його останній раб . Хоча ціли експидиції засила в тихий океан на пошуки острова бесмерття .
Якщо хтось вважає , що ******** людина жорстокійша за "ось були часи" ...
Так нагадаю , що ацтекський жрець міг за добу принести в жертву до 25 тисяч людей . Й не аби як , а вирізаючи сердце ножом зі скла (індейці не дожили до Колумба до залізної ери) !
Яка так Хірасіма ?! Три доби ацтекського жреця й ось вам Нагасакі !
Хочу лише нагадати , що ті ядерні атаки врятували скоріше за усе до 10 млн. життів , які бесперечно були б при операції вторгнення на коаліції на Хондзю , Сикоко й Кюсю . Причому , скоріше за усе Сралін би поклав би в 10 разів більше за янки , бо людей йому було не шкода .
Просто раніше майже усі правителі були такими як Сралін й Гітлер . Той же Кромвель вирізав в Ірландії третину населення . Іван Третій - вирізав половину Новгороду , а ішних депортував . Його унук - Грозний - половину Казані . Астрахань - теж .
До речі , ти ж самі "чорні" в ЮАР яких постійно називають аутохроним населенням країни , то є нащадки зулусів , які теж були загарбниками йще до приходу білих (португальців й голандців-африканерів) . Саме пращури зулусів знищили подавну більшість корінного населення ЮАР - бушменів й гудентотів . Бушмени це інша раса за зулусів , які походять з центральної Африки , а не с південної .
А Тімур взагалом був паталогичним садистом . Й саме ця його "особливість" й надала йому оріол непереможності .
бути Днем Жалоби.
Чому до цього часу не вакциновані наші люди ?
Вже більше року епідемія.
Де наша вітчизняна вакцина ?
Хтось має за це відповісти.
у різних варіантах. Ви раніше кожен рік вакцинувались від грипу ? Дуже дивно
тоді що ви чомусь живи до цих пір.
А може правильно казати від ускладнень з пневмонієй? Задовбали вже лякати своїй
короно "******". Земля пухом дівчині - не вберегла себе