10 586 29

На Буковині померла від коронавірусу 29-річна вагітна лікар-педіатр Малинник, - ОДА

На Буковині від коронавірусу померла 29-річна лікар-педіатр КНП "Заставнівський МБ" Мар'яна Малинник. Жінка була вагітною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА.

Колектив Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та вся медична громада Чернівецької області висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправного горя – передчасної смерті лікаря-педіатра КНП "Заставнівська БЛ" Малинник Мар’яни Василівни та її ненародженої дитини. Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 29 році життя", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медикам при 25 тис. хворих на коронавірус за добу доведеться сортувати хворих, - професор Дубров

Топ коментарі
+20
Яке горе! Земля вам пухом, молода мамочка та твоє ненароджене янголятко.
показати весь коментар
06.04.2021 16:35 Відповісти
+8
Закрывайте коменты
показати весь коментар
06.04.2021 16:36 Відповісти
+6
R.I.P
показати весь коментар
06.04.2021 17:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке горе! Земля вам пухом, молода мамочка та твоє ненароджене янголятко.
показати весь коментар
06.04.2021 16:35 Відповісти
Закрывайте коменты
показати весь коментар
06.04.2021 16:36 Відповісти
100%
показати весь коментар
06.04.2021 16:37 Відповісти
нащо? паганого не пишуть.
показати весь коментар
06.04.2021 16:45 Відповісти
З жахом коментую . Нема слів .

Донька розповідає , що вже цілий рік в поліклініках натовпи й черги .

Такої смертності серед лікарів нема ніде , бо всюду перше що зробили , то перевели спілкування з лікарями на телефонне . Черга теж через телефон , або інтернет .
показати весь коментар
06.04.2021 16:39 Відповісти
Хто заперечує , що "теж хворіють" . Було б дивно , якщо при верогідності контакту з хворими в 1000 разів більшій ніж середня статистична ніхто б випадково не захворів при цьому .
Але факт очевидний -- в країнах з високим рівнєм організації відсоток зараження лікарів меньший ніж середній показник , а в Україні в 5 разів більший . Й це наслідок того , що таких слоніх як Уляна Супрун на гарматний постріл небеспечно було підпускати до посудової лавки медицини Семашка . Ця медицина можливо й була хибна , мала проблеми в першу чергу з дискредитацією професії лікаря як в усьому розвинутому світі професії елітарної й грошової .
Але ж вона хоч якось працювала .
показати весь коментар
06.04.2021 18:21 Відповісти
Здрысни со своей семашкой концлагерной!
показати весь коментар
06.04.2021 21:25 Відповісти
Супрун багато гарного зробила для медицини України - зруйнувала систему
коли лікарі ходили на роботу відбувати часи у поліклініках і совкове
відношення до здоровля людини. Зараз Зе клоуни заставляють людей
за першої підозри ГРВІ їхати у лікарні, тому вони переповнені, люди

замість хворіти вдома піл тиском паніки їдуть хворіти у переповнені
лікарні де головні ліки від "короновірусу" це ліки які у високій концентрації
відключають м язи дихальної системи і тому люди без ШВЛ дихати не
можуть. При чому тут Супрун це гарне питання.
показати весь коментар
06.04.2021 18:37 Відповісти
Вот ведь ,человечество считает себя таким сильным ,умным ,могучим а с каким-то мерзопакостным вирусом справится не может ,мы даже не представляем какие мы слабые и незащищённые .
показати весь коментар
06.04.2021 16:40 Відповісти
Людство тут не до чого .
Людство пережило вже не одну пандемію , в тому числі й т.з. юстианаову чуму "пержило" .
Людсвтво наробило велетенний досвіт боротьби й с більш непеспечними хворобами . При чумі 95% смертність . У холєри - 50% . У тифа 30% . А у ковіда "тільки" півтора .
Але ж у ЗЕдепілів усе інакше . ЗЕдебіли зробили лікарів заручниками . Й ці дві смерті теж на їх куршевельових руках !
показати весь коментар
06.04.2021 16:47 Відповісти
Сегодня да ,а что будет завтра никто не знает ,люди сами гробят свой дом а Земля сопротивляется и что будет завтра никто не знает ,вполне возможно что чума и холера покажутся насморком по сравнению с тем что впереди ,Скромней надо быть человечеству и умней ...
показати весь коментар
06.04.2021 17:03 Відповісти
Ви бачили "таракотову армію" ?
Таке враження , що ні !
Так ось -- імператор Цинь Шихуанді вибудував собі "могильник" на 100 квадратних кілометра .
Й тільки зараз його таракотава армія нарахувала до 70 тисяч статуй . Але ж тільки 50% відкопанно й його палац-склеп -- теж ні .
Жив останній імператор династії Цинь йще 200 років до нашоє ери . Раніше за Спартака , раніше за Ганібала ... Через сто років післе йще одного "солцеподібного" вже Александра Макендонського ...

Так що якщо після гробниці на 100 кв . км й після 70 тисяч скульптурних вояків (влючаючи кінноту) Земля не розтріскалась навпіл , то не варто чекати це зараз . Біл Гейтс має можливостей в 100 разів більше ніж Шихуанді й навіть більше ніж Македонський . Але ж свої гроші він не дітям залишає й живе не в дворці , а на дуже скромній вілі .

А те , що бандюки з колишнього софка живуть інакше , та то тимчасовий результат конрверсівної пропорції між інтелектом й ситуативно награбованними грошима .

Послухайте - вивчайте світову історію й тоді не буде ніяких СЮРпризів по оцінці *********** .

Єдина різниця -- може вперше за усю історію людства людські досягнення дорівнююсться людськими попитам . А Шихуанді виявився таким же смертним як й його останній раб . Хоча ціли експидиції засила в тихий океан на пошуки острова бесмерття .

Якщо хтось вважає , що ******** людина жорстокійша за "ось були часи" ...
Так нагадаю , що ацтекський жрець міг за добу принести в жертву до 25 тисяч людей . Й не аби як , а вирізаючи сердце ножом зі скла (індейці не дожили до Колумба до залізної ери) !
Яка так Хірасіма ?! Три доби ацтекського жреця й ось вам Нагасакі !
Хочу лише нагадати , що ті ядерні атаки врятували скоріше за усе до 10 млн. життів , які бесперечно були б при операції вторгнення на коаліції на Хондзю , Сикоко й Кюсю . Причому , скоріше за усе Сралін би поклав би в 10 разів більше за янки , бо людей йому було не шкода .

Просто раніше майже усі правителі були такими як Сралін й Гітлер . Той же Кромвель вирізав в Ірландії третину населення . Іван Третій - вирізав половину Новгороду , а ішних депортував . Його унук - Грозний - половину Казані . Астрахань - теж .

До речі , ти ж самі "чорні" в ЮАР яких постійно називають аутохроним населенням країни , то є нащадки зулусів , які теж були загарбниками йще до приходу білих (португальців й голандців-африканерів) . Саме пращури зулусів знищили подавну більшість корінного населення ЮАР - бушменів й гудентотів . Бушмени це інша раса за зулусів , які походять з центральної Африки , а не с південної .
показати весь коментар
06.04.2021 18:07 Відповісти
Так, а ще можна згадати хана Гулагу, що взяв Багдад, Тамерлана з його баштами з відрізаних голів. Так і це те, що відомо історикам. Раніше часи зовсім не мирно-пасторальними були, тільки що зараз перенасичення інформацією.
показати весь коментар
06.04.2021 18:47 Відповісти
Ну Багдад "брали" не один раз , але тільки ******-хан його зруйнував в щебень . Про "Будинок мудрості" я вже не кажу -- хто тіді рахував якійсь папіруси й бумаги ?! Тим більш для тих , хто два раза за життя мився ... Хоча ось іслам вже прийняли подавна більшість ханів . Хоча московити дуже ******* згадувати , що цей варвар чудово відносився до нестеріанців ...

А Тімур взагалом був паталогичним садистом . Й саме ця його "особливість" й надала йому оріол непереможності .
показати весь коментар
06.04.2021 19:28 Відповісти
а шо ж порошенко за 5 лет больницы не сделал? тот же линолиум и те же ободраные стены, не нашлось банка краски и кило штукатурки? такое же ворье и жулье
показати весь коментар
06.04.2021 22:36 Відповісти
На Буковине умерла от коронавируса 29-летняя беременная врач-педиатр Малинник, - ОГА - Цензор.НЕТ 7839
показати весь коментар
06.04.2021 16:45 Відповісти
А Стєпанов-живий,здоровий,добре вгодований,чудово вдягнений ,рахує собі відкати .
показати весь коментар
06.04.2021 16:46 Відповісти
Й "Велюр" теж нерозорився !
показати весь коментар
06.04.2021 16:48 Відповісти
Враховуючи смертність від ковід, в Україні повинен кожен день
бути Днем Жалоби.

Чому до цього часу не вакциновані наші люди ?
Вже більше року епідемія.
Де наша вітчизняна вакцина ?

Хтось має за це відповісти.
показати весь коментар
06.04.2021 16:53 Відповісти
То що називають "короновірусом" це варіант вірусу грипу який буває кожен рік
у різних варіантах. Ви раніше кожен рік вакцинувались від грипу ? Дуже дивно
тоді що ви чомусь живи до цих пір.
показати весь коментар
06.04.2021 18:30 Відповісти
R.I.P
показати весь коментар
06.04.2021 17:12 Відповісти
На Буковине от коронавируса умерла 29-летняя врач-педиатр КНП "Заставненская МБ" Марьяна Малинник. Женщина была беременной. Источник: https://censor.net/ru/n3258014

А може правильно казати від ускладнень з пневмонієй? Задовбали вже лякати своїй
короно "******". Земля пухом дівчині - не вберегла себе
показати весь коментар
06.04.2021 18:28 Відповісти
Хворий звикай - вірус грипу буває кожен рік. Не бажаєш хворіти - не живи.
показати весь коментар
06.04.2021 18:39 Відповісти
так это насморк разве это опасно..грипп икашель
показати весь коментар
08.04.2021 23:12 Відповісти
Если бы вакцинацию начали хотя бы в феврале, то эта конкретная жизнь, возможно, была бы спасена, поскольку докторов вакцинируют первыми и к моменту текущей волны коронавирусной пандемии у Малинник уже была бы защита.
показати весь коментар
06.04.2021 22:04 Відповісти
покатались на лыжах...даужж
показати весь коментар
08.04.2021 23:11 Відповісти
 
 