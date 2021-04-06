Для проверки спецпропусков в столичном метро задействовано 860 правоохранителей, - Нацполиция

С 5 апреля было усилено безопасность и порядок в КП "Киевский метрополитен". Привлечено более 860 правоохранителей, в частности, проверяют у пассажиров наличие специальных пропусков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщили в пресс-службе управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции Киева в ответ на запрос.

"С целью обеспечения надлежащей общественной безопасности и порядка в городе Киеве во время усиления карантинных ограничений, с 5 апреля 2021 до особого назначения будет усилена публичная безопасность и порядок на станциях КП "Киевский метрополитен", из числа работников управления полиции в метрополитене, ГУНП в Киеве, Национальной гвардии Украины, службы военизированной охраны КП "Киевский метрополитен" и муниципальной охраны Киева. Во время охраны публичной безопасности и порядка будет задействовано 864 работника вышеупомянутых подразделений ", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что правоохранители проверяют у пассажиров наличие специальных пропусков. Кроме того, в случае выявления нарушений полицейские составляют административные материалы за нарушение карантинных мероприятий.

