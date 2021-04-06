В метро Киева на период жесткого карантина закрыли часть вестибюлей. СПИСОК

В киевском метро из-за введения жесткого карантина закрыли часть вестибюлей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодняшний день Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА работникам критической инфраструктуры выдано 437 тыс. спецпропусков. Всего будет выдано 500 000 таких документов.

Он напомнил, что КП "Киевский метрополитен" работает в обычном графике, проход на станции осуществляется по спецпропускам.

"В то же время есть определенные ограничения. Так, станции с одним вестибюлем работают в обычном режиме, станции с двумя и более вестибюлями работают на один", - сообщил Брагинский.

Перечень вестибюлей, которые закрыты на вход и выход:

"Академгородок" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Житомирская");

"Житомирская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Святошин");

"Святошин" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Нивки");

"Нивки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Берестейская");

"Крещатик" - вестибюль №3 (по ул. Городецкого)

"Левобережная" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Дарница")

"Дарница" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");

"Черниговская" - вестибюль №1 (с стороны ст. "Лесная)

"Лесная" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");

"Героев Днепра" - вестибюль №2 (в направлении г. Вышгород)

"Минская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Оболонь");

"Оболонь" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Минская");

"Почайна" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Оболонь");

"Контрактовая площадь" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Тараса Шевченко");

"Васильковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Выставочный центр");

"Ипподром" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Выставочный центр");

"Теремки" - вестибюль №2 (в направлении выезда из города);

"Бориспольская" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Вырлица");

"Харьковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Вырлица");

"Позняки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Осокорки");

"Осокорки" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Позняки");

"Выдубичи" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Славутич");

"Золотые Ворота" - выход на ул. Владимирская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Понедельник. Утро. Обычно здесь все забито", - пустое киевское метро в первый день новых карантинных ограничений. ВИДЕО

"Призываю пассажиров соблюдать карантин, осуществлять поездки по реальной необходимости. Пожалуйста, используйте средства индивидуальной защиты и соблюдайте социальную дистанцию! Берегите себя и своих родных!" - добавил он.