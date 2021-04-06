Для перевірки спецперепусток у столичному метро задіяно 860 правоохоронців, - Нацполіція

З 5 квітня було посилено безпеку і порядок у КП "Київський метрополітен". Залучено понад 860 правоохоронців, зокрема, перевіряють у пасажирів наявність спеціальних перепусток.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомили в пресслужбі управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції Києва у відповідь на запит.

"З метою забезпечення належної громадської безпеки та порядку в місті Києві під час посилення карантинних обмежень, з 5 квітня 2021 до особливого призначення буде посилена громадська безпека і порядок на станціях КП "Київський метрополітен", з числа працівників управління поліції в метрополітені, ГУНП в Києві, Національної гвардії України, служби воєнізованої охорони КП "Київський метрополітен" і муніципальної охорони Києва. Під час охорони громадської безпеки і порядку буде задіяно 864 працівники вищезазначених підрозділів", - сказано у відповіді на запит.

Також повідомляється, що правоохоронці перевіряють у пасажирів наявність спеціальних перепусток. Крім того, в разі виявлення порушень поліцейські складають адміністративні матеріали за порушення карантинних заходів.

