УКР
Новини Коронавірус і карантин
1 310 8

Для перевірки спецперепусток у столичному метро задіяно 860 правоохоронців, - Нацполіція

Фото: Сайт КВСЗ

З 5 квітня було посилено безпеку і порядок у КП "Київський метрополітен". Залучено понад 860 правоохоронців, зокрема, перевіряють у пасажирів наявність спеціальних перепусток.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомили в пресслужбі управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції Києва у відповідь на запит.

"З метою забезпечення належної громадської безпеки та порядку в місті Києві під час посилення карантинних обмежень, з 5 квітня 2021 до особливого призначення буде посилена громадська безпека і порядок на станціях КП "Київський метрополітен", з числа працівників управління поліції в метрополітені, ГУНП в Києві, Національної гвардії України, служби воєнізованої охорони КП "Київський метрополітен" і муніципальної охорони Києва. Під час охорони громадської безпеки і порядку буде задіяно 864 працівники вищезазначених підрозділів", - сказано у відповіді на запит.

Також повідомляється, що правоохоронці перевіряють у пасажирів наявність спеціальних перепусток. Крім того, в разі виявлення порушень поліцейські складають адміністративні матеріали за порушення карантинних заходів.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20043) Метрополітен (1430) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
І яка кара за порушення?? Сім років розстрілу,тричи на добу !!!)))
показати весь коментар
06.04.2021 17:18 Відповісти
Ще забули про щурів метрополітенівських - за ними теж варто пильно спостерігнати, аби були у масках та не розносили ковід по метро.
показати весь коментар
06.04.2021 17:23 Відповісти
Получение самих спецпропусков в давке -верная смерть от к19.
показати весь коментар
06.04.2021 18:01 Відповісти
помните? 12 копчиков на 1 хлопчика ))) нарушил карантин...поплавал в пустом гидропарке )))
Для перевірки спецперепусток у столичному метро задіяно 860 правоохоронців, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9771

...
показати весь коментар
06.04.2021 18:14 Відповісти
Патрульна поліція і перевірка пропусків???. Нехай метрополітен і виплачує їм зарплату, а не з наших податків.
показати весь коментар
06.04.2021 22:37 Відповісти
Дрессировка продолжается по полной
показати весь коментар
06.04.2021 23:52 Відповісти
 
 