Харьковщина на грани попадания в "красную" зону, - замглавы ОГА Черняк

В Харьковском областном госпитале ветеранов, который 5 апреля начал принимать больных с CОVID-19, уже заполнено 105 коек из выделенных под эти цели 120.

Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк на брифинге во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день там уже находится 105 пациентов", - сказал Черняк 

Он добавил, что задействованы почти все концентраторы, поскольку пациенты поступают в достаточно тяжелом состоянии и им нужна кислородная поддержка.

Черняк также сообщил, что Харьковская область приблизилась к критериям "красной" зоны.

"Сегодня - первый день, когда мы фактически оказались по трем показателям, которые являются критичными, в "красной" зоне. Если еще два дня пройдет (и показатели не улучшатся. - Ред.) и будет "красная" зона", - сказал Черняк.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в области к "красной" зоне отнесены 7 громад.

Ого! Аж 105 людей на всю область! Просто катастрофа планетарного масштабу.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:31 Ответить
Вы читаете или только пишете? "В Харьковском областном госпитале ветеранов, который 5 апреля начал принимать больных с CОVID-19, уже заполнено 105 коек из выделенных под эти цели 120." Знакомые не могли найти место в больницах Харькова для заболевшего родственника 2 суток и положили в больницу только благодаря дополнительным койкам в госпитале. За сутки практически все заполнились. Завтра и там мест уже не будет. Ваш "юмор" достоин только "95 квартала" и не уместен в такое время.
показать весь комментарий
07.04.2021 03:33 Ответить
с оккупированной территории зачем свободно пропускали сепаров заразных? границы закрыты, но только через кпп разносят заразу.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:52 Ответить
 
 