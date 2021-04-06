Харьковщина на грани попадания в "красную" зону, - замглавы ОГА Черняк

В Харьковском областном госпитале ветеранов, который 5 апреля начал принимать больных с CОVID-19, уже заполнено 105 коек из выделенных под эти цели 120.

Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк на брифинге во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день там уже находится 105 пациентов", - сказал Черняк

Он добавил, что задействованы почти все концентраторы, поскольку пациенты поступают в достаточно тяжелом состоянии и им нужна кислородная поддержка.

Черняк также сообщил, что Харьковская область приблизилась к критериям "красной" зоны.

"Сегодня - первый день, когда мы фактически оказались по трем показателям, которые являются критичными, в "красной" зоне. Если еще два дня пройдет (и показатели не улучшатся. - Ред.) и будет "красная" зона", - сказал Черняк.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в области к "красной" зоне отнесены 7 громад.

