Харківщина на межі потрапляння в "червону" зону, - заступник голови ОДА Черняк

Харківщина на межі потрапляння в

У Харківському обласному госпіталі ветеранів, який 5 квітня почав приймати хворих із CОVID-19, уже заповнені 105 ліжок із виділених під ці цілі 120.

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк на брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні там уже перебувають 105 пацієнтів", - сказав Черняк.

Він додав, що задіяні майже всі концентратори, оскільки пацієнти потрапляють у досить важкому стані, і їм потрібна киснева підтримка.

Черняк також повідомив, що Харківська область наблизилася до критеріїв "червоної" зони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Харківщина й Хмельниччина можуть потрапити до "червоної" зони, - Немчінов

"Сьогодні перший день, коли ми фактично опинилися за трьома показниками, які є критичними, в "червоній" зоні. Якщо ще два дні мине (і показники не покращаться - Ред.) – буде "червона" зона", - сказав Черняк.

Він також повідомив, що на сьогодні в області до "червоної" зони входять сім громад.

Ого! Аж 105 людей на всю область! Просто катастрофа планетарного масштабу.
06.04.2021 20:31 Відповісти
Вы читаете или только пишете? "В Харьковском областном госпитале ветеранов, который 5 апреля начал принимать больных с CОVID-19, уже заполнено 105 коек из выделенных под эти цели 120." Знакомые не могли найти место в больницах Харькова для заболевшего родственника 2 суток и положили в больницу только благодаря дополнительным койкам в госпитале. За сутки практически все заполнились. Завтра и там мест уже не будет. Ваш "юмор" достоин только "95 квартала" и не уместен в такое время.
07.04.2021 03:33 Відповісти
с оккупированной территории зачем свободно пропускали сепаров заразных? границы закрыты, но только через кпп разносят заразу.
06.04.2021 20:52 Відповісти
 
 