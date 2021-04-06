Харківщина на межі потрапляння в "червону" зону, - заступник голови ОДА Черняк
У Харківському обласному госпіталі ветеранів, який 5 квітня почав приймати хворих із CОVID-19, уже заповнені 105 ліжок із виділених під ці цілі 120.
Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк на брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні там уже перебувають 105 пацієнтів", - сказав Черняк.
Він додав, що задіяні майже всі концентратори, оскільки пацієнти потрапляють у досить важкому стані, і їм потрібна киснева підтримка.
Черняк також повідомив, що Харківська область наблизилася до критеріїв "червоної" зони.
"Сьогодні перший день, коли ми фактично опинилися за трьома показниками, які є критичними, в "червоній" зоні. Якщо ще два дні мине (і показники не покращаться - Ред.) – буде "червона" зона", - сказав Черняк.
Він також повідомив, що на сьогодні в області до "червоної" зони входять сім громад.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль