Харківщина й Хмельниччина можуть потрапити до "червоної" зони, - Немчінов

Харківська і Хмельницька області можуть потрапити до "червоної" зони карантину. МОЗ веде роботу з ОДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.

"Гадаю, що напевно Харківська та Хмельницька (можуть потрапити до "червоної" зони карантину. - Ред.). Але там МОЗ веде активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров'я та обласною адміністрацією зокрема. Будемо бачити, не хочу робити якісь прогнози", - зазначив міністр.

За словами Немчінова, цим двом областям варто звернути увагу на свої показники.

Також читайте: Запровадження всеукраїнського локдауну зараз не обговорюється, - Немчінов