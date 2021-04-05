УКР
Харківщина й Хмельниччина можуть потрапити до "червоної" зони, - Немчінов

Харківщина й Хмельниччина можуть потрапити до

Харківська і Хмельницька області можуть потрапити до "червоної" зони карантину. МОЗ веде роботу з ОДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.

"Гадаю, що напевно Харківська та Хмельницька (можуть потрапити до "червоної" зони карантину. - Ред.). Але там МОЗ веде активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров'я та обласною адміністрацією зокрема. Будемо бачити, не хочу робити якісь прогнози", - зазначив міністр.

За словами Немчінова, цим двом областям варто звернути увагу на свої показники.

Також читайте: Запровадження всеукраїнського локдауну зараз не обговорюється, - Немчінов

Все идет так, как и было задумано
05.04.2021 14:04 Відповісти
 
 