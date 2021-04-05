1 972 1
Харківщина й Хмельниччина можуть потрапити до "червоної" зони, - Немчінов
Харківська і Хмельницька області можуть потрапити до "червоної" зони карантину. МОЗ веде роботу з ОДА.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабміну Олег Немчінов.
"Гадаю, що напевно Харківська та Хмельницька (можуть потрапити до "червоної" зони карантину. - Ред.). Але там МОЗ веде активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров'я та обласною адміністрацією зокрема. Будемо бачити, не хочу робити якісь прогнози", - зазначив міністр.
За словами Немчінова, цим двом областям варто звернути увагу на свої показники.
