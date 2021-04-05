Харьковщина и Хмельнитчина могут попасть в "красную" зону, - Немчинов

Харьковская и Хмельницкая области могут попасть в "красную" зону карантина. Минздрав ведет работу с ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Думаю, что наверное Харьковская и Хмельницкая (могут попасть в "красную" зону карантина. - Ред.). Но там Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией в частности. Будем видеть, не хочу делать какие-то прогнозы", - отметил министр.

По словам Немчинова, этим двум областям стоит обратить внимание на свои показатели.

Читайте также: Введение всеукраинского локдауна сейчас не обсуждается, - Немчинов