Харьковщина и Хмельнитчина могут попасть в "красную" зону, - Немчинов
Харьковская и Хмельницкая области могут попасть в "красную" зону карантина. Минздрав ведет работу с ОГА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабмина Олег Немчинов.
"Думаю, что наверное Харьковская и Хмельницкая (могут попасть в "красную" зону карантина. - Ред.). Но там Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией в частности. Будем видеть, не хочу делать какие-то прогнозы", - отметил министр.
По словам Немчинова, этим двум областям стоит обратить внимание на свои показатели.
