Харьковщина и Хмельнитчина могут попасть в "красную" зону, - Немчинов

Харьковская и Хмельницкая области могут попасть в "красную" зону карантина. Минздрав ведет работу с ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Думаю, что наверное Харьковская и Хмельницкая (могут попасть в "красную" зону карантина. - Ред.). Но там Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией в частности. Будем видеть, не хочу делать какие-то прогнозы", - отметил министр.

По словам Немчинова, этим двум областям стоит обратить внимание на свои показатели.

Читайте также: Введение всеукраинского локдауна сейчас не обсуждается, - Немчинов

карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042) Хмельницкая область (988)
Все идет так, как и было задумано
Харківщина й Хмельниччина можуть потрапити до "червоної" зони, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8650
05.04.2021 14:04 Ответить
 
 