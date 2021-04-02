Введение всеукраинского локдауна сейчас не обсуждается, - Немчинов

Кабинет Министров пока не рассматривает введение жестких ограничений (локдауна) по всей стране в результате стремительного распространения COVID-19.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас не обсуждается вопрос введения всеукраинских ограничений. Мы поощряем местные общины самостоятельно принимать решения в пределах своей компетенции, особенно на тех территориях и областях, где уже введен красный уровень эпидемической опасности, в частности, как в Киеве местный совет утвердил решение", - сказал Немчинов, отвечая на вопрос, рассматривают ли в правительстве введение локдауна по всей стране.

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Он напомнил, что сейчас в Украине действует адаптивный режим карантина.

По словам Немчинова, в правительстве также не обсуждается вопрос введения в Украине комендантского часа как части мероприятий по противодействию распространению пандемии.

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Как известно, в красной зоне сейчас находятся Киев и 9 областей Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская.