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Новости Коронавирус и карантин
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Введение всеукраинского локдауна сейчас не обсуждается, - Немчинов

Введение всеукраинского локдауна сейчас не обсуждается, - Немчинов

Кабинет Министров пока не рассматривает введение жестких ограничений (локдауна) по всей стране в результате стремительного распространения COVID-19.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас не обсуждается вопрос введения всеукраинских ограничений. Мы поощряем местные общины самостоятельно принимать решения в пределах своей компетенции, особенно на тех территориях и областях, где уже введен красный уровень эпидемической опасности, в частности, как в Киеве местный совет утвердил решение", - сказал Немчинов, отвечая на вопрос, рассматривают ли в правительстве введение локдауна по всей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адаптивный карантин не может сдержать новые штаммы коронавируса: Украине необходимы более радикальные шаги, - "слуга народа" Радуцкий

Он напомнил, что сейчас в Украине действует адаптивный режим карантина.

По словам Немчинова, в правительстве также не обсуждается вопрос введения в Украине комендантского часа как части мероприятий по противодействию распространению пандемии.

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Как известно, в красной зоне сейчас находятся Киев и 9 областей Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская.

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Якщо нічого не обговорюється, то навіщо це озвучувати? Чи обговорюється, тільки таємно?
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02.04.2021 16:11 Ответить
Всю ответственность переложили на меров. А Зеленский и Степанов остались наблюдателями.
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02.04.2021 17:29 Ответить
Он шо,Радуцкого не читает,только радикальные шаги.
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02.04.2021 16:12 Ответить
Зелені розумніші за французів, поляків, бельгійців....???
Всі вводять, а в нас майстри спорту з рекордами...
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02.04.2021 16:15 Ответить
Я даже знаю почему. Потому шо вумному наріду банально не буде шо їсти. І вони почнуть про щось здогадуватись
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02.04.2021 16:22 Ответить
знаем как за ночь у нас всё делается.. и продаётся..
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02.04.2021 16:30 Ответить
Невже маски повернуть використані з Китаю?
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02.04.2021 16:35 Ответить
А зря...
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02.04.2021 16:57 Ответить
 
 