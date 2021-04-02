Запровадження всеукраїнського локдауну зараз не обговорюється, - Немчінов

Кабінет Міністрів наразі не розглядає запровадження жорстких обмежень (локдауну) по всій країні внаслідок стрімкого поширення COVID-19.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"Зараз не обговорюється питання запровадження всеукраїнських обмежень. Ми заохочуємо місцеві громади самостійно ухвалювати рішення в межах своєї компетенції, особливо на тих територіях і областях, де вже запроваджений червоний рівень епідемічної небезпеки, зокрема, як в Києві місцева рада увалила рішення", - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання, чи розглядають в уряді запровадження локдауну по всій країні.

Він нагадав, що наразі в Україні діє адаптивний режим карантину.

За словами Немчінова, в уряді також не обговорюється питання запровадження в Україні комендантської години як частини заходів з протидії поширенню пандемії.

Як відомо, у червоній зоні нині перебувають Київ і 9 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська.

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