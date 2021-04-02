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Новини Коронавірус і карантин
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Запровадження всеукраїнського локдауну зараз не обговорюється, - Немчінов

Запровадження всеукраїнського локдауну зараз не обговорюється, - Немчінов

Кабінет Міністрів наразі не розглядає запровадження жорстких обмежень (локдауну) по всій країні внаслідок стрімкого поширення COVID-19.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

"Зараз не обговорюється питання запровадження всеукраїнських обмежень. Ми заохочуємо місцеві громади самостійно ухвалювати рішення в межах своєї компетенції, особливо на тих територіях і областях, де вже запроваджений червоний рівень епідемічної небезпеки, зокрема, як в Києві місцева рада увалила рішення", - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання, чи розглядають в уряді запровадження локдауну по всій країні.

Він нагадав, що наразі в Україні діє адаптивний режим карантину.

За словами Немчінова, в уряді також не обговорюється питання запровадження в Україні комендантської години як частини заходів з протидії поширенню пандемії.

Як відомо, у червоній зоні нині перебувають Київ і 9 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


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Якщо нічого не обговорюється, то навіщо це озвучувати? Чи обговорюється, тільки таємно?
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02.04.2021 16:11 Відповісти
Всю ответственность переложили на меров. А Зеленский и Степанов остались наблюдателями.
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02.04.2021 17:29 Відповісти
Он шо,Радуцкого не читает,только радикальные шаги.
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02.04.2021 16:12 Відповісти
Зелені розумніші за французів, поляків, бельгійців....???
Всі вводять, а в нас майстри спорту з рекордами...
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02.04.2021 16:15 Відповісти
Я даже знаю почему. Потому шо вумному наріду банально не буде шо їсти. І вони почнуть про щось здогадуватись
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02.04.2021 16:22 Відповісти
знаем как за ночь у нас всё делается.. и продаётся..
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02.04.2021 16:30 Відповісти
Невже маски повернуть використані з Китаю?
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02.04.2021 16:35 Відповісти
А зря...
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02.04.2021 16:57 Відповісти
 
 