Россия начала проверку боеготовности армии во всех военных округах
На фоне стягивания войск к украинской границе в России заявили о проведении контрольной проверки боеготовности армии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
На селекторном совещании во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.
"Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
"Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах "Цугол" и "Сергеевский" Восточного военного округа. В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками", - сообщили в министерстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Убийцей» в России является в целом система, построенная за годы правления Владимира Путина, считает https://sprotyv.info/news/litva-tverdo-podderzhivaet-suverenitet-i-evroatlanticheskuju-integraciju-ukrainy-zayavlenie-prezidenta президент Литвы Гитанас Науседа . Так он прокомментировал свои же слова о том, что считает президента РФ убийцей.
«Убийцей прежде всего является система. И это та система, которая была создана в России за последние 20 лет», - отметил Гитанас Науседа в интервью https://www.eurointegration.com.ua/ «Европейской правде» .
Он также сказал, что видит возможность для изменения этой системы даже в случае изменения одного человека, отметив, что еще во времена президентства Бориса Ельцина ситуация в России была иной.
«Нынешняя система (та, которая является убийцей) создавалась постепенно, и сейчас мы воспринимаем ее как данность. Но это - обманчивое впечатление. Да, эту систему можно было построить, но также эту систему возможно убрать. Наверное, это потребует времени, и много времени - но это возможно. Впрочем, предпосылкой для этого являются изменения в самой России «, - отметил Науседа.
А Непоседа помнит когда началась первая чеченская война?
Началась https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 7 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1999 года (дата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD вторжения боевиков в Дагестан ). Активная фаза боевых действий продолжалась с 1999 года по 2000 год, затем, по мере установления контроля Вооружёнными Силами Российской Федерации над территорией данного региона России, перешла в ведение местных чеченских сил самоуправления и самообороны.