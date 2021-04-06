Россия начала проверку боеготовности армии во всех военных округах

На фоне стягивания войск к украинской границе в России заявили о проведении контрольной проверки боеготовности армии.

На селекторном совещании во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

"Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

"Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах "Цугол" и "Сергеевский" Восточного военного округа. В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками", - сообщили в министерстве.