Россия начала проверку боеготовности армии во всех военных округах

Россия начала проверку боеготовности армии во всех военных округах

На фоне стягивания войск к украинской границе в России заявили о проведении контрольной проверки боеготовности армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

На селекторном совещании во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

"Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

"Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах "Цугол" и "Сергеевский" Восточного военного округа. В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками", - сообщили в министерстве.

армия РФ (20363) россия (96939) военные учения (3477)
+56
Интересно, русское стадо понимает, шо "быстрой победоносной войны" с Украиной не будет? Или они оскотинели настолько, шо готовы тысячами закапывать своих вояк, лишь бы Украине было плохо?
06.04.2021 17:25 Ответить
+41
Я всерьез думаю, шо фюрерок дикой русни достаточно безумен, шоб от него ожидать чего угодно. А стадо дикой русни достаточно оскотинело, шоб это поддержать. И я не пытаюсь искать логику в стране-помойке, там ее никогда не было.
06.04.2021 18:31 Ответить
+21
знаете кто жил в момент распада СССР.. тот может просто удивленно пожимать плечами.. у нас родившихся и проживших при СССР 20-25 лет как то все и не уложилось вечером легли спать в СССР утром проснулись а в газетах сообщение рано утром газеты приносили в ящик уже к 7 утра.. что в Беловежской Пуще тип все нема СССР глубину факта трагизма трагифарса и реальность и нереальность трудно было осмыслить осознать и вообще как то оценить...я к тому что СССР проводил учения постоянно системно каждодневно а вот вам бац и нет той страны.. и ядерные ракеты были и дураков ура патриотов хватало за глаза....к чему это все я к этим мышиным показательным туда сюда со стороны России все это говорит об одном --о нас-- типа России не забывайте хотя бы... они прекрасно понимают что вступив в Украину это будет их конец причем быстрый и ужасный.. это породит войну на 2-3-4 фронта желающих оттяпать у России территории ресурсы воду реки озера тайгу нефт газ + мусульмане + Чечня страна паразитов привыкших получать от Москвы дань.. + прочие сепаратистские регионально криминальные и феодальные образования гражданское несоответствие среза общества потребностям дня.... одно дело- кричать хахлы биндеровцы хвашисты ...а иное когда в каком то таежном мухосранке в поселок заедет пару дивизий КНР...и надо решать сдаемсю или оказать сопротивление....
06.04.2021 17:58 Ответить
Та да.Отвлеклись от запихивания бутылок друг дружке,снарядили косметички и помчали на воображаемый Рейхстаг.А потом их постреляет якись Рамиль Шамсутдинов не поняв их забав
06.04.2021 19:25 Ответить
Проверка кацапского пушечного мяса перед отправкой в ад
06.04.2021 20:37 Ответить
Росія почала перевірку боєготовності армії у всіх військових округах - Цензор.НЕТ 4562
06.04.2021 20:42 Ответить
Нууу...вот это вот правильное понимание сути России и что надо изменить.

Убийцей» в России является в целом система, построенная за годы правления Владимира Путина, считает https://sprotyv.info/news/litva-tverdo-podderzhivaet-suverenitet-i-evroatlanticheskuju-integraciju-ukrainy-zayavlenie-prezidenta президент Литвы Гитанас Науседа . Так он прокомментировал свои же слова о том, что считает президента РФ убийцей.
«Убийцей прежде всего является система. И это та система, которая была создана в России за последние 20 лет», - отметил Гитанас Науседа в интервью https://www.eurointegration.com.ua/ «Европейской правде» .
Он также сказал, что видит возможность для изменения этой системы даже в случае изменения одного человека, отметив, что еще во времена президентства Бориса Ельцина ситуация в России была иной.
«Нынешняя система (та, которая является убийцей) создавалась постепенно, и сейчас мы воспринимаем ее как данность. Но это - обманчивое впечатление. Да, эту систему можно было построить, но также эту систему возможно убрать. Наверное, это потребует времени, и много времени - но это возможно. Впрочем, предпосылкой для этого являются изменения в самой России «, - отметил Науседа.
06.04.2021 20:57 Ответить
что еще во времена президентства Бориса Ельцина ситуация в России была иной.

А Непоседа помнит когда началась первая чеченская война?

Началась https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 7 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1999 года (дата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD вторжения боевиков в Дагестан ). Активная фаза боевых действий продолжалась с 1999 года по 2000 год, затем, по мере установления контроля Вооружёнными Силами Российской Федерации над территорией данного региона России, перешла в ведение местных чеченских сил самоуправления и самообороны.
06.04.2021 21:04 Ответить
значить іздохне сотня косорилих даунів....
06.04.2021 21:00 Ответить
Гей, байденята! Де там страшні санкції від нового проукраїнського президента?
06.04.2021 22:03 Ответить
Росія почала перевірку боєготовності армії у всіх військових округах - Цензор.НЕТ 4631
07.04.2021 03:17 Ответить
Малюют на борту "За кума!"
07.04.2021 07:20 Ответить
Росія почала перевірку боєготовності армії у всіх військових округах - Цензор.НЕТ 9735
07.04.2021 07:56 Ответить
на ватный рейх кто то опять напал ..ножка буша с макадака и мальборо ))
08.04.2021 22:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 