67 799 402

Российская армия перебрасывает к украинской границе мотострелковую бригаду из Кемеровской области. ФОТО

Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ из Кемеровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме расследователей. 

В сообщении отмечается: "Пользователь Твиттера @GirkinGirkin опубликовал видео, где на железнодорожных платформах стоят танки Т-72Б3. На видео также виден номер одной из платформ. Проверив его с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что платформа движется из Юрги Кемеровской области на железнодорожную станцию Масловка в приграничной Воронежской области.

ржд, 04.04 .2021 pic.twitter.com/SnavA7pTwZ

— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 4, 2021



В справке gdevagon также указаны (идентичные) номера отправителя и получателя груза в ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) — 07703609. Путем простого поиска мы установили, что этому номеру соответствует войсковая часть 21005 — 74-я гвардейская мотострелковая бригада, которая базируется в Юрге. Эта часть была перевооружена на танки Т-72Б3 еще в 2015 году.

Таким образом, мы получили дополнительное подтверждение того, что мотострелков из Центрального военного округа перебрасывают в направлении украинской границы (о чем мы уже писали ранее)".

Также смотрите: Российская армия перебрасывает к границе с Украиной части из Центрального военного округа. ФОТО

Российская армия перебрасывает к украинской границе мотострелковую бригаду из Кемеровской области 01

армия РФ (20316) Донбасс (26959)
+84
А Вiслюк оманско-катарский их уже с юга обошёл, да как ударит...
Российская армия перебрасывает к украинской границе мотострелковую дивизию из Кемеровской области - Цензор.НЕТ 9038
показать весь комментарий
04.04.2021 19:06 Ответить
+58
Российская армия перебрасывает к украинской границе мотострелковую дивизию из Кемеровской области - Цензор.НЕТ 6528
показать весь комментарий
04.04.2021 19:06 Ответить
+54
Российская армия перебрасывает к украинской границе мотострелковую дивизию из Кемеровской области - Цензор.НЕТ 8013
показать весь комментарий
04.04.2021 19:07 Ответить
не все доехали...

Російська армія перекидає до українського кордону мотострілецьку бригаду з Кемеровської області - Цензор.НЕТ 4160
показать весь комментарий
05.04.2021 17:58 Ответить
Мракобесы готовятся к Пасхе..((
показать весь комментарий
05.04.2021 18:34 Ответить
