Российская армия перебрасывает к украинской границе мотострелковую бригаду из Кемеровской области. ФОТО

Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ из Кемеровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме расследователей.

В сообщении отмечается: "Пользователь Твиттера @GirkinGirkin опубликовал видео, где на железнодорожных платформах стоят танки Т-72Б3. На видео также виден номер одной из платформ. Проверив его с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что платформа движется из Юрги Кемеровской области на железнодорожную станцию Масловка в приграничной Воронежской области.





В справке gdevagon также указаны (идентичные) номера отправителя и получателя груза в ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций) — 07703609. Путем простого поиска мы установили, что этому номеру соответствует войсковая часть 21005 — 74-я гвардейская мотострелковая бригада, которая базируется в Юрге. Эта часть была перевооружена на танки Т-72Б3 еще в 2015 году.



Таким образом, мы получили дополнительное подтверждение того, что мотострелков из Центрального военного округа перебрасывают в направлении украинской границы (о чем мы уже писали ранее)".

