Росія почала перевірку боєготовності армії у всіх військових округах
На тлі стягування військ до українського кордону в Росії заявили про проведення контрольної перевірки боєготовності армії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
На селекторній нараді у вівторок міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що війська вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань.
"Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також у районах крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці. Перевірку проходять усі види і роди військ Збройних Сил", - сказано в повідомленні.
За даними Міноборони РФ, упродовж квітня буде проведено 4 048 навчань різного масштабу, зокрема 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.
"Основні розіграші навчально-бойових дій відбудуться на полігонах "Цугол" і "Сергіївський" Східного військового округу. В інших військових округах і на Північному флоті контрольні перевірки проводяться під керівництвом командувачів військами", - повідомили в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Убийцей» в России является в целом система, построенная за годы правления Владимира Путина, считает https://sprotyv.info/news/litva-tverdo-podderzhivaet-suverenitet-i-evroatlanticheskuju-integraciju-ukrainy-zayavlenie-prezidenta президент Литвы Гитанас Науседа . Так он прокомментировал свои же слова о том, что считает президента РФ убийцей.
«Убийцей прежде всего является система. И это та система, которая была создана в России за последние 20 лет», - отметил Гитанас Науседа в интервью https://www.eurointegration.com.ua/ «Европейской правде» .
Он также сказал, что видит возможность для изменения этой системы даже в случае изменения одного человека, отметив, что еще во времена президентства Бориса Ельцина ситуация в России была иной.
«Нынешняя система (та, которая является убийцей) создавалась постепенно, и сейчас мы воспринимаем ее как данность. Но это - обманчивое впечатление. Да, эту систему можно было построить, но также эту систему возможно убрать. Наверное, это потребует времени, и много времени - но это возможно. Впрочем, предпосылкой для этого являются изменения в самой России «, - отметил Науседа.
А Непоседа помнит когда началась первая чеченская война?
Началась https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 7 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1999 года (дата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD вторжения боевиков в Дагестан ). Активная фаза боевых действий продолжалась с 1999 года по 2000 год, затем, по мере установления контроля Вооружёнными Силами Российской Федерации над территорией данного региона России, перешла в ведение местных чеченских сил самоуправления и самообороны.