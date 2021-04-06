УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11123 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
25 368 111

Росія почала перевірку боєготовності армії у всіх військових округах

Росія почала перевірку боєготовності армії у всіх військових округах

На тлі стягування військ до українського кордону в Росії заявили про проведення контрольної перевірки боєготовності армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На селекторній нараді у вівторок міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що війська вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань.

"Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також у районах крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці. Перевірку проходять усі види і роди військ Збройних Сил", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Російська армія перекидає псковських десантників в окупований Крим. ФОТО

За даними Міноборони РФ, упродовж квітня буде проведено 4 048 навчань різного масштабу, зокрема 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.

"Основні розіграші навчально-бойових дій відбудуться на полігонах "Цугол" і "Сергіївський" Східного військового округу. В інших військових округах і на Північному флоті контрольні перевірки проводяться під керівництвом командувачів військами", - повідомили в міністерстві.

Автор: 

армія рф (18514) росія (67301) військові навчання (2796)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
Интересно, русское стадо понимает, шо "быстрой победоносной войны" с Украиной не будет? Или они оскотинели настолько, шо готовы тысячами закапывать своих вояк, лишь бы Украине было плохо?
показати весь коментар
06.04.2021 17:25 Відповісти
+41
Я всерьез думаю, шо фюрерок дикой русни достаточно безумен, шоб от него ожидать чего угодно. А стадо дикой русни достаточно оскотинело, шоб это поддержать. И я не пытаюсь искать логику в стране-помойке, там ее никогда не было.
показати весь коментар
06.04.2021 18:31 Відповісти
+21
знаете кто жил в момент распада СССР.. тот может просто удивленно пожимать плечами.. у нас родившихся и проживших при СССР 20-25 лет как то все и не уложилось вечером легли спать в СССР утром проснулись а в газетах сообщение рано утром газеты приносили в ящик уже к 7 утра.. что в Беловежской Пуще тип все нема СССР глубину факта трагизма трагифарса и реальность и нереальность трудно было осмыслить осознать и вообще как то оценить...я к тому что СССР проводил учения постоянно системно каждодневно а вот вам бац и нет той страны.. и ядерные ракеты были и дураков ура патриотов хватало за глаза....к чему это все я к этим мышиным показательным туда сюда со стороны России все это говорит об одном --о нас-- типа России не забывайте хотя бы... они прекрасно понимают что вступив в Украину это будет их конец причем быстрый и ужасный.. это породит войну на 2-3-4 фронта желающих оттяпать у России территории ресурсы воду реки озера тайгу нефт газ + мусульмане + Чечня страна паразитов привыкших получать от Москвы дань.. + прочие сепаратистские регионально криминальные и феодальные образования гражданское несоответствие среза общества потребностям дня.... одно дело- кричать хахлы биндеровцы хвашисты ...а иное когда в каком то таежном мухосранке в поселок заедет пару дивизий КНР...и надо решать сдаемсю или оказать сопротивление....
показати весь коментар
06.04.2021 17:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Та да.Отвлеклись от запихивания бутылок друг дружке,снарядили косметички и помчали на воображаемый Рейхстаг.А потом их постреляет якись Рамиль Шамсутдинов не поняв их забав
показати весь коментар
06.04.2021 19:25 Відповісти
Проверка кацапского пушечного мяса перед отправкой в ад
показати весь коментар
06.04.2021 20:37 Відповісти
Росія почала перевірку боєготовності армії у всіх військових округах - Цензор.НЕТ 4562
показати весь коментар
06.04.2021 20:42 Відповісти
Нууу...вот это вот правильное понимание сути России и что надо изменить.

Убийцей» в России является в целом система, построенная за годы правления Владимира Путина, считает https://sprotyv.info/news/litva-tverdo-podderzhivaet-suverenitet-i-evroatlanticheskuju-integraciju-ukrainy-zayavlenie-prezidenta президент Литвы Гитанас Науседа . Так он прокомментировал свои же слова о том, что считает президента РФ убийцей.
«Убийцей прежде всего является система. И это та система, которая была создана в России за последние 20 лет», - отметил Гитанас Науседа в интервью https://www.eurointegration.com.ua/ «Европейской правде» .
Он также сказал, что видит возможность для изменения этой системы даже в случае изменения одного человека, отметив, что еще во времена президентства Бориса Ельцина ситуация в России была иной.
«Нынешняя система (та, которая является убийцей) создавалась постепенно, и сейчас мы воспринимаем ее как данность. Но это - обманчивое впечатление. Да, эту систему можно было построить, но также эту систему возможно убрать. Наверное, это потребует времени, и много времени - но это возможно. Впрочем, предпосылкой для этого являются изменения в самой России «, - отметил Науседа.
показати весь коментар
06.04.2021 20:57 Відповісти
что еще во времена президентства Бориса Ельцина ситуация в России была иной.

А Непоседа помнит когда началась первая чеченская война?

Началась https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 7 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1999 года (дата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD вторжения боевиков в Дагестан ). Активная фаза боевых действий продолжалась с 1999 года по 2000 год, затем, по мере установления контроля Вооружёнными Силами Российской Федерации над территорией данного региона России, перешла в ведение местных чеченских сил самоуправления и самообороны.
показати весь коментар
06.04.2021 21:04 Відповісти
значить іздохне сотня косорилих даунів....
показати весь коментар
06.04.2021 21:00 Відповісти
Гей, байденята! Де там страшні санкції від нового проукраїнського президента?
показати весь коментар
06.04.2021 22:03 Відповісти
Росія почала перевірку боєготовності армії у всіх військових округах - Цензор.НЕТ 4631
показати весь коментар
07.04.2021 03:17 Відповісти
Малюют на борту "За кума!"
показати весь коментар
07.04.2021 07:20 Відповісти
Росія почала перевірку боєготовності армії у всіх військових округах - Цензор.НЕТ 9735
показати весь коментар
07.04.2021 07:56 Відповісти
на ватный рейх кто то опять напал ..ножка буша с макадака и мальборо ))
показати весь коментар
08.04.2021 22:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 