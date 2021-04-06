Росія почала перевірку боєготовності армії у всіх військових округах

На тлі стягування військ до українського кордону в Росії заявили про проведення контрольної перевірки боєготовності армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На селекторній нараді у вівторок міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що війська вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань.

"Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також у районах крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці. Перевірку проходять усі види і роди військ Збройних Сил", - сказано в повідомленні.

За даними Міноборони РФ, упродовж квітня буде проведено 4 048 навчань різного масштабу, зокрема 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.

"Основні розіграші навчально-бойових дій відбудуться на полігонах "Цугол" і "Сергіївський" Східного військового округу. В інших військових округах і на Північному флоті контрольні перевірки проводяться під керівництвом командувачів військами", - повідомили в міністерстві.