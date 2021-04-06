РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10491 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 110 56

Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев

Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев

Все 10 млн доз вакцины Pfizer должны будут поставлены в Украину в течение 2021 года.

Об этом пишет в Фейсбуке министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", - отметил он.

Степанов выразил надежду, что сотрудничество между Украиной и американскими компаниями-производителями вакцин будет расширяться.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Украина договорилась с Pfizer о поставки 10 млн доз вакцины

Напоминаем, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала договор с компанией Pfizer о поставке 10 млн доз ее вакцины.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) Pfizer (180)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
11 месяцев и 30 дней?😂
показать весь комментарий
06.04.2021 20:20 Ответить
+19
А ти порахувало скільки Українців помре за цей час?
показать весь комментарий
06.04.2021 20:21 Ответить
+14
скажіть цій Ванзі у куртячку за мнадцять тисяч, що якщо сказати "років", то пророцтво скоріш за все справдиться
показать весь комментарий
06.04.2021 20:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
11 месяцев и 30 дней?😂
показать весь комментарий
06.04.2021 20:20 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2021 20:20 Ответить
Ага, ага! " Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев" у 2022 році!
показать весь комментарий
06.04.2021 20:34 Ответить
Нет, 30 месяцев и 11 дней.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:10 Ответить
«Завтра, завтра
Только не сегодня»
Вроде песня была такая 😀😀😀
показать весь комментарий
06.04.2021 20:20 Ответить
а еще была :
нет, нет, нет, нет !
мы хотим сегодня !!
нет, нет, нет, нет !
мы хотим сейчас !! ))
показать весь комментарий
06.04.2021 20:29 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера !Птица счастья завтрашнего дня!""!!!))))
показать весь комментарий
06.04.2021 20:34 Ответить
скажіть цій Ванзі у куртячку за мнадцять тисяч, що якщо сказати "років", то пророцтво скоріш за все справдиться
показать весь комментарий
06.04.2021 20:21 Ответить
але це не точно
показать весь комментарий
06.04.2021 20:22 Ответить
теперь об этом будут каждый день рассказывать..
показать весь комментарий
06.04.2021 20:21 Ответить
А ти порахувало скільки Українців помре за цей час?
показать весь комментарий
06.04.2021 20:21 Ответить
какая разніца?
показать весь комментарий
06.04.2021 20:23 Ответить
зачем? ему бы шоп о куртке забыли и не ныли.
а ваще то этого министра в норм. стране уже бы давно расстреляли 50 раз.
иногда кажется шо даже специально невозм. так зашквариваться
показать весь комментарий
06.04.2021 20:24 Ответить
Степанов выразил надежду,
"Надежды юношей питают" и юных дев воспламеняют...
показать весь комментарий
06.04.2021 20:22 Ответить
Мєчта зовйот мєня впєрьод!
показать весь комментарий
06.04.2021 20:58 Ответить
...по шарику -- все направления ведут токо вперёд...*)
показать весь комментарий
06.04.2021 21:03 Ответить
Текст песни:

Здравствуйте товарищи, начинаем программу телепередач на завтра, на завтра
Завтра вы увидите, то что никогда не видели, это будет завтра, завтра.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:23 Ответить
Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев - Цензор.НЕТ 9613
показать весь комментарий
06.04.2021 20:33 Ответить
Ну виробничі потужності пфайзера не безмежні, вони не можуть одночасно виробляти стільки вакцини щоб вистачило для багатих країн і для України. Спочатку вакцинуються вони, потім дадуть і нам.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:24 Ответить
Пральна! Тому спочатку роблять тим, хто про це домовився заздалегідь і гроші пустив на передоплату, а не закатав у асфальт. Тобто продемонстрував власні пріоритети.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:00 Ответить
Как оно уже *******...
показать весь комментарий
06.04.2021 20:24 Ответить
24 месяца могут считаться несколькими? А 36? Ах да, но это уже не 2021, а 2023-2024.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:27 Ответить
Нескольких месяцев - какого года?
показать весь комментарий
06.04.2021 20:30 Ответить
Подонки,начиная со Шмаркли и заканчивая теми,кто за зебилов голосовал.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:35 Ответить
Подонок.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:31 Ответить
о! несколько месяцев - это так оптимистично )))
это даже точнее, чем х/з когда )))))
показать весь комментарий
06.04.2021 20:32 Ответить
если посчитать со слов правительства всю вакцину, якобы законтрактованную, то мы купили ее уже больше, чем произведено....
показать весь комментарий
06.04.2021 20:37 Ответить
Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев - Цензор.НЕТ 9812
показать весь комментарий
06.04.2021 20:49 Ответить
опять прогнозы
показать весь комментарий
06.04.2021 20:38 Ответить
Ну ясен перец , что все ПЯТЬ первых вакцин они привезут через пару месяцев , а остальное , то уже детали.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:41 Ответить
Завтра это сегодня, только завтра.
Славомир Мрожек
показать весь комментарий
06.04.2021 20:43 Ответить
Несколько месяцев величина такая, не определенная. Она может быть от двух до бесконечности. Остается только гадать или выкинуть кости, что бы понять, что Степанов имел ввиду.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:46 Ответить
Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев - Цензор.НЕТ 7536
показать весь комментарий
06.04.2021 20:48 Ответить
Є "добрі новини" для тих хто казав "хуже нє будєт". Особливо для молодих, які валили голосувати за Зе.
******* "хуженебудуть правителі" догосподарювались до круглої дирки в бюджеті на виплату лікарняних.
Уряд, а точніше мінсоцполітики, підготували законопроект на подання до Верховної Ради( вгадайте зразу, як його проголосує "Земонобільшість"), який різко зменшує виплати по хворобі:
= Якщо стаж до 5 років - отримаєш лише 50% зарплатні;
= Якщо 5-10 років - 60%;
= Якщо 10-15 років - 70%;
= Якщо 15-20 років - 80%;
= Лише, якщо стаж більше 20 р. - нарахують 100%.
А роботодавцям взагалі величезний "Зепривіт" - їм доведеться платити перші 10 днів, а не 5, як було раніше. Тобто, зазвичай, все перекладається на них.
А все через те, що гроші в Фонді соціального страхування, як і в інших Фондах - закінчились.
Як наповнювати бюджет #Зевлада поняття зеленого не має, а як цей бюджет пиляти - знає дуже добре.
Дорогі співвітчизники, які "хуже нє будєт" - наступив #зетриндець
показать весь комментарий
06.04.2021 20:51 Ответить
Головне-"Лишьби не Порошенко!" !!!))))
показать весь комментарий
06.04.2021 20:55 Ответить
Мастера спорта, блт
Такої жопи в Країні не було з 90рр.
показать весь комментарий
06.04.2021 20:53 Ответить
Можно быть хитрее другого, но нельзя быть хитрее всех.(с)
показать весь комментарий
06.04.2021 20:53 Ответить
А я нагадаю....

Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев - Цензор.НЕТ 2759
показать весь комментарий
06.04.2021 21:04 Ответить
Декілька - це міра кількості в діапазоні 2-15.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:04 Ответить
Від 2 до безмежності !!!)))
показать весь комментарий
06.04.2021 21:10 Ответить
"Несколько" это сколько?
Да и "ближайшие" значит минимум два-три.месяца.
Значит, когда поляки закончат вакцинацию, к нам вакцина только поступит?!
показать весь комментарий
06.04.2021 21:05 Ответить
Стебан,отрежь сам себе яйца...в прямом эфире...
показать весь комментарий
06.04.2021 21:14 Ответить
блдь.. это какой-то маразм !!! Вопрос - а что делать тем людям кто первый раз уколол индийскую бурду и ждет второй укол!? по ходу второго уже не будет и будут куярить пфайзер !? Но при использовании двух разных вакцин иммунитет человека разрывается в хлам !!! .. но об этом никто из доХторов конечно не знает и не думал - главное ввести коммерческую вакцинацию в Украине которой нет нигде в мире !!! хотя и коммерческого тестирования нигде нет в мире - но эти упыри намутили эту тему и ввели ...
показать весь комментарий
06.04.2021 21:18 Ответить
напоминает дитя на горшке
вроди шото дуется
а результата - 0
так вся власть и урабатывает бюджет...
ходят на работу - а результата 0
показать весь комментарий
06.04.2021 21:25 Ответить
Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. - изречение ,которое указывает на то, что никакого контракта нет .Будь контракт в контракте четко прописываются сроки поставок .проплата штрафные санкции и т.д в случае нарушения сторонами условий контракта.
показать весь комментарий
06.04.2021 21:50 Ответить
воно що знає що таке контракт? обкурився і пиз...нув!
показать весь комментарий
06.04.2021 22:15 Ответить
Информация для зедебилов лохов,что бы вакцины не требовали.Поступят через несколько месяцев,новое от зедебилов,скоро,наверное ,скорей всего .Эти изречения от рукожопых барыг уже приелось?
показать весь комментарий
06.04.2021 21:54 Ответить
Прикольно, на месяцы без прививки в пандемию.... Продолжаем строить дороги и памятники....
показать весь комментарий
06.04.2021 22:06 Ответить
А там зима и новая куртка))))
показать весь комментарий
06.04.2021 22:11 Ответить
скільки вже було обманів від пісюніста. Одним обманом менше, чи більше. А какая разница!
Тільки гнати їх обісцяними штанами сивохи
показать весь комментарий
06.04.2021 22:14 Ответить
Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев - в Израиле УЖЕ около 90% привито
показать весь комментарий
06.04.2021 23:51 Ответить
Ви будете сміятися, але Янелох знов напи*дів. Підписано рамкову угоду, а не комерційний контракт на постачання вакцини. Що таке рамкова угода я сподіваюся ви знаєте !?(с)
показать весь комментарий
07.04.2021 00:26 Ответить
Досить вереску! Пацан сказав - пацан зробе, куртку продасть, вакцину купе.
показать весь комментарий
07.04.2021 04:39 Ответить
степанов, ты придурок????!!!!! а че не через несколько лет??
показать весь комментарий
07.04.2021 08:11 Ответить
 
 