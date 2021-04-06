Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев

Все 10 млн доз вакцины Pfizer должны будут поставлены в Украину в течение 2021 года.

"Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", - отметил он.

Степанов выразил надежду, что сотрудничество между Украиной и американскими компаниями-производителями вакцин будет расширяться.

