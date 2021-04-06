4 110 56
Степанов: Перші вакцини Pfizer надійдуть в Україну впродовж декількох місяців
Всі 10 млн доз вакцини Pfizer повинні будуть поставлені в Україну впродовж 2021 року.
Про це пише у фейсбуці міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже у найближчі місяці. А всі 10 млн доз будуть поставлені впродовж 2021 року", - зазначив він.
Степанов висловив сподівання, що співпраця між Україною й американськими компаніями-виробниками вакцин розширюватиметься.
Нагадуємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз її вакцини.
Коцапам Тут Не Место
саша паламарчук
Гундяй Крестовоздвиженский
Только не сегодня»
Вроде песня была такая 😀😀😀
нет, нет, нет, нет !
мы хотим сегодня !!
нет, нет, нет, нет !
мы хотим сейчас !! ))
а ваще то этого министра в норм. стране уже бы давно расстреляли 50 раз.
иногда кажется шо даже специально невозм. так зашквариваться
"Надежды юношей питают" и юных дев воспламеняют...
Здравствуйте товарищи, начинаем программу телепередач на завтра, на завтра
Завтра вы увидите, то что никогда не видели, это будет завтра, завтра.
это даже точнее, чем х/з когда )))))
Славомир Мрожек
******* "хуженебудуть правителі" догосподарювались до круглої дирки в бюджеті на виплату лікарняних.
Уряд, а точніше мінсоцполітики, підготували законопроект на подання до Верховної Ради( вгадайте зразу, як його проголосує "Земонобільшість"), який різко зменшує виплати по хворобі:
= Якщо стаж до 5 років - отримаєш лише 50% зарплатні;
= Якщо 5-10 років - 60%;
= Якщо 10-15 років - 70%;
= Якщо 15-20 років - 80%;
= Лише, якщо стаж більше 20 р. - нарахують 100%.
А роботодавцям взагалі величезний "Зепривіт" - їм доведеться платити перші 10 днів, а не 5, як було раніше. Тобто, зазвичай, все перекладається на них.
А все через те, що гроші в Фонді соціального страхування, як і в інших Фондах - закінчились.
Як наповнювати бюджет #Зевлада поняття зеленого не має, а як цей бюджет пиляти - знає дуже добре.
Дорогі співвітчизники, які "хуже нє будєт" - наступив #зетриндець
Такої жопи в Країні не було з 90рр.
Да и "ближайшие" значит минимум два-три.месяца.
Значит, когда поляки закончат вакцинацию, к нам вакцина только поступит?!
вроди шото дуется
а результата - 0
так вся власть и урабатывает бюджет...
ходят на работу - а результата 0
Тільки гнати їх обісцяними штанами сивохи