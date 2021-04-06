УКР
Степанов: Перші вакцини Pfizer надійдуть в Україну впродовж декількох місяців

Степанов: Перші вакцини Pfizer надійдуть в Україну впродовж декількох місяців

Всі 10 млн доз вакцини Pfizer повинні будуть поставлені в Україну впродовж 2021 року.

Про це пише у фейсбуці міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже у найближчі місяці. А всі 10 млн доз будуть поставлені впродовж 2021 року", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція почне виготовляти вакцину Pfizer цього тижня, - місцеві ЗМІ

Степанов висловив сподівання, що співпраця між Україною й американськими компаніями-виробниками вакцин розширюватиметься.

Нагадуємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз її вакцини.

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Pfizer (202)
+21
11 месяцев и 30 дней?😂
06.04.2021 20:20 Відповісти
+19
А ти порахувало скільки Українців помре за цей час?
06.04.2021 20:21 Відповісти
+14
скажіть цій Ванзі у куртячку за мнадцять тисяч, що якщо сказати "років", то пророцтво скоріш за все справдиться
06.04.2021 20:21 Відповісти
06.04.2021 20:20 Відповісти
06.04.2021 20:20 Відповісти
Ага, ага! " Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев" у 2022 році!
06.04.2021 20:34 Відповісти
Нет, 30 месяцев и 11 дней.
06.04.2021 21:10 Відповісти
«Завтра, завтра
Только не сегодня»
Вроде песня была такая 😀😀😀
06.04.2021 20:20 Відповісти
а еще была :
нет, нет, нет, нет !
мы хотим сегодня !!
нет, нет, нет, нет !
мы хотим сейчас !! ))
06.04.2021 20:29 Відповісти
"Завтра будет лучше чем вчера !Птица счастья завтрашнего дня!""!!!))))
06.04.2021 20:34 Відповісти
06.04.2021 20:21 Відповісти
але це не точно
06.04.2021 20:22 Відповісти
теперь об этом будут каждый день рассказывать..
06.04.2021 20:21 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2021 20:21 Відповісти
какая разніца?
06.04.2021 20:23 Відповісти
зачем? ему бы шоп о куртке забыли и не ныли.
а ваще то этого министра в норм. стране уже бы давно расстреляли 50 раз.
иногда кажется шо даже специально невозм. так зашквариваться
06.04.2021 20:24 Відповісти
Степанов выразил надежду,
"Надежды юношей питают" и юных дев воспламеняют...
06.04.2021 20:22 Відповісти
Мєчта зовйот мєня впєрьод!
показати весь коментар
...по шарику -- все направления ведут токо вперёд...*)
показати весь коментар
Текст песни:

Здравствуйте товарищи, начинаем программу телепередач на завтра, на завтра
Завтра вы увидите, то что никогда не видели, это будет завтра, завтра.
06.04.2021 20:23 Відповісти
Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев - Цензор.НЕТ 9613
06.04.2021 20:33 Відповісти
Ну виробничі потужності пфайзера не безмежні, вони не можуть одночасно виробляти стільки вакцини щоб вистачило для багатих країн і для України. Спочатку вакцинуються вони, потім дадуть і нам.
показати весь коментар
06.04.2021 20:24 Відповісти
Пральна! Тому спочатку роблять тим, хто про це домовився заздалегідь і гроші пустив на передоплату, а не закатав у асфальт. Тобто продемонстрував власні пріоритети.
06.04.2021 21:00 Відповісти
Как оно уже *******...
06.04.2021 20:24 Відповісти
24 месяца могут считаться несколькими? А 36? Ах да, но это уже не 2021, а 2023-2024.
06.04.2021 20:27 Відповісти
Нескольких месяцев - какого года?
06.04.2021 20:30 Відповісти
Подонки,начиная со Шмаркли и заканчивая теми,кто за зебилов голосовал.
06.04.2021 20:35 Відповісти
Подонок.
06.04.2021 20:31 Відповісти
о! несколько месяцев - это так оптимистично )))
это даже точнее, чем х/з когда )))))
06.04.2021 20:32 Відповісти
если посчитать со слов правительства всю вакцину, якобы законтрактованную, то мы купили ее уже больше, чем произведено....
06.04.2021 20:37 Відповісти
Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев - Цензор.НЕТ 9812
06.04.2021 20:49 Відповісти
опять прогнозы
06.04.2021 20:38 Відповісти
Ну ясен перец , что все ПЯТЬ первых вакцин они привезут через пару месяцев , а остальное , то уже детали.
06.04.2021 20:41 Відповісти
Завтра это сегодня, только завтра.
Славомир Мрожек
06.04.2021 20:43 Відповісти
Несколько месяцев величина такая, не определенная. Она может быть от двух до бесконечности. Остается только гадать или выкинуть кости, что бы понять, что Степанов имел ввиду.
06.04.2021 20:46 Відповісти
Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев - Цензор.НЕТ 7536
06.04.2021 20:48 Відповісти
Є "добрі новини" для тих хто казав "хуже нє будєт". Особливо для молодих, які валили голосувати за Зе.
******* "хуженебудуть правителі" догосподарювались до круглої дирки в бюджеті на виплату лікарняних.
Уряд, а точніше мінсоцполітики, підготували законопроект на подання до Верховної Ради( вгадайте зразу, як його проголосує "Земонобільшість"), який різко зменшує виплати по хворобі:
= Якщо стаж до 5 років - отримаєш лише 50% зарплатні;
= Якщо 5-10 років - 60%;
= Якщо 10-15 років - 70%;
= Якщо 15-20 років - 80%;
= Лише, якщо стаж більше 20 р. - нарахують 100%.
А роботодавцям взагалі величезний "Зепривіт" - їм доведеться платити перші 10 днів, а не 5, як було раніше. Тобто, зазвичай, все перекладається на них.
А все через те, що гроші в Фонді соціального страхування, як і в інших Фондах - закінчились.
Як наповнювати бюджет #Зевлада поняття зеленого не має, а як цей бюджет пиляти - знає дуже добре.
Дорогі співвітчизники, які "хуже нє будєт" - наступив #зетриндець
06.04.2021 20:51 Відповісти
Головне-"Лишьби не Порошенко!" !!!))))
06.04.2021 20:55 Відповісти
Мастера спорта, блт
Такої жопи в Країні не було з 90рр.
06.04.2021 20:53 Відповісти
Можно быть хитрее другого, но нельзя быть хитрее всех.(с)
06.04.2021 20:53 Відповісти
А я нагадаю....

Степанов: Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев - Цензор.НЕТ 2759
06.04.2021 21:04 Відповісти
Декілька - це міра кількості в діапазоні 2-15.
06.04.2021 21:04 Відповісти
Від 2 до безмежності !!!)))
06.04.2021 21:10 Відповісти
"Несколько" это сколько?
Да и "ближайшие" значит минимум два-три.месяца.
Значит, когда поляки закончат вакцинацию, к нам вакцина только поступит?!
06.04.2021 21:05 Відповісти
Стебан,отрежь сам себе яйца...в прямом эфире...
06.04.2021 21:14 Відповісти
блдь.. это какой-то маразм !!! Вопрос - а что делать тем людям кто первый раз уколол индийскую бурду и ждет второй укол!? по ходу второго уже не будет и будут куярить пфайзер !? Но при использовании двух разных вакцин иммунитет человека разрывается в хлам !!! .. но об этом никто из доХторов конечно не знает и не думал - главное ввести коммерческую вакцинацию в Украине которой нет нигде в мире !!! хотя и коммерческого тестирования нигде нет в мире - но эти упыри намутили эту тему и ввели ...
06.04.2021 21:18 Відповісти
напоминает дитя на горшке
вроди шото дуется
а результата - 0
так вся власть и урабатывает бюджет...
ходят на работу - а результата 0
06.04.2021 21:25 Відповісти
Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. - изречение ,которое указывает на то, что никакого контракта нет .Будь контракт в контракте четко прописываются сроки поставок .проплата штрафные санкции и т.д в случае нарушения сторонами условий контракта.
06.04.2021 21:50 Відповісти
воно що знає що таке контракт? обкурився і пиз...нув!
06.04.2021 22:15 Відповісти
Информация для зедебилов лохов,что бы вакцины не требовали.Поступят через несколько месяцев,новое от зедебилов,скоро,наверное ,скорей всего .Эти изречения от рукожопых барыг уже приелось?
06.04.2021 21:54 Відповісти
Прикольно, на месяцы без прививки в пандемию.... Продолжаем строить дороги и памятники....
06.04.2021 22:06 Відповісти
А там зима и новая куртка))))
06.04.2021 22:11 Відповісти
скільки вже було обманів від пісюніста. Одним обманом менше, чи більше. А какая разница!
Тільки гнати їх обісцяними штанами сивохи
06.04.2021 22:14 Відповісти
Первые вакцины Pfizer поступят в Украину в течение нескольких месяцев - в Израиле УЖЕ около 90% привито
06.04.2021 23:51 Відповісти
Ви будете сміятися, але Янелох знов напи*дів. Підписано рамкову угоду, а не комерційний контракт на постачання вакцини. Що таке рамкова угода я сподіваюся ви знаєте !?(с)
07.04.2021 00:26 Відповісти
Досить вереску! Пацан сказав - пацан зробе, куртку продасть, вакцину купе.
07.04.2021 04:39 Відповісти
степанов, ты придурок????!!!!! а че не через несколько лет??
07.04.2021 08:11 Відповісти
 
 