Степанов: Перші вакцини Pfizer надійдуть в Україну впродовж декількох місяців

Всі 10 млн доз вакцини Pfizer повинні будуть поставлені в Україну впродовж 2021 року.

Про це пише у фейсбуці міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже у найближчі місяці. А всі 10 млн доз будуть поставлені впродовж 2021 року", - зазначив він.

Степанов висловив сподівання, що співпраця між Україною й американськими компаніями-виробниками вакцин розширюватиметься.

Нагадуємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз її вакцини.