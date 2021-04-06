Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини

Україна уклала з американською фармацевтичною компанією Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дуже важливий день для України і для українців - ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт із компанією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцини Pfizer. Це справді складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою - у мене з ним була розмова 8 лютого - він пообіцяв, що зробить усе можливе і неможливе. І зробив це", - сказав Зеленський.

У пресслужбі зазначили, що переговорами про постачання вакцини займався безпосередньо глава ОП Андрій Єрмак.

Єрмак обіцяє, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями продовжуватиметься і розширюватиметься.

Читайте також: На цьому тижні буде підписано контракт на поставку великої кількості вакцин, - Степанов