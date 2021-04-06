Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини
Україна уклала з американською фармацевтичною компанією Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцини від COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні дуже важливий день для України і для українців - ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт із компанією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцини Pfizer. Це справді складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою - у мене з ним була розмова 8 лютого - він пообіцяв, що зробить усе можливе і неможливе. І зробив це", - сказав Зеленський.
У пресслужбі зазначили, що переговорами про постачання вакцини займався безпосередньо глава ОП Андрій Єрмак.
Єрмак обіцяє, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями продовжуватиметься і розширюватиметься.
Її ще пинулого року тишком-нишком випробували.
а второе - если у нас системы хранения (транспортировки) этих миллионов доз...там по-моему при -70 градусах если она настоящая...а не фуфлыжная...
А індійська за ліцензією АстраЗенека - цк Ковішилд.
в первом случаи это решение о предоставлении возможности
во втором - решение о действии
я буду ждать пфайзер. если припечет - выеду в ес чтобы вакцинироваться там
а вас в метро пустят в любом случаи. главное справку не забывать в кармашек класть
пока
Это еще хорошо что нам дали немного вакцин в качестве гум помощи.
так шо не надо сюда ещё и "пана" ермяка мешать его заслуги там точно нет...
Вакцины BioNTech/Pfizer фактически нет в Европе. Очень мало. А тут опачки и Украина получакт 10 млн доз.... НЕВЕРЮ!!!!! Очередной пиар и лапша на уши лекторату.
Миллион алых роз
Из окна, из окна,
Из окна видишь ты.
2. В пресс-службе отметили, что переговорами о поставке вакцины занимался непосредственно глава ОП Андрей Ермак.
Кому памятник ставим?
контракт не контракт, сроков нет и вакцины нет и, ****, глубочайшая Уверенность Степанова в том что до конца года! всех вакцинируют, конечно если люди массово не откажутся от вакцины, что особенно тревожно... а то можно вакцину не привезти и всем сказать что из-за порохоботов украинцы передумали прививаться от ковид, их устраивает за очень дорого задыхаться в больницах.
ребятам тяжело признаться что они порвали бабосики и просрали компанию по вакцинации, а потому что? правильно...кто виноват? народ, на худой конец вездесущий Порошенко... потому так много уверенности в победе над ковид, куча заявлений, обещаний про 100500 млн доз вакцины, но немножко позже....и главное почти ничего не деланье сейчас... при этом в начале апреля только решили просить 6,5 млрд грн на закупку вакцины и приступили к созданию плана вакцинации (ни разу не палятся, что до этого ничего и не делали)... апрель! испанский стыд!
Виявилося - брехав, знову і знову збрехав.
Угода з компанією Pfizer про постачання вакцин від коронавірусу є рамковою, яка не зобов'язує до купівлі або продажу.
"Рамковий договір? Серйозно? Є поняття рамкової угоди. Із законодавства про державні закупівлі. Ще жодна вакцина не була і довго не буде закуплена в її межах. Коли прийдуть інші часи, інші обставини на ринках… Не зараз. Так що це за "рамковий договір"? У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі… Ймовірно, йдеться про документ типу Memorandum of understanding або Term Sheet. У такому випадку це - попередні домовленості, в рамках яких виникають зобов'язання MoU/Term Sheet - це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовилися домовлятися далі, так би мовити"
https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158390167624580 Гендиректор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов