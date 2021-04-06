УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10765 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом Коронавірус і карантин
16 671 152

Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини

Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини

Україна уклала з американською фармацевтичною компанією Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дуже важливий день для України і для українців - ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт із компанією Pfizer на поставку 10 млн доз вакцини Pfizer. Це справді складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою - у мене з ним була розмова 8 лютого - він пообіцяв, що зробить усе можливе і неможливе. І зробив це", - сказав Зеленський.

У пресслужбі зазначили, що переговорами про постачання вакцини займався безпосередньо глава ОП Андрій Єрмак.

Єрмак обіцяє, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями продовжуватиметься і розширюватиметься.

Читайте також: На цьому тижні буде підписано контракт на поставку великої кількості вакцин, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (25217) карантин (18172) Офіс Президента (2052) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Pfizer (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
В 2032 году
показати весь коментар
06.04.2021 19:37 Відповісти
+33
Зеленский: Украина договорилась с Pfizer о поставки 10 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 8360
показати весь коментар
06.04.2021 19:40 Відповісти
+29
Когда нибудь-потом, главное громко прокукарекать. Хотя все нормальные договорились еще летом, когда Зеля бабки на дорогах пилил. Власть будущего времени, у них все потом, а не сейчас. Воруют только сейчас.
показати весь коментар
06.04.2021 19:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Чудова новина!

Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 1610
показати весь коментар
06.04.2021 20:18 Відповісти
Ти про що?
показати весь коментар
06.04.2021 20:23 Відповісти
фантазує, що буде після уколу.
показати весь коментар
06.04.2021 20:45 Відповісти
"...занимался непосредственно глава ОП Андрей Ермак" Источник: https://censor.net/ru/n3258066
показати весь коментар
06.04.2021 20:21 Відповісти
По суточному приросту заболевших Украина на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе

https://censor.net/ru/n3258118
показати весь коментар
07.04.2021 08:59 Відповісти
А помните, осень 2019-го зелупа говорила, что они "нашли интерестное решение" и "страна стоит на пороге экономического прорыва"? Так вот зебилы нашли интересное решение для экономического прорыва - поднять в два раза цены на комуналку и еду. В итоге: мертведчук миллиардер, каломойше, пинчук потолстели на $1 млрд, а рыжая скотина вообще прибарахлилась на лохах аж на $5 млрд за 2020-й год! Мне страшно представить, какова истинная цена этого пфайзера, но еще страшнее становится когда представлю сколько еще десятков тысяч погибнет от ковида, пока вакцина доберется к гражданам.
показати весь коментар
06.04.2021 20:27 Відповісти
А когда ***** повышала с кулялобой то было святое томосоосвяченое повышение?
показати весь коментар
07.04.2021 09:11 Відповісти
Якщо інформація підтвердиться, то це добра новина. Вакцина Pfizer, вважається найкращою на сьогоднішній день.
показати весь коментар
06.04.2021 20:35 Відповісти
підтвердится. коли поставка приїде. а так по Зенекі маємо результат, що договори можна відкласти.
показати весь коментар
06.04.2021 20:46 Відповісти
найкраща не пфайзер. Найкраща зараз робиться на Фармаку.
Її ще пинулого року тишком-нишком випробували.
показати весь коментар
06.04.2021 22:58 Відповісти
наскільки це правда?
показати весь коментар
07.04.2021 09:56 Відповісти
Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 9513
показати весь коментар
06.04.2021 20:51 Відповісти
главное..шоб опять не китайский абибас...под Pfizer ! )))) - это раз
а второе - если у нас системы хранения (транспортировки) этих миллионов доз...там по-моему при -70 градусах если она настоящая...а не фуфлыжная...
показати весь коментар
06.04.2021 20:51 Відповісти
Китайська - це Сіновак.
А індійська за ліцензією АстраЗенека - цк Ковішилд.
показати весь коментар
06.04.2021 22:31 Відповісти
я не про назву конкрентну, а про фальсифікат і підробку... від китайських спеців
показати весь коментар
07.04.2021 09:22 Відповісти
По ходу сделка через Катар.Полагаю Байден плохого не посоветовал
показати весь коментар
06.04.2021 21:01 Відповісти
Оёечки! Как бы не "привалило" той вакциной как "инвестциями" из Омана, не говоря еще и за Катар!
показати весь коментар
06.04.2021 21:02 Відповісти
Это зараз Соловьёв ядом захлебнётся!В его нарративе Украина без вакцины
показати весь коментар
06.04.2021 21:04 Відповісти
чудо-вакцина,нужно не колоть а нюхать,или айкосить
показати весь коментар
06.04.2021 21:05 Відповісти
Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 5297
показати весь коментар
06.04.2021 21:06 Відповісти
СТРЕЛОК...вы мне подскажите...вакцинироваться мне или нет.????Почему я к вам обратилась..потому что о вакцинации населения УКРАИНЫ..принимает решение кабинет министров....который не является медицинским субьектом....эначит вы тоже можете такую меру пресечения моих прав и уколоть меня принудительно .
показати весь коментар
06.04.2021 21:25 Відповісти
решение о вакцинации принимает кабмин. а решении о вакцинировании принимает человек
в первом случаи это решение о предоставлении возможности
во втором - решение о действии
я буду ждать пфайзер. если припечет - выеду в ес чтобы вакцинироваться там
показати весь коментар
06.04.2021 21:40 Відповісти
СТРЕЛОК....ПОследний вопрос..звучит грустно....а от какой хоть болезни ВЫ БУДИТЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ или вакциноваться...????а если я вакцинируюсь от бешенства---тогда меня будут пропускать в метро????
показати весь коментар
06.04.2021 21:58 Відповісти
вакцинируются не от болезни. вакцинируются от вируса
а вас в метро пустят в любом случаи. главное справку не забывать в кармашек класть
показати весь коментар
06.04.2021 22:05 Відповісти
СТРРРРЕЛОК......ОТ КАКОГО ВИРУСА??????????????
показати весь коментар
06.04.2021 22:12 Відповісти
Желательно от всех.
показати весь коментар
07.04.2021 09:42 Відповісти
в ес только ковид привившиеся могут попасть
показати весь коментар
06.04.2021 22:48 Відповісти
достаточно отрицательного теста
пока
показати весь коментар
07.04.2021 03:28 Відповісти
Второй год читаю про супер переговоры и контракты. А по факту полный провал: https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&pickerSort=desc&pickerMetric=population&Metric=People+vaccinated&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=BHR~BRA~CHL~DEU~HUN~IND~ISR~RUS~SRB~TUR~GBR~USA~URY~CHN~UKR
Это еще хорошо что нам дали немного вакцин в качестве гум помощи.
показати весь коментар
06.04.2021 21:14 Відповісти
Мля, это Израиль свои излишки отдал, а не Дерьмак за шото договорился. Еще месяц назад об этом пресса в Израиловке писала.
показати весь коментар
06.04.2021 21:20 Відповісти
Каждый получит вакцину отдельную через 2000 лет.
показати весь коментар
06.04.2021 21:22 Відповісти
подписали меморандум. а не договор и только потому что за них вписались лично из Белого дома... а так если в очередной раз обосрутся то не будет ни вакцины и ничего...
так шо не надо сюда ещё и "пана" ермяка мешать его заслуги там точно нет...
показати весь коментар
06.04.2021 21:49 Відповісти
Зрада зрадна, - знову соєві завивають )))
показати весь коментар
06.04.2021 22:03 Відповісти
Гордишься очередной,,пабедай,, осла?
показати весь коментар
07.04.2021 10:41 Відповісти
Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 6657
показати весь коментар
06.04.2021 22:13 Відповісти
а ведь тема работает!))столько лет а работает
показати весь коментар
06.04.2021 22:50 Відповісти
Вакцитаназія..
показати весь коментар
06.04.2021 22:17 Відповісти
Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 5343
показати весь коментар
06.04.2021 22:19 Відповісти
Буде буде, звичайно буде, років так через 100
показати весь коментар
06.04.2021 22:21 Відповісти
в следующую осень, годков через восемь...
показати весь коментар
06.04.2021 22:57 Відповісти
Ціна контракту буде названа?
показати весь коментар
06.04.2021 22:59 Відповісти
БОЛЬШУЩИЕ У МЕНЯ СОМНЕНИЯ!
Вакцины BioNTech/Pfizer фактически нет в Европе. Очень мало. А тут опачки и Украина получакт 10 млн доз.... НЕВЕРЮ!!!!! Очередной пиар и лапша на уши лекторату.
показати весь коментар
07.04.2021 06:20 Відповісти
Зеленський: Україна домовилася з Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 6022
показати весь коментар
07.04.2021 06:21 Відповісти
Твои договоры и обещания "не лох" как и российские не стоят даже бумаги на который они подписаны, если подписаны. Но я уверен что это пустое очередное кукарекание. ПОЗОРИЩЕ.
показати весь коментар
07.04.2021 06:39 Відповісти
Миллион, миллион,
Миллион алых роз
Из окна, из окна,
Из окна видишь ты.
показати весь коментар
07.04.2021 07:18 Відповісти
Это конечно хорошо. Но пачиму так торжественно от Зеленского? Это же текущая работа МОЗ и МИД? Если хочет переплюнуть Пороха надо съездить к Патриарху Варфоломею и договориться о предании анафеме РПЦ в Украине.
показати весь коментар
07.04.2021 08:20 Відповісти
я зебрехуну не верю
показати весь коментар
07.04.2021 10:07 Відповісти
1. Зеленский: Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины

2. В пресс-службе отметили, что переговорами о поставке вакцины занимался непосредственно глава ОП Андрей Ермак.


Кому памятник ставим?
показати весь коментар
07.04.2021 10:40 Відповісти
короче это все пиар походу... и пока вакцины нет людей кормят отборнейшим дермецом, что бы не упал рейтинг у президента, который якобы на 1 срок шел) ага)
контракт не контракт, сроков нет и вакцины нет и, ****, глубочайшая Уверенность Степанова в том что до конца года! всех вакцинируют, конечно если люди массово не откажутся от вакцины, что особенно тревожно... а то можно вакцину не привезти и всем сказать что из-за порохоботов украинцы передумали прививаться от ковид, их устраивает за очень дорого задыхаться в больницах.
ребятам тяжело признаться что они порвали бабосики и просрали компанию по вакцинации, а потому что? правильно...кто виноват? народ, на худой конец вездесущий Порошенко... потому так много уверенности в победе над ковид, куча заявлений, обещаний про 100500 млн доз вакцины, но немножко позже....и главное почти ничего не деланье сейчас... при этом в начале апреля только решили просить 6,5 млрд грн на закупку вакцины и приступили к созданию плана вакцинации (ни разу не палятся, что до этого ничего и не делали)... апрель! испанский стыд!
показати весь коментар
07.04.2021 16:34 Відповісти
Я уже сам собі не повірив. Невже, от так Бубочка подзвонив, і заключив договір ...
Виявилося - брехав, знову і знову збрехав.

Угода з компанією Pfizer про постачання вакцин від коронавірусу є рамковою, яка не зобов'язує до купівлі або продажу.
"Рамковий договір? Серйозно? Є поняття рамкової угоди. Із законодавства про державні закупівлі. Ще жодна вакцина не була і довго не буде закуплена в її межах. Коли прийдуть інші часи, інші обставини на ринках… Не зараз. Так що це за "рамковий договір"? У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі… Ймовірно, йдеться про документ типу Memorandum of understanding або Term Sheet. У такому випадку це - попередні домовленості, в рамках яких виникають зобов'язання MoU/Term Sheet - це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовилися домовлятися далі, так би мовити"

https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158390167624580 Гендиректор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов
показати весь коментар
07.04.2021 17:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 