Франція почне виготовляти вакцину Pfizer цього тижня, - місцеві ЗМІ

Франція цього тижня починає виробництво вакцини, розробленої компаніями Pfizer Inc. та BioNTech.

Про це повідомив французький телеканал БФМ-ТВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виробництво налагодять на об'єктах французької фармацевтичної компанії Delpharm у комуні Сен-Ремі-сюр-Авр.

Пізніше також планується почати виробництво в департаменті Ендр і Луара, де розташована французька філія фармацевтичної компанії Recipharm. На ньому виготовлятимуть вакцину Moderna Inc. Перші дози мають бути виготовлені до кінця квітня.

Згідно з телеканалом БФМ-ТВ, протягом року очікується також початок виробництва вакцин Sanofi та Janssen.

Планується, що загалом до кінця 2021 року Франція має виготовити 250 млн доз вакцин проти коронавірусу.

Тема виробництва вакцини у Франції активно обговорюється впродовж останніх місяців. ЗМІ, зокрема, висловлювали жаль, що французькі фармацевтичні компанії відстали від конкурентів і поки не завершили роботу над власними вакцинами проти COVID-19.

