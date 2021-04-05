Франція почне виготовляти вакцину Pfizer цього тижня, - місцеві ЗМІ
Франція цього тижня починає виробництво вакцини, розробленої компаніями Pfizer Inc. та BioNTech.
Про це повідомив французький телеканал БФМ-ТВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Виробництво налагодять на об'єктах французької фармацевтичної компанії Delpharm у комуні Сен-Ремі-сюр-Авр.
Пізніше також планується почати виробництво в департаменті Ендр і Луара, де розташована французька філія фармацевтичної компанії Recipharm. На ньому виготовлятимуть вакцину Moderna Inc. Перші дози мають бути виготовлені до кінця квітня.
Згідно з телеканалом БФМ-ТВ, протягом року очікується також початок виробництва вакцин Sanofi та Janssen.
Планується, що загалом до кінця 2021 року Франція має виготовити 250 млн доз вакцин проти коронавірусу.
Тема виробництва вакцини у Франції активно обговорюється впродовж останніх місяців. ЗМІ, зокрема, висловлювали жаль, що французькі фармацевтичні компанії відстали від конкурентів і поки не завершили роботу над власними вакцинами проти COVID-19.
