Франція почне виготовляти вакцину Pfizer цього тижня, - місцеві ЗМІ

Франція цього тижня починає виробництво вакцини, розробленої компаніями Pfizer Inc. та BioNTech.

Про це повідомив французький телеканал БФМ-ТВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виробництво налагодять на об'єктах французької фармацевтичної компанії Delpharm у комуні Сен-Ремі-сюр-Авр.

Пізніше також планується почати виробництво в департаменті Ендр і Луара, де розташована французька філія фармацевтичної компанії Recipharm. На ньому виготовлятимуть вакцину Moderna Inc. Перші дози мають бути виготовлені до кінця квітня.

Згідно з телеканалом БФМ-ТВ, протягом року очікується також початок виробництва вакцин Sanofi та Janssen.

Планується, що загалом до кінця 2021 року Франція має виготовити 250 млн доз вакцин проти коронавірусу.

Тема виробництва вакцини у Франції активно обговорюється впродовж останніх місяців. ЗМІ, зокрема, висловлювали жаль, що французькі фармацевтичні компанії відстали від конкурентів і поки не завершили роботу над власними вакцинами проти COVID-19.

05.04.2021 15:56 Відповісти
Как так? Неудачник последних выборов Пальчевский уже объявил, что Франция и Германия совместно с Россией начинают массовое производство "Спутника"? Неужели этот честнейший и порядочнейший человек врёт?
05.04.2021 15:48 Відповісти
Французкий шмурдяк?
05.04.2021 15:32 Відповісти
05.04.2021 15:56 Відповісти
Зря вы так, французы, не имея наработанных данных по куче вакцин, сделали ставку на их множество. После наработки статистики, они ТОЧНО не останутся без действенной вакцины! Зря конечно отказались от ковишилда, он пострадал скорее от первичности появления на рынке, чем от негативных свойств, свора отстающих конкурентов, через СМИ, сожрала лидера. Ничего личного, только бизнес.
05.04.2021 16:36 Відповісти
Страна Пастера не смогла сама сделать вакцину.
05.04.2021 15:37 Відповісти
Якби не довбані політики, Україна вже б досі виробляла свою вакцину. Можна було б прививати людей ще і продавати...
05.04.2021 15:42 Відповісти
чем ёдом или зелёнкой????)))))))
05.04.2021 16:09 Відповісти
Как так? Неудачник последних выборов Пальчевский уже объявил, что Франция и Германия совместно с Россией начинают массовое производство "Спутника"? Неужели этот честнейший и порядочнейший человек врёт?
05.04.2021 15:48 Відповісти
Слуги народа, а чего на Дарнице или Борщаговке или Подоле её не делают, они тоже могут с лёгкостью её делать, только нужно захотеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05.04.2021 16:08 Відповісти
Легко, главное степашка заявление сделал) Это же, как меловые таблетки катать)
05.04.2021 16:38 Відповісти
 
 