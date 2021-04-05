РУС
Франция начнет производить вакцину Pfizer на этой неделе, - местные СМИ

Франция на текущей неделе начинает производство вакцины, разработанной компаниями Pfizer Inc. и BioNTech.

Об этом сообщили французский телеканал БФМ-ТВ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Производство наладят на объектах французской фармацевтической компании Delpharm в коммуне Сен-Реми-сюр-Авр. 

Позже также планируется начать производство в департаменте Эндр и Луара, где расположен французский филиал фармацевтической компании Recipharm. На нем будут производить вакцину Moderna Inc. Первые дозы должны быть изготовлены до конца апреля.

Согласно телеканалу БФМ-ТВ, в течение года ожидается также начало производства вакцин Sanofi и Janssen.

Планируется, что в общей сложности до конца 2021 года Франция должна произвести 250 млн доз вакцин от коронавируса.

Тема производства вакцины во Франции активно обсуждается в последние месяцы. СМИ, в частности, выражали сожаление, что французские фармацевтические компании отстали от конкурентов и пока не завершили работу над собственными вакцинами от COVID-19.

Как так? Неудачник последних выборов Пальчевский уже объявил, что Франция и Германия совместно с Россией начинают массовое производство "Спутника"? Неужели этот честнейший и порядочнейший человек врёт?
05.04.2021 15:48 Ответить
Французкий шмурдяк?
Зря вы так, французы, не имея наработанных данных по куче вакцин, сделали ставку на их множество. После наработки статистики, они ТОЧНО не останутся без действенной вакцины! Зря конечно отказались от ковишилда, он пострадал скорее от первичности появления на рынке, чем от негативных свойств, свора отстающих конкурентов, через СМИ, сожрала лидера. Ничего личного, только бизнес.
Страна Пастера не смогла сама сделать вакцину.
Якби не довбані політики, Україна вже б досі виробляла свою вакцину. Можна було б прививати людей ще і продавати...
чем ёдом или зелёнкой????)))))))
Как так? Неудачник последних выборов Пальчевский уже объявил, что Франция и Германия совместно с Россией начинают массовое производство "Спутника"? Неужели этот честнейший и порядочнейший человек врёт?
Слуги народа, а чего на Дарнице или Борщаговке или Подоле её не делают, они тоже могут с лёгкостью её делать, только нужно захотеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Легко, главное степашка заявление сделал) Это же, как меловые таблетки катать)
