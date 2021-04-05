Франция начнет производить вакцину Pfizer на этой неделе, - местные СМИ

Франция на текущей неделе начинает производство вакцины, разработанной компаниями Pfizer Inc. и BioNTech.

Об этом сообщили французский телеканал БФМ-ТВ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Производство наладят на объектах французской фармацевтической компании Delpharm в коммуне Сен-Реми-сюр-Авр.

Позже также планируется начать производство в департаменте Эндр и Луара, где расположен французский филиал фармацевтической компании Recipharm. На нем будут производить вакцину Moderna Inc. Первые дозы должны быть изготовлены до конца апреля.

Согласно телеканалу БФМ-ТВ, в течение года ожидается также начало производства вакцин Sanofi и Janssen.

Планируется, что в общей сложности до конца 2021 года Франция должна произвести 250 млн доз вакцин от коронавируса.

Тема производства вакцины во Франции активно обсуждается в последние месяцы. СМИ, в частности, выражали сожаление, что французские фармацевтические компании отстали от конкурентов и пока не завершили работу над собственными вакцинами от COVID-19.

