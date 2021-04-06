Кравчук: Россия не готова к широкомасштабной войне, Путин боится

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин не готов к широкомасштабной войне, поскольку боится её последствий.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия не готова к широкомасштабной войне. Она имеет много внутренних проблем. При всей непредсказуемости ее действий, всегда остается у них на анализе страх. Страх перед будущим. И я думаю, что Путин знает, чем это все может закончиться для него. Очень хорошо знает", - сказал Кравчук.

По его словам, "Путин не хочет большой войны, он хочет держать под контролем Украину, Европу и все демократические ценности".

"Ему (Путину. – Ред.) этого не дадут сделать. Он уже не сможет вести себя так, как он вёл себя несколько лет назад. Мир увидел, с кем имеет дело. И я это вижу из заявлений НАТО и политиков высокого ранга по всему миру", - резюмировал Кравчук.

Также на Цензор.НЕТ: Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины