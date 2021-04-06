Кравчук: Россия не готова к широкомасштабной войне, Путин боится
Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин не готов к широкомасштабной войне, поскольку боится её последствий.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия не готова к широкомасштабной войне. Она имеет много внутренних проблем. При всей непредсказуемости ее действий, всегда остается у них на анализе страх. Страх перед будущим. И я думаю, что Путин знает, чем это все может закончиться для него. Очень хорошо знает", - сказал Кравчук.
По его словам, "Путин не хочет большой войны, он хочет держать под контролем Украину, Европу и все демократические ценности".
"Ему (Путину. – Ред.) этого не дадут сделать. Он уже не сможет вести себя так, как он вёл себя несколько лет назад. Мир увидел, с кем имеет дело. И я это вижу из заявлений НАТО и политиков высокого ранга по всему миру", - резюмировал Кравчук.
Также на Цензор.НЕТ: Представитель Пентагона Кирби: Призываем Россию пояснить цель накопления сил вдоль границы Украины
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нахзвідсіля.
то с ним точно и случицца
ось погляньте як нас дурять: https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
корейцы в Ю Корее десятки лет воевали за свои права.. и сравните с Украиной их жизнь!
в Ю Корее 6 последних президентов сидят. точнее один повесился 5 сидят
зосралссорились, с Венгрией, Румынией, отношения так, мягко, не очень, поляки украинцев терпят как рабочих, а так ненавидят, за Волынь, за Львов, за Бандеру... Кто украинские друзья в ЕС? А нет их. Литва, Латвия? Неа, они подпевалы, а не певцы, да и толку от них, только говорильня. А так, в Израилем, мягко, поссорились, с Китаем (был первым торговым партнером), не хочется писАть поср@лись, но это так. США? У США никогда не было друзей, и интересы у них, только собственные. Ничего хорошего не вижу.
Я не заперечую, що 5 днів героїчної боротьби стримали подальший шалений тиск орків. Але нажаль від Європи уся допомога обмежилась тільки Стурбованістью. Раша не застосувала авіацію (як це було у Чечні) бо Америка попередила, що не буду стоять осторонь а на той час 6 Флот США перебував у Середньоземному морі.
Річь у тому, що за весь цей час (ординської агресії) наші лампасоносці практично нічого не зробили для збільшення обороноздатності України. Чи може важаєш пофарбований танк, чи відремонтований літак це достатньо щоб захистити країни від скажених собак? Чи може як у 2014 тілами наших патріотів будемо захищати Європу? У той час як мерзота буде розкрадати обороні кошти. Маленький Ізраіль дбає про свою обороноздатьність, а ми маючи потужні заводи випускаємо по 3де кілько танків на рік, про винищувачи або БПЛА вже і не кажу. Ах да ще почали виготовляти "Молот". ріжемо заводи на металобрухт сподіваємось на чиюсь підтримку. Багато метрів української землі звільнила Стурбованість Европи?
1. Кому передати владу?
2. Кому дістанеться награбоване?
Цих двох проблем сьогодні боїться х%йло.
У Патрушева є син, якого папаша хоче поставити у вертикаль влади, а х%йла 2-і баби, які не можуть потрапити владу.
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться цей бридкий та надокучливий фарс, коли оце смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який при першій ліпшій нагоді в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"?
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
но эту резину мир жует уже 7 лет...и дожуется до глобального конфликта.
А от блискавична операція, "бліц кріг" саме те.
Наприклад: відволікаючий маневр на Маріупольському напрямі і танковий прорив з Білорусі до столиці, Києва. У Верховну раду заходить "лєгітьомний", ВС через 30 хвилин признає, що виперли його незаконно. Якийсь час буде смута, але 73% будуть раді, що нарешті мир, і на тому усе.
Маячня.
Але щось таке може бути.
Він прийшов у владу лише для особистого збагачення.