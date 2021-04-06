УКР
Кравчук: Росія не готова до широкомасштабної війни, Путін боїться

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), перший президент Леонід Кравчук заявив, що президент Росії Володимир Путін не готовий до широкомасштабної війни, оскільки боїться її наслідків.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія не готова до широкомасштабної війни. Вона має багато внутрішніх проблем. При всій непередбачуваності її дій, завжди залишається у них на аналізі страх. Страх перед майбутнім. І я думаю, що Путін знає, чим це все може закінчитися для нього. Дуже добре знає", - сказав Кравчук.

За його словами, "Путін не хоче великої війни, він хоче тримати під контролем Україну, Європу і всі демократичні цінності".

"Йому (Путіну. - Ред.) цього не дадуть зробити. Він вже не зможе поводитись так, як він поводився кілька років тому. Світ побачив, із ким має справу. І я це бачу із заяв НАТО і політиків високого рангу у всьому світі", - резюмував Кравчук.

Топ коментарі
+37
Коли президентрм був порох мені було якрсь спокійніше. Такої тривоги не відчував від 2014.
06.04.2021 22:47 Відповісти
+31
Выборы 1991 г. Всё те же 25-27% порохоботов пытаются помешать Кравчуку затащить Украину обратно в парашу.
Кравчук: Россия не готова к широкомасштабной войне, Путин боится - Цензор.НЕТ 3141
06.04.2021 22:55 Відповісти
+22
так, не треба її чепати за хвіст - треба вмазати ногою під зад! а ще краще лопатою по макітрі
06.04.2021 22:56 Відповісти
Уйдет, как табор в небо, брате. Картинку с дымоходом надеюсь видел?
07.04.2021 00:22 Відповісти
Непонятно, для чего оно сюда шляется? Время тратит, ники регит....а живет на цензоре максимум на 6-8 всхрюков.
07.04.2021 00:26 Відповісти
Деньги за каждый всхрюк и вскукарек.
07.04.2021 00:29 Відповісти
То ще довго у порівнянні з якимось "антисвином" (нік варіюється) - заходить, один-два хрюки... і нема кацапа.
07.04.2021 05:48 Відповісти
Якраз, воно й не дивно - всьому виною зайва хромосома, котрої в неруських і нема .
07.04.2021 00:25 Відповісти
зачем? Я и так знаю, шо ты *********** русмартышка.
07.04.2021 00:11 Відповісти
Ану скоренько, лаптєног, поправив у дупі пляшку і повалив нах звідсіля.
06.04.2021 23:57 Відповісти
Ничего, он может выпить водки. А водка порог страха зело снижает.
06.04.2021 23:23 Відповісти
Не, ну дядя прав в чем то. Наверное.
06.04.2021 23:24 Відповісти
если кто чего боицца -
то с ним точно и случицца
06.04.2021 23:24 Відповісти
Я фиг его знает!Есть в мировой истории побеждающие рабы?Вы прикиньте они сражаются за своё рабство.Согласен сильное чувство.Такое же как и свобода.
06.04.2021 23:28 Відповісти
а мы типа не за рабство?
ось погляньте як нас дурять: https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
06.04.2021 23:36 Відповісти
Ты вообще понял о чём я писал?Нафиг ты мне якись бравих хлопакив, з дедом закинул?
06.04.2021 23:57 Відповісти
а ты прежде посмотри тех бравых хлопакив, потом загуглишь - проверишь их трындеж, затем сделаешь свои выводы и возможно прозреешь
07.04.2021 00:13 Відповісти
МАЯЧНЯ ДЕБІЛІВ.
07.04.2021 09:52 Відповісти
Ну, то есть понимаете узколобость людей, которые как собачки Павлова и вырваться не могут из историчного круга революций.
06.04.2021 23:32 Відповісти
французы неплохо живут... объясните "узколобость людей" .... как-то наоборот пытается
корейцы в Ю Корее десятки лет воевали за свои права.. и сравните с Украиной их жизнь!
в Ю Корее 6 последних президентов сидят. точнее один повесился 5 сидят
06.04.2021 23:35 Відповісти
Ты шо французский кореец со знанием русского,шо топишь не пойму за шо?
06.04.2021 23:41 Відповісти
Я тебе так скажу.Хорошо живут те,у кого под боком нема 1000 км границы с москалями
06.04.2021 23:46 Відповісти
Если ее (границу) полностью перекрыть, будет лучше?
07.04.2021 05:16 Відповісти
Набагато! А ще краще відгородитись ровом і валом та візовим режимом.
07.04.2021 10:33 Відповісти
Ты продолжай, ну не транзитировать газ и нефть, перестать покупать бензин, солярку, ТВЭЛы, электричество. Та вообще надо оборвать все связи, подумаешь 10 млрд $ товарооборота. Родственные связи? та пофиг. Так?
07.04.2021 11:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/446203 Ты знаешь, Леся (как моя сестра, нравится это имя))), Не надо розовых очков и иллюзий. Посмотри вокруг Украины, что видим? Ну с Рашей там все ясно, белорусами тоже разосралссорились, с Венгрией, Румынией, отношения так, мягко, не очень, поляки украинцев терпят как рабочих, а так ненавидят, за Волынь, за Львов, за Бандеру... Кто украинские друзья в ЕС? А нет их. Литва, Латвия? Неа, они подпевалы, а не певцы, да и толку от них, только говорильня. А так, в Израилем, мягко, поссорились, с Китаем (был первым торговым партнером), не хочется писАть поср@лись, но это так. США? У США никогда не было друзей, и интересы у них, только собственные. Ничего хорошего не вижу.
07.04.2021 11:22 Відповісти
Наполеон тоже думал, что население его поддержит, т.к. он их освободит от векового рабства, так думал и Гитлер, что он освободит от большевистской заразы, да и многие ошибались на этот счет. Как говорил Пришвин - "Умом Россию не понять..."
07.04.2021 07:30 Відповісти
Короче мухи в янтаре своего имперского вяличия
06.04.2021 23:34 Відповісти
дедуля.. хорош уже трепаться.. с 91 от тебя один треп, не более..
06.04.2021 23:40 Відповісти
Ну не може ж він без "трепа", як риба без води. Все ж життя тільки те і робив.
07.04.2021 08:18 Відповісти
Бяда.Пойду отпишу Байдену,щоб выкупил эту установку,во благо их же безопасности.На водку им хватит
07.04.2021 00:08 Відповісти
Дурилка старая .как говорил Немцов.он ***** ******* шоб вы понимали .и ожидать можно всего
07.04.2021 00:23 Відповісти
Это точно.
07.04.2021 00:29 Відповісти
Внимание , в этой ветке повышенная лаптеногая активность
07.04.2021 00:27 Відповісти
"В Криму росіян немає" @Хубло.
07.04.2021 01:09 Відповісти
Вообщето в этом был уверен и Саакашвили в 2008. Как следствие раша захватила Ю.Осетию и Абхазию под хоровую ОБЕСПОКОЕННОСТЬ Европы.
07.04.2021 01:22 Відповісти
Не береши "животнає", у 2008 Сака бився до останньої можливості. Інша справа, що НІКОМУ БУЛО І НІЧИМ.
07.04.2021 11:26 Відповісти
Дуже погано коли людиною керують емоції. Вона не здатно аналізувати історичні факти.
Я не заперечую, що 5 днів героїчної боротьби стримали подальший шалений тиск орків. Але нажаль від Європи уся допомога обмежилась тільки Стурбованістью. Раша не застосувала авіацію (як це було у Чечні) бо Америка попередила, що не буду стоять осторонь а на той час 6 Флот США перебував у Середньоземному морі.
Річь у тому, що за весь цей час (ординської агресії) наші лампасоносці практично нічого не зробили для збільшення обороноздатності України. Чи може важаєш пофарбований танк, чи відремонтований літак це достатньо щоб захистити країни від скажених собак? Чи може як у 2014 тілами наших патріотів будемо захищати Європу? У той час як мерзота буде розкрадати обороні кошти. Маленький Ізраіль дбає про свою обороноздатьність, а ми маючи потужні заводи випускаємо по 3де кілько танків на рік, про винищувачи або БПЛА вже і не кажу. Ах да ще почали виготовляти "Молот". ріжемо заводи на металобрухт сподіваємось на чиюсь підтримку. Багато метрів української землі звільнила Стурбованість Европи?
07.04.2021 12:53 Відповісти
Воевать в открытую московиты не решаться . Будут обстреливать из оккупированного Донбасса .
07.04.2021 02:27 Відповісти
а потом - московиты просто сдохнут! от случайно забытой ядерной боеголовки прикрученной к пиону или гиацинту)
07.04.2021 03:48 Відповісти
Реально смотрите на вещи,никого он не боиться!вы чо не видите,ему все и все пофиг.
07.04.2021 03:58 Відповісти
Безграмотное
07.04.2021 08:27 Відповісти
У любого диктатора є дві проблеми

1. Кому передати владу?
2. Кому дістанеться награбоване?
Цих двох проблем сьогодні боїться х%йло.
У Патрушева є син, якого папаша хоче поставити у вертикаль влади, а х%йла 2-і баби, які не можуть потрапити владу.
07.04.2021 12:01 Відповісти
я не думаю. что )(уйло в курсе реальных дел. да и рехнутый он. гитлер тоже не ждал заварухи из-за Польши.
07.04.2021 05:35 Відповісти
Из-за Польши? Из-за Польши не было заварухи, заваруха началась, когда немцы вощли на территорию СССР со стороны Беларуси и Прибалтики.
07.04.2021 07:23 Відповісти
ты из совка, историк?
07.04.2021 07:45 Відповісти
Ну откуда же ещё, за полчасика 3 флажка сменило
07.04.2021 08:28 Відповісти
Это хорошо он не знает,что мы ещё больше боимся.
07.04.2021 07:11 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться цей бридкий та надокучливий фарс, коли оце смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який при першій ліпшій нагоді в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"?
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
07.04.2021 07:51 Відповісти
Тут на сайте настолько кретиническое сообщестов. что им пиши не пиши подобные вещи они не поймут. Ибо сами такие. У украинца одна лишь попоболь обычно, это когда он не встроен в систему по незаконному обогащение. Когда он туда встраивается, то его и идеолоигия и олигархат и что хочешь устраивает. И если надо, т оможно и с москалями торговать, если это ему приносит прибыль.
07.04.2021 09:18 Відповісти
казалось бы - ЕС, другие страны, просто ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОКУПАТЬ НЕФТЬ, ГАЗ у рф и она реально через 2 месяца развалится...ну не войск не надо ни санкций. Просто "извините, мы у вас покупать не хотим...ну вот просто такое желание".
но эту резину мир жует уже 7 лет...и дожуется до глобального конфликта.
07.04.2021 08:03 Відповісти
Ще тиждень назад оцей старий хитрий комуняка говорив, що путін піде на Україну широкомаштабною війною,сьогодні він вже рече зовсім друге,це позиція державного діяча? Маразматик з бажанням напослідок трохи підзаробити!
07.04.2021 08:04 Відповісти
Пане Кравчук, Ви себе дискредитували разом із сівохами і фокінами. Ваші дії кажуть про все. Як кажуть "пізно пити боржомі". Вас точно путін не боїться і особливо таких як Ви - всіх "зелених", які є фактично "рускі українці євреї". Така формуліровка більше підходить до висловлення єврейки ***** ль. Він боїться українського народу і його захисників.
07.04.2021 08:18 Відповісти
Так, дійсно ***** боїться, тебе комуняцького білобрисогог мудилу!
07.04.2021 08:31 Відповісти
А я вот думаю может путин больше нас знает о распространении короновируса!!! И готовится к дележке? Может нас -завтра - уже нет?
07.04.2021 09:04 Відповісти
Як вже набрид цей дід ,колишній головний ідеолог КПУ,потім президент який заклав основи кримінально олігархічної країни ,далі один з членів проросійських медвечуківських проектів сдпуо і "не так" ,а зараз патріот незаміний переговорник.
07.04.2021 09:27 Відповісти
"........Россия не готова к широкомасштабной войне, Путин боится...." но это не точно. Сорі за український руський.
07.04.2021 09:45 Відповісти
Кравчук: Росія не готова до широкомасштабної війни, Путін боїться - Цензор.НЕТ 8362
07.04.2021 09:58 Відповісти
Украина тоже
07.04.2021 10:25 Відповісти
Умный Леонид Кравчук снова закрыл глаза и уснул. На публике осталась его говорящая слепо-глухая мумия.
07.04.2021 10:38 Відповісти
Путлер *****.
07.04.2021 10:45 Відповісти
...і серло.
07.04.2021 11:50 Відповісти
РФ і не потрібне широкомасштабне вторгнення.
А от блискавична операція, "бліц кріг" саме те.
Наприклад: відволікаючий маневр на Маріупольському напрямі і танковий прорив з Білорусі до столиці, Києва. У Верховну раду заходить "лєгітьомний", ВС через 30 хвилин признає, що виперли його незаконно. Якийсь час буде смута, але 73% будуть раді, що нарешті мир, і на тому усе.
Маячня.
Але щось таке може бути.
07.04.2021 11:03 Відповісти
Може бути що завгодно. Як кажуть - від ідіота не вигадав ніхто захисту. Справа в тому, що ідіот мислить по ідіотські.
07.04.2021 12:07 Відповісти
Русские танкисты всё равно из танков вылезут пожрать, в туалет сходить и тут им конец.
07.04.2021 11:13 Відповісти
В туалет через нижній люк будуть ходить.
07.04.2021 11:49 Відповісти
Що ти можеш про ЦЕ знати, "отставнік"?
07.04.2021 11:20 Відповісти
Що ти можеш про ЦЕ знати, "отставнік"?
07.04.2021 11:22 Відповісти
ПаРашстан назбирав біля 100 тисяч боєздатних ординців. І вони, що хочуть захопити цими силами Україну? Може десь і прорвуть лінію фронту, а утримають захоплені території? Подібні дії лише розвалять ерефію. А Україна і не таке пережила.
07.04.2021 11:30 Відповісти
Усі проблеми України будуть вирішені, коли буде сповідуватися військова доктрина на кшталт Ізраїлю. Для цього потрібно щоб народ України змінив менталітет мислення на "Коли не я, то хто?", навчився відокремлювати зерно від полови і головне - набрався розуму.
07.04.2021 11:47 Відповісти
Однозначно. При Пороненку була якась стабільність,надійність та послідовність. А зараз дивишся на цих Зелепуцьких і не знаєш, сміятися чи плакати. Підлота рідкісна...
07.04.2021 12:01 Відповісти
Пєцік КАЗЬОЛ 100%.
Він прийшов у владу лише для особистого збагачення.
07.04.2021 12:04 Відповісти
Турция надала Украине очень большую партию беспилотников, поговаривают что около 50 штук. Это пока слухи, но знаю точно, что в этом плане работа ведется.
07.04.2021 23:16 Відповісти
