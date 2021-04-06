Кравчук: Росія не готова до широкомасштабної війни, Путін боїться

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), перший президент Леонід Кравчук заявив, що президент Росії Володимир Путін не готовий до широкомасштабної війни, оскільки боїться її наслідків.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія не готова до широкомасштабної війни. Вона має багато внутрішніх проблем. При всій непередбачуваності її дій, завжди залишається у них на аналізі страх. Страх перед майбутнім. І я думаю, що Путін знає, чим це все може закінчитися для нього. Дуже добре знає", - сказав Кравчук.

За його словами, "Путін не хоче великої війни, він хоче тримати під контролем Україну, Європу і всі демократичні цінності".

"Йому (Путіну. - Ред.) цього не дадуть зробити. Він вже не зможе поводитись так, як він поводився кілька років тому. Світ побачив, із ким має справу. І я це бачу із заяв НАТО і політиків високого рангу у всьому світі", - резюмував Кравчук.