Кравчук: Росія не готова до широкомасштабної війни, Путін боїться
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), перший президент Леонід Кравчук заявив, що президент Росії Володимир Путін не готовий до широкомасштабної війни, оскільки боїться її наслідків.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія не готова до широкомасштабної війни. Вона має багато внутрішніх проблем. При всій непередбачуваності її дій, завжди залишається у них на аналізі страх. Страх перед майбутнім. І я думаю, що Путін знає, чим це все може закінчитися для нього. Дуже добре знає", - сказав Кравчук.
За його словами, "Путін не хоче великої війни, він хоче тримати під контролем Україну, Європу і всі демократичні цінності".
"Йому (Путіну. - Ред.) цього не дадуть зробити. Він вже не зможе поводитись так, як він поводився кілька років тому. Світ побачив, із ким має справу. І я це бачу із заяв НАТО і політиків високого рангу у всьому світі", - резюмував Кравчук.
нахзвідсіля.
то с ним точно и случицца
ось погляньте як нас дурять: https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
корейцы в Ю Корее десятки лет воевали за свои права.. и сравните с Украиной их жизнь!
в Ю Корее 6 последних президентов сидят. точнее один повесился 5 сидят
зосралссорились, с Венгрией, Румынией, отношения так, мягко, не очень, поляки украинцев терпят как рабочих, а так ненавидят, за Волынь, за Львов, за Бандеру... Кто украинские друзья в ЕС? А нет их. Литва, Латвия? Неа, они подпевалы, а не певцы, да и толку от них, только говорильня. А так, в Израилем, мягко, поссорились, с Китаем (был первым торговым партнером), не хочется писАть поср@лись, но это так. США? У США никогда не было друзей, и интересы у них, только собственные. Ничего хорошего не вижу.
Я не заперечую, що 5 днів героїчної боротьби стримали подальший шалений тиск орків. Але нажаль від Європи уся допомога обмежилась тільки Стурбованістью. Раша не застосувала авіацію (як це було у Чечні) бо Америка попередила, що не буду стоять осторонь а на той час 6 Флот США перебував у Середньоземному морі.
Річь у тому, що за весь цей час (ординської агресії) наші лампасоносці практично нічого не зробили для збільшення обороноздатності України. Чи може важаєш пофарбований танк, чи відремонтований літак це достатньо щоб захистити країни від скажених собак? Чи може як у 2014 тілами наших патріотів будемо захищати Європу? У той час як мерзота буде розкрадати обороні кошти. Маленький Ізраіль дбає про свою обороноздатьність, а ми маючи потужні заводи випускаємо по 3де кілько танків на рік, про винищувачи або БПЛА вже і не кажу. Ах да ще почали виготовляти "Молот". ріжемо заводи на металобрухт сподіваємось на чиюсь підтримку. Багато метрів української землі звільнила Стурбованість Европи?
1. Кому передати владу?
2. Кому дістанеться награбоване?
Цих двох проблем сьогодні боїться х%йло.
У Патрушева є син, якого папаша хоче поставити у вертикаль влади, а х%йла 2-і баби, які не можуть потрапити владу.
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться цей бридкий та надокучливий фарс, коли оце смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який при першій ліпшій нагоді в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"?
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
но эту резину мир жует уже 7 лет...и дожуется до глобального конфликта.
А от блискавична операція, "бліц кріг" саме те.
Наприклад: відволікаючий маневр на Маріупольському напрямі і танковий прорив з Білорусі до столиці, Києва. У Верховну раду заходить "лєгітьомний", ВС через 30 хвилин признає, що виперли його незаконно. Якийсь час буде смута, але 73% будуть раді, що нарешті мир, і на тому усе.
Маячня.
Але щось таке може бути.
Він прийшов у владу лише для особистого збагачення.