РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8050 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 150 45

Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ

Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ

Глава государства и руководитель его Офиса планируют посетить Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника агентства, визит главы государства на Донбасс состоится в четверг или пятницу, 8 или 9 апреля.

Вместе с Зеленским, как рассказал источник, отправится руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Других подробностей визита президента на Донбасс пока нет.

Также на Цензор.НЕТ: Кравчук: Россия не готова к широкомасштабной войне, Путин боится

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) Донбасс (26962) Ермак Андрей (1303)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Нелох Оманович Катарський

Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 7960
показать весь комментарий
07.04.2021 01:33 Ответить
+20
Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 3457
показать весь комментарий
07.04.2021 01:32 Ответить
+17
будуть вказувати, куди відводити наші частини. В Катарі, видать, погодили.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
будуть вказувати, куди відводити наші частини. В Катарі, видать, погодили.
показать весь комментарий
07.04.2021 00:55 Ответить
Нелох Оманович Катарський

Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 7960
показать весь комментарий
07.04.2021 01:33 Ответить
Ну я полагаю,що визит до Катара был обговорен с Байденом.В целях этого визита,была заувалирована передача через Катар 20 000 доз вакцины.Так делают союзники ребята
показать весь комментарий
07.04.2021 02:06 Ответить
20 тысяч доз вакцины это почти 2 фронт
показать весь комментарий
07.04.2021 04:08 Ответить
Да, ты вечно какой то бред несёшь. Видать, дилер у вас с Бубочкой общий
показать весь комментарий
07.04.2021 04:59 Ответить
Просто бред
показать весь комментарий
07.04.2021 08:55 Ответить
А Дєрьмак (хвамилія підходяща за спеціальністю) поїде кевларові памперси нарколизі міняти і білі "дорожки" робити
показать весь комментарий
07.04.2021 08:36 Ответить
жду с не терпением!!!Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 9363
показать весь комментарий
07.04.2021 00:55 Ответить
Пусть ждет, скоро за ним придут... Только бы не смылся!
показать весь комментарий
07.04.2021 07:30 Ответить
Он жи в Ростов сбежал, не? Ну во влажных мечтах ОП.ЗЕ!.ЖЕ
показать весь комментарий
07.04.2021 09:57 Ответить
На фоне обострения? Весеннего?
показать весь комментарий
07.04.2021 00:56 Ответить
Шмаркля ты снова не одевай бронежилет,а то ты в нем такой жалкий!
показать весь комментарий
07.04.2021 04:29 Ответить
Сподіваюся, що прислухаються до вашої поради і поверх надінуть маскувальний ковідний костюм.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:55 Ответить
Красава!
показать весь комментарий
07.04.2021 08:13 Ответить
А якби ще виставити з окопу. Ворог би з криками "термінатор, ***" тікав би до Ростова. Вони там ще від кіборгів не відійшли.
показать весь комментарий
07.04.2021 08:36 Ответить
"маскувальний ковідний костюм" это тот который деревянный, после которого тебе уже все нипочем?! Хотелось бы конечно, но не с нашим счастьем!
показать весь комментарий
07.04.2021 08:57 Ответить
Заголовок надає. Можна зрозуміти і як загострення на фронті, і як загострення у Зюзі та Дерьмака.
показать весь комментарий
07.04.2021 01:03 Ответить
Да потеряйте где нибудь этого Ермака.
показать весь комментарий
07.04.2021 01:04 Ответить
А кто ж тогда будет Зюзю на прогулки выводить?
показать весь комментарий
07.04.2021 01:11 Ответить
Да дайте ему уже гранату.
показать весь комментарий
07.04.2021 01:12 Ответить
Планируют они. Ага, сидят на пляже в Катаре, потягивают коктейли и планируют.
показать весь комментарий
07.04.2021 01:30 Ответить
Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 3457
показать весь комментарий
07.04.2021 01:32 Ответить
Чулочки у него прикольные и стринги тэж
показать весь комментарий
07.04.2021 08:56 Ответить
И как визит Потерпевшего повлияет на обострение?
ЗЕ выступит с концертом перед террористами, как в 2014-м году в Горловке, и они перестанут стрелять?
А Ермак его концертный коферансье?
показать весь комментарий
07.04.2021 01:32 Ответить
Мать честная, там ведь стрелять, может быть, придётся! На фига мне это сдалось - под пулями торчать? На фига козе баян? На хрена волку жилетка - по кустам её трепать? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий , «Град обречённый», 1972 г.
показать весь комментарий
07.04.2021 02:00 Ответить
они туда в составе "Квартал 95" поедут или самоходом ?
показать весь комментарий
07.04.2021 03:26 Ответить
Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 5018
показать весь комментарий
07.04.2021 06:20 Ответить
Та не придирайтеся! Яка йому різниця, що підписувати.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:48 Ответить
Зеля на передовой. И сразу подвозят тяжёлую артиллерию- тактический рояль.
Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 7248
показать весь комментарий
07.04.2021 06:58 Ответить
Но сначала плавают в Катаре
показать весь комментарий
07.04.2021 07:25 Ответить
Бубочка! Будь осторожен! Там стреляют! А то не дай бог с тобой что-то случиться, кто же в тюрьме после окончания каденции Президента сидеть будет?
показать весь комментарий
07.04.2021 07:37 Ответить
Відносно "загострення" заголовок чітко не конкретизований, можливе двояке розуміння.
показать весь комментарий
07.04.2021 07:51 Ответить
так нехай там і залишаться аж до повного миру...
показать весь комментарий
07.04.2021 08:08 Ответить
Єрмак , як тінь Гімлера всюди ходить за Зеленським ! Треба армію зміцнювати в такий час війни , коли ворог вже під порогом зі зброєю стоїть і окуповані території накручує на війну проти власної Країни ! А вони ще "думають " про можливість відвідань ... Коли обирають артистів керувати Державою , то і маємо театр + цирк+ шоу , замість Державотворення !
показать весь комментарий
07.04.2021 08:40 Ответить
Вони планують !!! Та ви су...ки повинні там бути весь час разом з нашими солдатами ,бачити в якому стані наша армія , чого бракує ,яке харчування та ін... !!! А воно в катари шляється ,бабки ховає !!!
показать весь комментарий
07.04.2021 08:51 Ответить
Зеленський і Єрмак відвідають Донбас на тлі загострення, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1894Пипец - как беременный суслик
показать весь комментарий
07.04.2021 08:53 Ответить
Ми врятовані - воно з єрмаком їде на Донбас...
показать весь комментарий
07.04.2021 09:44 Ответить
Зеленський і Єрмак відвідають Донбас на тлі загострення, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8907
показать весь комментарий
07.04.2021 10:30 Ответить
Опять Верховное Чмо будет позировать в каске...
показать весь комментарий
07.04.2021 12:17 Ответить
Опять Верховное Чмо будет позировать в каске... Было б смешно, если б не было так грустно и даже страшно. Люди то совсем неадекватные, умеющие только врать и воровать...
показать весь комментарий
07.04.2021 12:20 Ответить
 
 