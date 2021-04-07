Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ
Глава государства и руководитель его Офиса планируют посетить Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседника агентства, визит главы государства на Донбасс состоится в четверг или пятницу, 8 или 9 апреля.
Вместе с Зеленским, как рассказал источник, отправится руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Других подробностей визита президента на Донбасс пока нет.
Также на Цензор.НЕТ: Кравчук: Россия не готова к широкомасштабной войне, Путин боится
ЗЕ выступит с концертом перед террористами, как в 2014-м году в Горловке, и они перестанут стрелять?
А Ермак его концертный коферансье?