Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ

Глава государства и руководитель его Офиса планируют посетить Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника агентства, визит главы государства на Донбасс состоится в четверг или пятницу, 8 или 9 апреля.

Вместе с Зеленским, как рассказал источник, отправится руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Других подробностей визита президента на Донбасс пока нет.

