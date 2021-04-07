УКР
Зеленський і Єрмак відвідають Донбас на тлі загострення, - ЗМІ

Зеленський і Єрмак відвідають Донбас на тлі загострення, - ЗМІ

Глава держави і керівник його Офісу планують відвідати Донбас на тлі загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це із посиланням на інформоване джерело повідомляє "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника агентства, візит глави держави на Донбас відбудеться в четвер або п'ятницю, 8 або 9 квітня.

Разом із Зеленським, як розповіло джерело, поїде керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Інших подробиць візиту президента на Донбас поки немає.

Зеленський Володимир (25227) Донбас (22362) Єрмак Андрій (1416)
+23
Нелох Оманович Катарський

Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 7960
07.04.2021 01:33 Відповісти
+20
Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 3457
07.04.2021 01:32 Відповісти
+17
будуть вказувати, куди відводити наші частини. В Катарі, видать, погодили.
07.04.2021 00:55 Відповісти
будуть вказувати, куди відводити наші частини. В Катарі, видать, погодили.
07.04.2021 00:55 Відповісти
Нелох Оманович Катарський

Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 7960
07.04.2021 01:33 Відповісти
Ну я полагаю,що визит до Катара был обговорен с Байденом.В целях этого визита,была заувалирована передача через Катар 20 000 доз вакцины.Так делают союзники ребята
07.04.2021 02:06 Відповісти
20 тысяч доз вакцины это почти 2 фронт
07.04.2021 04:08 Відповісти
Да, ты вечно какой то бред несёшь. Видать, дилер у вас с Бубочкой общий
07.04.2021 04:59 Відповісти
Просто бред
07.04.2021 08:55 Відповісти
А Дєрьмак (хвамилія підходяща за спеціальністю) поїде кевларові памперси нарколизі міняти і білі "дорожки" робити
07.04.2021 08:36 Відповісти
жду с не терпением!!!Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 9363
07.04.2021 00:55 Відповісти
Пусть ждет, скоро за ним придут... Только бы не смылся!
07.04.2021 07:30 Відповісти
Он жи в Ростов сбежал, не? Ну во влажных мечтах ОП.ЗЕ!.ЖЕ
07.04.2021 09:57 Відповісти
На фоне обострения? Весеннего?
07.04.2021 00:56 Відповісти
Шмаркля ты снова не одевай бронежилет,а то ты в нем такой жалкий!
07.04.2021 04:29 Відповісти
Сподіваюся, що прислухаються до вашої поради і поверх надінуть маскувальний ковідний костюм.
07.04.2021 07:55 Відповісти
Красава!
07.04.2021 08:13 Відповісти
А якби ще виставити з окопу. Ворог би з криками "термінатор, ***" тікав би до Ростова. Вони там ще від кіборгів не відійшли.
07.04.2021 08:36 Відповісти
"маскувальний ковідний костюм" это тот который деревянный, после которого тебе уже все нипочем?! Хотелось бы конечно, но не с нашим счастьем!
07.04.2021 08:57 Відповісти
Заголовок надає. Можна зрозуміти і як загострення на фронті, і як загострення у Зюзі та Дерьмака.
07.04.2021 01:03 Відповісти
Да потеряйте где нибудь этого Ермака.
07.04.2021 01:04 Відповісти
А кто ж тогда будет Зюзю на прогулки выводить?
07.04.2021 01:11 Відповісти
Да дайте ему уже гранату.
07.04.2021 01:12 Відповісти
Планируют они. Ага, сидят на пляже в Катаре, потягивают коктейли и планируют.
07.04.2021 01:30 Відповісти
Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 3457
07.04.2021 01:32 Відповісти
Чулочки у него прикольные и стринги тэж
07.04.2021 08:56 Відповісти
И как визит Потерпевшего повлияет на обострение?
ЗЕ выступит с концертом перед террористами, как в 2014-м году в Горловке, и они перестанут стрелять?
А Ермак его концертный коферансье?
07.04.2021 01:32 Відповісти
Мать честная, там ведь стрелять, может быть, придётся! На фига мне это сдалось - под пулями торчать? На фига козе баян? На хрена волку жилетка - по кустам её трепать? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий , «Град обречённый», 1972 г.
07.04.2021 02:00 Відповісти
они туда в составе "Квартал 95" поедут или самоходом ?
07.04.2021 03:26 Відповісти
Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 5018
07.04.2021 06:20 Відповісти
Та не придирайтеся! Яка йому різниця, що підписувати.
07.04.2021 07:48 Відповісти
Зеля на передовой. И сразу подвозят тяжёлую артиллерию- тактический рояль.
Зеленский и Ермак посетят Донбасс на фоне обострения, - СМИ - Цензор.НЕТ 7248
07.04.2021 06:58 Відповісти
Но сначала плавают в Катаре
07.04.2021 07:25 Відповісти
Бубочка! Будь осторожен! Там стреляют! А то не дай бог с тобой что-то случиться, кто же в тюрьме после окончания каденции Президента сидеть будет?
07.04.2021 07:37 Відповісти
Відносно "загострення" заголовок чітко не конкретизований, можливе двояке розуміння.
07.04.2021 07:51 Відповісти
так нехай там і залишаться аж до повного миру...
07.04.2021 08:08 Відповісти
Єрмак , як тінь Гімлера всюди ходить за Зеленським ! Треба армію зміцнювати в такий час війни , коли ворог вже під порогом зі зброєю стоїть і окуповані території накручує на війну проти власної Країни ! А вони ще "думають " про можливість відвідань ... Коли обирають артистів керувати Державою , то і маємо театр + цирк+ шоу , замість Державотворення !
07.04.2021 08:40 Відповісти
Вони планують !!! Та ви су...ки повинні там бути весь час разом з нашими солдатами ,бачити в якому стані наша армія , чого бракує ,яке харчування та ін... !!! А воно в катари шляється ,бабки ховає !!!
07.04.2021 08:51 Відповісти
Зеленський і Єрмак відвідають Донбас на тлі загострення, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1894Пипец - как беременный суслик
07.04.2021 08:53 Відповісти
Ми врятовані - воно з єрмаком їде на Донбас...
07.04.2021 09:44 Відповісти
Зеленський і Єрмак відвідають Донбас на тлі загострення, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8907
07.04.2021 10:30 Відповісти
Опять Верховное Чмо будет позировать в каске...
07.04.2021 12:17 Відповісти
Опять Верховное Чмо будет позировать в каске... Было б смешно, если б не было так грустно и даже страшно. Люди то совсем неадекватные, умеющие только врать и воровать...
07.04.2021 12:20 Відповісти
 
 