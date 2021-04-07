Зеленський і Єрмак відвідають Донбас на тлі загострення, - ЗМІ
Глава держави і керівник його Офісу планують відвідати Донбас на тлі загострення ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Про це із посиланням на інформоване джерело повідомляє "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника агентства, візит глави держави на Донбас відбудеться в четвер або п'ятницю, 8 або 9 квітня.
Разом із Зеленським, як розповіло джерело, поїде керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Інших подробиць візиту президента на Донбас поки немає.
ЗЕ выступит с концертом перед террористами, как в 2014-м году в Горловке, и они перестанут стрелять?
А Ермак его концертный коферансье?