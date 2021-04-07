В США быстро распространяются новые мутации коронавируса, - Байден

В США распространяются новые мутации коронавируса COVID-19 и растет количество новых заразившихся

По его мнению, несмотря на успехи в вакцинации населения, говорить о том, что США вышли на финишную прямую в борьбе с пандемией, еще рано.

"Есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости. Новые разновидности вируса распространяются и распространяются быстро, количество новых случаев заражения снова растет, количество госпитализаций больше не снижается", - сказал журналистам господин Байден.

При этом, по его словам, количество летальных исходов снижается по сравнению с показателями начала года.

"Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой", - добавил глава Белого дома.

Хорошими новостями президент назвал наращивание темпов вакцинации населения.

"Мы находимся на пути к тому, чтобы выполнить свою цель в 200 млн прививок за первые 100 дней моего президентства", - сказал он. Он уточнил, что с 19 апреля привиться сможет любой желающий американец старше 18 лет.

Масштабная программа вакцинации населения от коронавируса была одним из предвыборных обещаний Джо Байдена. Изначально его администрация планировала привить 100 млн человек в первые 100 дней президентства. Позднее Белый дом увеличил цель по вакцинации до 200 млн прививок. К 7 апреля хотя бы одну дозу вакцины получили более 108 млн американцев (32,5% населения).

