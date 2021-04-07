РУС
В США быстро распространяются новые мутации коронавируса, - Байден

В США быстро распространяются новые мутации коронавируса, - Байден

В США распространяются новые мутации коронавируса COVID-19 и растет количество новых заразившихся

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", сообщил президент страны Джо Байден.

По его мнению, несмотря на успехи в вакцинации населения, говорить о том, что США вышли на финишную прямую в борьбе с пандемией, еще рано.

"Есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости. Новые разновидности вируса распространяются и распространяются быстро, количество новых случаев заражения снова растет, количество госпитализаций больше не снижается", - сказал журналистам господин Байден.

При этом, по его словам, количество летальных исходов снижается по сравнению с показателями начала года.

"Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой", - добавил глава Белого дома.

Хорошими новостями президент назвал наращивание темпов вакцинации населения.

"Мы находимся на пути к тому, чтобы выполнить свою цель в 200 млн прививок за первые 100 дней моего президентства", - сказал он. Он уточнил, что с 19 апреля привиться сможет любой желающий американец старше 18 лет.

Масштабная программа вакцинации населения от коронавируса была одним из предвыборных обещаний Джо Байдена. Изначально его администрация планировала привить 100 млн человек в первые 100 дней президентства. Позднее Белый дом увеличил цель по вакцинации до 200 млн прививок. К 7 апреля хотя бы одну дозу вакцины получили более 108 млн американцев (32,5% населения).

Вакцинація до сраки.
07.04.2021 08:05 Ответить
+6
Підозріле в цій всій ковідній історії нашого часу те,що Китай і росія якось ніби й не постраждали сильно від нього.Таке враження що це біозброя,направлена проти Заходу...
07.04.2021 08:35 Ответить
+5
америка не услышит слова великого мыслителя 5копийок.И именно потому Америка процветает и развивается
07.04.2021 08:29 Ответить
У вказаних тобою країнах якщо зникне мільйон населення ніхто не помітить. Мамки ще... А також уйгури ну і подібні до них. Там десятки і сотні мільйонів людей (РФ і Китай відповідно) без прав, а ти не постраждали. Просто ковід порівнянно з іншими їх стражданнями це дріб'язкова проблема.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:05 Ответить
100%
показать весь комментарий
07.04.2021 11:34 Ответить
Страдают от ковида те страны,которые наложили санкции на Мордор.
Совпадение?не думаю.
показать весь комментарий
07.04.2021 08:49 Ответить
Китай наложил санкции на Мордор? А Белораша?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:13 Ответить
это управляемая атака рассии на США, однозначно
показать весь комментарий
07.04.2021 09:09 Ответить
повод для новых санкций
показать весь комментарий
07.04.2021 09:16 Ответить
Шо ж ти твориш, Зеля? )))
показать весь комментарий
07.04.2021 10:22 Ответить
Злийте парашку бетоном , та буде свєнтий спокуй всьому світу , а ні ковіду , а ні тероризму , війн , та іншої зарази.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:46 Ответить
 
 