У США швидко поширюються нові мутації коронавірусу, - Байден

У США поширюються нові мутації коронавірусу COVID-19 і зростає кількість нових заражених.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомив президент країни Джо Байден.

На його думку, попри успіхи у вакцинації населення, говорити про те, що США вийшли на фінішну пряму в боротьбі з пандемією, ще рано.

"Є багато гарних новин, але є також і деякі погані новини. Нові різновиди вірусу поширюються і поширюються швидко, кількість нових випадків зараження знову зростає, кількість госпіталізацій більше не знижується", - сказав журналістам Байден.

При цьому, за його словами, кількість летальних випадків знижується порівняно з показниками початку року.

"Дозвольте мені бути гранично відвертим з вами: ми не перебуваємо на фінішній прямій", - додав глава Білого дому.

Гарними новинами президент назвав нарощування темпів вакцинації населення.

"Ми перебуваємо на шляху до того, щоб виконати свою мету в 200 млн щеплень за перші 100 днів мого президентства", - сказав він. Він уточнив, що з 19 квітня прищепитися зможе будь-який охочий американець старше 18 років.

Масштабна програма вакцинації населення проти коронавірусу була однією з передвиборчих обіцянок Джо Байдена. Спочатку його адміністрація планувала прищепити 100 млн осіб у перші 100 днів президентства. Пізніше Білий дім збільшив мету з вакцинації до 200 млн щеплень. До 7 квітня хоча б одну дозу вакцини отримали понад 108 млн американців (32,5% населення).

