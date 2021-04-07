УКР
У США швидко поширюються нові мутації коронавірусу, - Байден

У США швидко поширюються нові мутації коронавірусу, - Байден

У США поширюються нові мутації коронавірусу COVID-19 і зростає кількість нових заражених.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це повідомив президент країни Джо Байден.

На його думку, попри успіхи у вакцинації населення, говорити про те, що США вийшли на фінішну пряму в боротьбі з пандемією, ще рано.

"Є багато гарних новин, але є також і деякі погані новини. Нові різновиди вірусу поширюються і поширюються швидко, кількість нових випадків зараження знову зростає, кількість госпіталізацій більше не знижується", - сказав журналістам Байден.

При цьому, за його словами, кількість летальних випадків знижується порівняно з показниками початку року.

"Дозвольте мені бути гранично відвертим з вами: ми не перебуваємо на фінішній прямій", - додав глава Білого дому.

Гарними новинами президент назвав нарощування темпів вакцинації населення.

"Ми перебуваємо на шляху до того, щоб виконати свою мету в 200 млн щеплень за перші 100 днів мого президентства", - сказав він. Він уточнив, що з 19 квітня прищепитися зможе будь-який охочий американець старше 18 років.

Масштабна програма вакцинації населення проти коронавірусу була однією з передвиборчих обіцянок Джо Байдена. Спочатку його адміністрація планувала прищепити 100 млн осіб у перші 100 днів президентства. Пізніше Білий дім збільшив мету з вакцинації до 200 млн щеплень. До 7 квітня хоча б одну дозу вакцини отримали понад 108 млн американців (32,5% населення).

+7
Вакцинація до сраки.
показати весь коментар
07.04.2021 08:05 Відповісти
+6
Підозріле в цій всій ковідній історії нашого часу те,що Китай і росія якось ніби й не постраждали сильно від нього.Таке враження що це біозброя,направлена проти Заходу...
показати весь коментар
07.04.2021 08:35 Відповісти
+5
америка не услышит слова великого мыслителя 5копийок.И именно потому Америка процветает и развивается
показати весь коментар
07.04.2021 08:29 Відповісти
У вказаних тобою країнах якщо зникне мільйон населення ніхто не помітить. Мамки ще... А також уйгури ну і подібні до них. Там десятки і сотні мільйонів людей (РФ і Китай відповідно) без прав, а ти не постраждали. Просто ковід порівнянно з іншими їх стражданнями це дріб'язкова проблема.
показати весь коментар
07.04.2021 09:05 Відповісти
100%
показати весь коментар
07.04.2021 11:34 Відповісти
Страдают от ковида те страны,которые наложили санкции на Мордор.
Совпадение?не думаю.
показати весь коментар
07.04.2021 08:49 Відповісти
Китай наложил санкции на Мордор? А Белораша?
показати весь коментар
07.04.2021 09:13 Відповісти
это управляемая атака рассии на США, однозначно
показати весь коментар
07.04.2021 09:09 Відповісти
повод для новых санкций
показати весь коментар
07.04.2021 09:16 Відповісти
Шо ж ти твориш, Зеля? )))
показати весь коментар
07.04.2021 10:22 Відповісти
Злийте парашку бетоном , та буде свєнтий спокуй всьому світу , а ні ковіду , а ні тероризму , війн , та іншої зарази.
показати весь коментар
07.04.2021 11:46 Відповісти
 
 