Введение ЧП или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается, – Степанов

Вопрос введения из-за пандемии коронавируса чрезвычайного положения или комендантского часа в Украине пока не рассматривается, однако граждане должны соблюдать уже введенные в Украине карантинные ограничения.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Коронавірус-інфо".

При этом министр отметил, что соответствующие органы должны продолжать контроль за соблюдением существующих противоэпидемических мер.

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", - подчеркнул Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантский час в Киеве могут ввести, если "цифры будут зашкаливать" и произойдет коллапс медсистемы, - Кличко

будні карантину

07.04.2021 08:44 Ответить
Ну как бы еще загнать народ на прививку шмурдяком....
07.04.2021 08:45 Ответить
Техас и Миссисипи отменили масочный режим и сняли ограничения для бизнеса
07.04.2021 08:42 Ответить
Почти каждый день новый антирекорд, но вводить ничего не будем, ведь мы вводили, когда было 1000 заболевших на всю страну, логично
07.04.2021 08:37 Ответить
Степанов станет главным комендантом?
показать весь комментарий
07.04.2021 08:41 Ответить
07.04.2021 08:42 Ответить
О, как! Хорошая новость, однако! Если её присовокупить к тому, что США отказались от введения паспортов вакцинации, то нельзя не предположить здравомыслие проснувшиеся.
показать весь комментарий
07.04.2021 08:47 Ответить
Можно ссылочку на информацию про отказ от паспортов вакцинации?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:29 Ответить
А там так и было - в разных штатах свои закидоны, это нам здесь рассказывали про повсеместные ужасы. Кстати, Маск уже перевез бизнес в Техас?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:51 Ответить
Набираем коллективный имунитет
07.04.2021 08:42 Ответить
07.04.2021 08:44 Ответить
Новое украинское правописание?
07.04.2021 08:55 Ответить
Українська-російська від мендель.
07.04.2021 09:23 Ответить
Гэта ж беларуская
07.04.2021 11:38 Ответить
Написано: ПОЗА - ПІСІ
А це яким чином?!
07.04.2021 09:05 Ответить
тобто слово ПРАЦУЄ вас не бентежить. ну працують по запісі, нехай працують
07.04.2021 09:16 Ответить
07.04.2021 08:45 Ответить
07.04.2021 08:45 Ответить
Ви повинні не тільки вводити і закликати. Але ще жорстко контролювати і карати. От з цим у нас біда- з виконанням
07.04.2021 09:10 Ответить
тебе шмурдяк от степанова уже впердолили?
07.04.2021 09:21 Ответить
07.04.2021 09:13 Ответить
Зачем об этом каждый день писать????))))))
07.04.2021 09:29 Ответить
Народ чото стал наглый и перестал бояцца
07.04.2021 09:32 Ответить
Як дізнатися що Стєпашка бреше? Придивіться, якщо говорить значить бреше.
07.04.2021 09:54 Ответить
 
 