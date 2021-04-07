Введение ЧП или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается, – Степанов

Вопрос введения из-за пандемии коронавируса чрезвычайного положения или комендантского часа в Украине пока не рассматривается, однако граждане должны соблюдать уже введенные в Украине карантинные ограничения.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Коронавірус-інфо".

При этом министр отметил, что соответствующие органы должны продолжать контроль за соблюдением существующих противоэпидемических мер.

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", - подчеркнул Степанов.

