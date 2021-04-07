Запровадження НС або комендантської години через COVID-19 поки не розглядається, - Степанов
Питання запровадження через пандемію коронавірусу надзвичайного стану або комендантської години в Україні поки не розглядається, проте громадяни мають дотримуватися вже запроваджених в Україні карантинних обмежень.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Коронавірус-інфо".
При цьому міністр зазначив, що відповідні органи мають продовжувати контроль за дотриманням існуючих протиепідемічних заходів.
"Ми можемо прописувати будь-які правила. Але дуже важливо, щоб вони виконувалися. Тільки в такий спосіб ми можемо зупинити поширення третьої хвилі COVID-19", - наголосив Степанов.
