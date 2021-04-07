УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9736 відвідувачів онлайн
Новини
1 324 22

Запровадження НС або комендантської години через COVID-19 поки не розглядається, - Степанов

Запровадження НС або комендантської години через COVID-19 поки не розглядається, - Степанов

Питання запровадження через пандемію коронавірусу надзвичайного стану або комендантської години в Україні поки не розглядається, проте громадяни мають дотримуватися вже запроваджених в Україні карантинних обмежень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Коронавірус-інфо".

При цьому міністр зазначив, що відповідні органи мають продовжувати контроль за дотриманням існуючих протиепідемічних заходів.

"Ми можемо прописувати будь-які правила. Але дуже важливо, щоб вони виконувалися. Тільки в такий спосіб ми можемо зупинити поширення третьої хвилі COVID-19", - наголосив  Степанов.

Також читайте: Комендантську годину в Києві можуть ввести, якщо "цифри зашкалюватимуть" і станеться колапс медсистеми, - Кличко

Запровадження НС або комендантської години через COVID-19 поки не розглядається, - Степанов 01

Автор: 

комендантська година (273) надзвичайний стан (184) Степанов Максим (2198)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
будні карантину

Введение ЧП или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается, – Степанов - Цензор.НЕТ 8065
показати весь коментар
07.04.2021 08:44 Відповісти
+6
Ну как бы еще загнать народ на прививку шмурдяком....
показати весь коментар
07.04.2021 08:45 Відповісти
+3
Техас и Миссисипи отменили масочный режим и сняли ограничения для бизнеса
показати весь коментар
07.04.2021 08:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почти каждый день новый антирекорд, но вводить ничего не будем, ведь мы вводили, когда было 1000 заболевших на всю страну, логично
показати весь коментар
07.04.2021 08:37 Відповісти
Степанов станет главным комендантом?
показати весь коментар
07.04.2021 08:41 Відповісти
Техас и Миссисипи отменили масочный режим и сняли ограничения для бизнеса
показати весь коментар
07.04.2021 08:42 Відповісти
О, как! Хорошая новость, однако! Если её присовокупить к тому, что США отказались от введения паспортов вакцинации, то нельзя не предположить здравомыслие проснувшиеся.
показати весь коментар
07.04.2021 08:47 Відповісти
Можно ссылочку на информацию про отказ от паспортов вакцинации?
показати весь коментар
07.04.2021 09:29 Відповісти
А там так и было - в разных штатах свои закидоны, это нам здесь рассказывали про повсеместные ужасы. Кстати, Маск уже перевез бизнес в Техас?
показати весь коментар
07.04.2021 09:51 Відповісти
Набираем коллективный имунитет
показати весь коментар
07.04.2021 08:42 Відповісти
будні карантину

Введение ЧП или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается, – Степанов - Цензор.НЕТ 8065
показати весь коментар
07.04.2021 08:44 Відповісти
Новое украинское правописание?
показати весь коментар
07.04.2021 08:55 Відповісти
Українська-російська від мендель.
показати весь коментар
07.04.2021 09:23 Відповісти
Гэта ж беларуская
показати весь коментар
07.04.2021 11:38 Відповісти
Написано: ПОЗА - ПІСІ
А це яким чином?!
показати весь коментар
07.04.2021 09:05 Відповісти
тобто слово ПРАЦУЄ вас не бентежить. ну працують по запісі, нехай працують
показати весь коментар
07.04.2021 09:16 Відповісти
Введение ЧП или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается, – Степанов - Цензор.НЕТ 7766
показати весь коментар
07.04.2021 08:45 Відповісти
Ну как бы еще загнать народ на прививку шмурдяком....
показати весь коментар
07.04.2021 08:45 Відповісти
Ви повинні не тільки вводити і закликати. Але ще жорстко контролювати і карати. От з цим у нас біда- з виконанням
показати весь коментар
07.04.2021 09:10 Відповісти
тебе шмурдяк от степанова уже впердолили?
показати весь коментар
07.04.2021 09:21 Відповісти
Запровадження НС або комендантської години через COVID-19 поки не розглядається, - Степанов - Цензор.НЕТ 6005
показати весь коментар
07.04.2021 09:13 Відповісти
Зачем об этом каждый день писать????))))))
показати весь коментар
07.04.2021 09:29 Відповісти
Народ чото стал наглый и перестал бояцца
показати весь коментар
07.04.2021 09:32 Відповісти
Як дізнатися що Стєпашка бреше? Придивіться, якщо говорить значить бреше.
показати весь коментар
07.04.2021 09:54 Відповісти
 
 