Украина может рассчитывать на два транша МВФ, - глава НБУ Шевченко
Украина может рассчитывать на два транша Международного валютного фонда (МВФ) ввиду более длительного процесса переговоров, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.
"Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", – сказал Шевченко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Он выразил надежду, что Верховная Рада, вернувшись к обычному режиму работы, примет все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы.
"Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ - это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам", – добавил глава центробанка.
При этом глава НБУ подчеркнул, что его институция не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.
"Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", – указал Кирилл Шевченко.
