РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8511 посетитель онлайн
Новости
3 607 21

Украина может рассчитывать на два транша МВФ, - глава НБУ Шевченко

Украина может рассчитывать на два транша МВФ, - глава НБУ Шевченко

Украина может рассчитывать на два транша Международного валютного фонда (МВФ) ввиду более длительного процесса переговоров, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", – сказал Шевченко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он выразил надежду, что Верховная Рада, вернувшись к обычному режиму работы, примет все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и МВФ могут в ближайшие 2 месяца заключить соглашение, - глава Минфина Марченко

"Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ - это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам", – добавил глава центробанка.

При этом глава НБУ подчеркнул, что его институция не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

"Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", – указал Кирилл Шевченко.

Автор: 

кредит (2380) МВФ (3339) НБУ (4843) Шевченко Кирилл (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
а МВФ об этом знает?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:37 Ответить
+3
Ага. И говорит это ручной глава НБУ Коломойского, про которого МВФ уже не раз писала.
Надо еще одно уголовное дело из-за международного аудита Привата для верности завести. Тогда точно дадут.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:43 Ответить
+2
Рассчитывать может. На денех не дадуд.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а МВФ об этом знает?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:37 Ответить
100% и диктует условия. Там все под контролем, Не хвилюйся.., хотя скорее наоборот. Землю там ждут, за 2-3 длрд. КРЕДИТА.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:14 Ответить
Вже чули не один раз.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:40 Ответить
как мне нравятся в устах чиновников обороты типа "может рассчитывать", "могут начаться", "может возобновиться". мы сейчас кукарекнем погромче, а там как повезет - может и получит транши. а может, и не получит.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:43 Ответить
Рассчитывать? Да мы уже все рассчитали,только подгоняйте вовремя.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:44 Ответить
Может хватит уже брать кредиты и научиться самим зарабатывать?
показать весь комментарий
07.04.2021 09:46 Ответить
Тут такое дело... Чтобы зарабатывать, надо сначала вложить.

А то, на чем мы можем зарабатывать сейчас, может быть интересно только совсем недоразвитым странам.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:45 Ответить
Ну, нам как всегда хочется не просто много, а ОЧЕНЬ много и прямо сейчас. А может быть с малого начинать?

Я всю жизнь в предпринимательстве и начинал с одной точки - заметь без кредитов. Так же само, имею ввиду без кредитов, работаю и сейчас, да вот только у меня уже не одна точка, а целая сеть.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:47 Ответить
Ну а поводу недоразвитых стран - ты тут обЫдные слов аговоришь - нам же в 2013-14 обещали ивропеецкие зарплаты - не?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:49 Ответить
У меня 2К евро. Так что тут уж, кто на что учился.

Именно поэтому твое "не пора ли самим зарабатывать" - смех сквозь слезы. Вам кто-то мешает?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:56 Ответить
Если ты обо мне - то мне никто не мешает. иногда правда государство в лице всяких чиновников палки в колёса ставит, а так всё ок у меня, чего и всем желаю.
ps у меня кстати зарплата, которую я сам себе назначаю, так что имею чуть чуть больше твоих 2к )))))
показать весь комментарий
07.04.2021 15:59 Ответить
Да на здоровье. Ларечникам тоже жить надо.

И не рассказывай, что ты в сфере высоких технологий. Иначе б не писал бред про "надо самим без кредитов".

Все, что Украина может предложить - это то, что выкопали и в полях собрали. Товаров с высокой добавочной стоимостью (если тебе это о чем-то говорит) практически нет. Начинать производить такие товары без вложений НЕВОЗМОЖНО.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:16 Ответить
И это позор
показать весь комментарий
07.04.2021 18:34 Ответить
Рассчитывать-может.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:48 Ответить
Беспокоящимся о кредитах: узбагойтесь, не стоит переживать, их не будет.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:50 Ответить
ага, відразу після 10млн вакцин пфайзер
показать весь комментарий
07.04.2021 09:51 Ответить
Розраховувати можна на все. А от отримати - проблема. Яку, до речі, не вирішили ще минулого року. Допомогли з фінансами, щоправда, з Євросоюзу.
показать весь комментарий
07.04.2021 09:55 Ответить
Рассчитывать может. На денех не дадуд.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:16 Ответить
Дадуть, від мертвого осла вуха! На це точно можна розраховувати.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:43 Ответить


Пішов другий рік, як Україна вже точно отримає транш від МВФ
показать весь комментарий
07.04.2021 10:20 Ответить
Ага. И говорит это ручной глава НБУ Коломойского, про которого МВФ уже не раз писала.
Надо еще одно уголовное дело из-за международного аудита Привата для верности завести. Тогда точно дадут.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:43 Ответить
 
 