Україна може розраховувати на два транші МВФ, - глава НБУ Шевченко

Україна може розраховувати на два транші Міжнародного валютного фонду (МВФ) з огляду на більш тривалий процес переговорів, повідомив глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.

"Головним припущенням нашого макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ. З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші", - сказав Шевченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада, повернувшись до звичайного режиму роботи, ухвалить всі необхідні для продовження співпраці з МВФ закони.

"Наразі навіть у разі зниження обсягів (хоча я не готовий говорити про обсяги) немає нічого загрозливого. Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж із вами знаємо, що МВФ - це насамперед не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам", - додав голова центробанку.

Також читайте: Україна і МВФ можуть у найближчі 2 місяці укласти угоду, - глава Мінфіну Марченко

Водночас голова НБУ наголосив, що його інституція не фінансуватиме дефіцит держбюджету в разі відсутності фінансування.

"Уже був минулий рік, коли було дуже багато спекуляцій на цю тему. Я можу тільки знову процитувати улюблену статтю закону про НБУ №54: "Національний банк не фінансує дефіцит державного бюджету". Ні НБУ, ні я не плануємо відступати від цього пункту", - зазначив Шевченко.

+3
а МВФ об этом знает?
показати весь коментар
07.04.2021 09:37 Відповісти
+3
Ага. И говорит это ручной глава НБУ Коломойского, про которого МВФ уже не раз писала.
Надо еще одно уголовное дело из-за международного аудита Привата для верности завести. Тогда точно дадут.
показати весь коментар
07.04.2021 10:43 Відповісти
+2
Рассчитывать может. На денех не дадуд.
показати весь коментар
07.04.2021 10:16 Відповісти
а МВФ об этом знает?
показати весь коментар
07.04.2021 09:37 Відповісти
100% и диктует условия. Там все под контролем, Не хвилюйся.., хотя скорее наоборот. Землю там ждут, за 2-3 длрд. КРЕДИТА.
показати весь коментар
07.04.2021 12:14 Відповісти
Вже чули не один раз.
показати весь коментар
07.04.2021 09:40 Відповісти
как мне нравятся в устах чиновников обороты типа "может рассчитывать", "могут начаться", "может возобновиться". мы сейчас кукарекнем погромче, а там как повезет - может и получит транши. а может, и не получит.
показати весь коментар
07.04.2021 09:43 Відповісти
Рассчитывать? Да мы уже все рассчитали,только подгоняйте вовремя.
показати весь коментар
07.04.2021 09:44 Відповісти
Может хватит уже брать кредиты и научиться самим зарабатывать?
показати весь коментар
07.04.2021 09:46 Відповісти
Тут такое дело... Чтобы зарабатывать, надо сначала вложить.

А то, на чем мы можем зарабатывать сейчас, может быть интересно только совсем недоразвитым странам.
показати весь коментар
07.04.2021 10:45 Відповісти
Ну, нам как всегда хочется не просто много, а ОЧЕНЬ много и прямо сейчас. А может быть с малого начинать?

Я всю жизнь в предпринимательстве и начинал с одной точки - заметь без кредитов. Так же само, имею ввиду без кредитов, работаю и сейчас, да вот только у меня уже не одна точка, а целая сеть.
показати весь коментар
07.04.2021 15:47 Відповісти
Ну а поводу недоразвитых стран - ты тут обЫдные слов аговоришь - нам же в 2013-14 обещали ивропеецкие зарплаты - не?
показати весь коментар
07.04.2021 15:49 Відповісти
У меня 2К евро. Так что тут уж, кто на что учился.

Именно поэтому твое "не пора ли самим зарабатывать" - смех сквозь слезы. Вам кто-то мешает?
показати весь коментар
07.04.2021 15:56 Відповісти
Если ты обо мне - то мне никто не мешает. иногда правда государство в лице всяких чиновников палки в колёса ставит, а так всё ок у меня, чего и всем желаю.
ps у меня кстати зарплата, которую я сам себе назначаю, так что имею чуть чуть больше твоих 2к )))))
показати весь коментар
07.04.2021 15:59 Відповісти
Да на здоровье. Ларечникам тоже жить надо.

И не рассказывай, что ты в сфере высоких технологий. Иначе б не писал бред про "надо самим без кредитов".

Все, что Украина может предложить - это то, что выкопали и в полях собрали. Товаров с высокой добавочной стоимостью (если тебе это о чем-то говорит) практически нет. Начинать производить такие товары без вложений НЕВОЗМОЖНО.
показати весь коментар
07.04.2021 17:16 Відповісти
И это позор
показати весь коментар
07.04.2021 18:34 Відповісти
Рассчитывать-может.
показати весь коментар
07.04.2021 09:48 Відповісти
Беспокоящимся о кредитах: узбагойтесь, не стоит переживать, их не будет.
показати весь коментар
07.04.2021 09:50 Відповісти
ага, відразу після 10млн вакцин пфайзер
показати весь коментар
07.04.2021 09:51 Відповісти
Розраховувати можна на все. А от отримати - проблема. Яку, до речі, не вирішили ще минулого року. Допомогли з фінансами, щоправда, з Євросоюзу.
показати весь коментар
07.04.2021 09:55 Відповісти
Рассчитывать может. На денех не дадуд.
показати весь коментар
07.04.2021 10:16 Відповісти
Дадуть, від мертвого осла вуха! На це точно можна розраховувати.
показати весь коментар
07.04.2021 11:43 Відповісти


Пішов другий рік, як Україна вже точно отримає транш від МВФ
показати весь коментар
07.04.2021 10:20 Відповісти
Ага. И говорит это ручной глава НБУ Коломойского, про которого МВФ уже не раз писала.
Надо еще одно уголовное дело из-за международного аудита Привата для верности завести. Тогда точно дадут.
показати весь коментар
07.04.2021 10:43 Відповісти
 
 