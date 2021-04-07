Україна може розраховувати на два транші МВФ, - глава НБУ Шевченко

Україна може розраховувати на два транші Міжнародного валютного фонду (МВФ) з огляду на більш тривалий процес переговорів, повідомив глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.

"Головним припущенням нашого макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ. З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші", - сказав Шевченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада, повернувшись до звичайного режиму роботи, ухвалить всі необхідні для продовження співпраці з МВФ закони.

"Наразі навіть у разі зниження обсягів (хоча я не готовий говорити про обсяги) немає нічого загрозливого. Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж із вами знаємо, що МВФ - це насамперед не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам", - додав голова центробанку.

Водночас голова НБУ наголосив, що його інституція не фінансуватиме дефіцит держбюджету в разі відсутності фінансування.

"Уже був минулий рік, коли було дуже багато спекуляцій на цю тему. Я можу тільки знову процитувати улюблену статтю закону про НБУ №54: "Національний банк не фінансує дефіцит державного бюджету". Ні НБУ, ні я не плануємо відступати від цього пункту", - зазначив Шевченко.