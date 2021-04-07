РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6531 посетитель онлайн
Новости
5 711 5

Все иностранцы, въезжающие в Украину, должны подтвердить цель визита, - Госпогранслужба

Все иностранцы, въезжающие в Украину, должны подтвердить цель визита, - Госпогранслужба

Иностранцы, которые не смогут назвать цель визита в Украину, могут быть не пропущены через государственную границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, иностранцы, которые въезжают в Украину должны иметь соответствующие паспортные документы, а также подтвердить цель своей поездки в страну.

"Это обязательно и полис страхования и негативный тест на COVID-19. Других отедльных норм, которые бы касались иностранцев по возрасту, полу таких ограничений нет. Однако иностранцам нужно соблюдать наше законодательство и подтверждать цель своей поездки в Украину, если кто-то не может этого сделать, то таким иностранным гражданам может быть отказано во въезде в нашу страну", - отметил спикер Госпогранслужбы.

По состоянию на сегодняшний день пассажиропоток колеблется в районе 50-60 тыс. человек в сутки как на въезд, так и не выезд.

Читайте также: Без ПЦР-теста в Украину пустят дипломатов и беженцев, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6776) граница (5337) Демченко Андрей (309)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На бренды сходить. Так пустят?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:06 Ответить
По состоянию на сегодняшний день пассажиропоток колеблется в районе 50-60 тыс. человек в сутки как на въезд, так и не выезд.Источник:https://censor.net/ru/n3258149

А не выезд это не будут выпускать, если правду не скажеш
показать весь комментарий
07.04.2021 10:08 Ответить
Седьмой год войны, вирус, карантин, разговор на Украинско - расейской границе, ...Цель визита? Гулять по Крещатику и бить морды хохлам! Проходите, добро пожаловать...
показать весь комментарий
07.04.2021 10:39 Ответить
"..а также подтвердить цель своей поездки в страну.Источник: https://censor.net/ru/n3258149",
а також дати відповідь на питання "Чий Крим ? Що таке x&ilo ?"
показать весь комментарий
07.04.2021 10:49 Ответить
Видимо Зеля уже справился с разгоном наших дипломатов. Некому уже ему подсказать, что точно так же как мы требуем доказать цель визита иностранца в нашу страну, так будут требовать от граждан Украины въезжающих в 200 других стран цель въезда в страну с подписями и голубыми печатями.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:47 Ответить
 
 