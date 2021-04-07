Все иностранцы, въезжающие в Украину, должны подтвердить цель визита, - Госпогранслужба
Иностранцы, которые не смогут назвать цель визита в Украину, могут быть не пропущены через государственную границу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, иностранцы, которые въезжают в Украину должны иметь соответствующие паспортные документы, а также подтвердить цель своей поездки в страну.
"Это обязательно и полис страхования и негативный тест на COVID-19. Других отедльных норм, которые бы касались иностранцев по возрасту, полу таких ограничений нет. Однако иностранцам нужно соблюдать наше законодательство и подтверждать цель своей поездки в Украину, если кто-то не может этого сделать, то таким иностранным гражданам может быть отказано во въезде в нашу страну", - отметил спикер Госпогранслужбы.
По состоянию на сегодняшний день пассажиропоток колеблется в районе 50-60 тыс. человек в сутки как на въезд, так и не выезд.
А не выезд это не будут выпускать, если правду не скажеш
а також дати відповідь на питання "Чий Крим ? Що таке x&ilo ?"