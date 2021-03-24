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Новости Коронавирус и карантин
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Без ПЦР-теста в Украину пустят дипломатов и беженцев, - Госпогранслужба

Без ПЦР-теста в Украину пустят дипломатов и беженцев, - Госпогранслужба

Украина сделает исключение и не будет требовать от беженцев, представителей дипломатических организаций и международных миссий ПЦР-тест на COVID-19 на границе для въезда в страну.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть и исключения: эта норма (обязательное наличие ПЦР-теста на коронавирус. - Ред) не касается иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, людей, нуждающихся в убежище, людей, которые являются представителями дипломатических организаций или международных миссий, аккредитованных в Украине", - сказал Демченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Негативный тест для иностранцев и самоизоляция для украинцев, - в Госпогранслужбе рассказали о новых правилах въезда в страну

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет министров 23 марта ужесточил правила въезда в Украину. Теперь для того, чтобы попасть в страну, на границе обязательно следует предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В случае отсутствия ПЦР-теста или если он является положительным - граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.

Автор: 

беженцы (1639) Госпогранслужба (6421) карантин (16729) дипломаты (636) Демченко Андрей (283) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Без ПЦР-теста в Украину пустят дипломатов и беженцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5656
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24.03.2021 01:16
+3
Какіх-такіх «бєжєнцев»?
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24.03.2021 00:48
+3
насчет беженцев -особенно радостно
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24.03.2021 00:56
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Какіх-такіх «бєжєнцев»?
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24.03.2021 00:48 Ответить
"Зеленский ввел временный безвизовый режим для "туристов" из Китая"
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24.03.2021 01:24 Ответить
насчет беженцев -особенно радостно
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24.03.2021 00:56 Ответить
ТОВ"Grace Of God"((Grace of God у перекладі з англ. звучить як "Милість Божа") - компанія, створена лише у листопаді 2020 року, яке зареєструвало в Україні індійську вакцину від COVID-19 CoviShild, має фіктивну адресу і бенефіціара Пранаавом Кумаром, що зареєстрований у фіктивному приміщенні, разом із родичем, за яким тягнеться шлейф кримінальних справ-шахрайство та мінімізація податків. Якщо перевірити «Грейс оф Год» у https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43899896/ YouControl , то можна знайти багато підстав вважати, що ця компанія існує лише на папері. Її створили всього чотири місяці тому, а її статутний капітал сягає 28 тис. грн..... Оце злодіїв навибирали !!! (с)
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24.03.2021 01:00 Ответить
Британський штам.

Дякую епідеміологу зі США за компіляцію даних. Базові аспекти я перекладу.

1) Цей штам на 60% швидше передається. Це означає більше інфікувань і більше смертей.
2) Бр. штам на 60% підвищує рівень госпіталізації (тобто більш тяжкий перебіг).

3) Вища смертність через збільшення випадків інфікувань і тяжких станів.

4) Цей штам інфікує всі вікові групи. У дітей попередні штами проходили безсимптомно, бр. штам дає симптоматику. Особливо вражає дітей у віковій групі 5-12 років.

5) Інфікована людина протягом довшого періоду виділяє вірус, простіше кажучи, є заразною.

6) Про інкубаційний період. Стєпанов заявив, що він коротший. Епідеміологи вважають, що інкубаційний період (період до перших симптомів) навпаки довший.

Трохи чорного гумору - З такими темпами смертності вимога носити маски на кладовищі виявиться не такою вже і безглуздою. (с)
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24.03.2021 01:13 Ответить
7) Цей штам є лише в зомбоящику і комп'ютері.
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24.03.2021 01:59 Ответить
ок.. До кремационных огненных печей , андрей все верил - что вирус это фейк и выдумки врачей..
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24.03.2021 02:04 Ответить
Без ПЦР-теста в Украину пустят дипломатов и беженцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5656
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24.03.2021 01:16 Ответить
Все штамы в гости будут к нам,
И запируем в карантине. https://as-pushkin.net/pushkin/text/mednyj-vsadnik.php (с)
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24.03.2021 03:44 Ответить
Такое впечатление что эти суки специально делают всё чтобы уничтожить Украину как государство.
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24.03.2021 07:10 Ответить
мусора мрази
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24.03.2021 08:47 Ответить
 
 