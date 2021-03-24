Без ПЦР-теста в Украину пустят дипломатов и беженцев, - Госпогранслужба
Украина сделает исключение и не будет требовать от беженцев, представителей дипломатических организаций и международных миссий ПЦР-тест на COVID-19 на границе для въезда в страну.
Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть и исключения: эта норма (обязательное наличие ПЦР-теста на коронавирус. - Ред) не касается иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, людей, нуждающихся в убежище, людей, которые являются представителями дипломатических организаций или международных миссий, аккредитованных в Украине", - сказал Демченко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Негативный тест для иностранцев и самоизоляция для украинцев, - в Госпогранслужбе рассказали о новых правилах въезда в страну
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет министров 23 марта ужесточил правила въезда в Украину. Теперь для того, чтобы попасть в страну, на границе обязательно следует предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В случае отсутствия ПЦР-теста или если он является положительным - граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.
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Дякую епідеміологу зі США за компіляцію даних. Базові аспекти я перекладу.
1) Цей штам на 60% швидше передається. Це означає більше інфікувань і більше смертей.
2) Бр. штам на 60% підвищує рівень госпіталізації (тобто більш тяжкий перебіг).
3) Вища смертність через збільшення випадків інфікувань і тяжких станів.
4) Цей штам інфікує всі вікові групи. У дітей попередні штами проходили безсимптомно, бр. штам дає симптоматику. Особливо вражає дітей у віковій групі 5-12 років.
5) Інфікована людина протягом довшого періоду виділяє вірус, простіше кажучи, є заразною.
6) Про інкубаційний період. Стєпанов заявив, що він коротший. Епідеміологи вважають, що інкубаційний період (період до перших симптомів) навпаки довший.
Трохи чорного гумору - З такими темпами смертності вимога носити маски на кладовищі виявиться не такою вже і безглуздою. (с)
И запируем в карантине. https://as-pushkin.net/pushkin/text/mednyj-vsadnik.php (с)