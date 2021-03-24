Без ПЦР-теста в Украину пустят дипломатов и беженцев, - Госпогранслужба

Украина сделает исключение и не будет требовать от беженцев, представителей дипломатических организаций и международных миссий ПЦР-тест на COVID-19 на границе для въезда в страну.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть и исключения: эта норма (обязательное наличие ПЦР-теста на коронавирус. - Ред) не касается иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, людей, нуждающихся в убежище, людей, которые являются представителями дипломатических организаций или международных миссий, аккредитованных в Украине", - сказал Демченко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Кабинет министров 23 марта ужесточил правила въезда в Украину. Теперь для того, чтобы попасть в страну, на границе обязательно следует предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В случае отсутствия ПЦР-теста или если он является положительным - граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.