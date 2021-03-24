Без ПЛР-тесту в Україну пустять дипломатів і біженців, - Держприкордонслужба

Україна зробить виняток і не буде вимагати від біженців, представників дипломатичних організацій та міжнародних місій ПЛР-тест на COVID-19 на кордоні для в'їзду в країну.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є й винятки: ця норма (обов'язкова наявність ПЛР-тесту на коронавірус. - Ред) не стосується іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, людей, які потребують притулку, людей, які є представниками дипломатичних організацій або міжнародних місій, акредитованих в Україні", - сказав Демченко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Кабінет міністрів 23 березня посилив правила в'їзду в Україну. Тепер для того, щоб потрапити в країну, на кордоні обов'язково потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус. У разі відсутності ПЛР-тесту або якщо він є позитивним - громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин.