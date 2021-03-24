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Новини Коронавірус і карантин
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Без ПЛР-тесту в Україну пустять дипломатів і біженців, - Держприкордонслужба

Без ПЛР-тесту в Україну пустять дипломатів і біженців, - Держприкордонслужба

Україна зробить виняток і не буде вимагати від біженців, представників дипломатичних організацій та міжнародних місій ПЛР-тест на COVID-19 на кордоні для в'їзду в країну.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є й винятки: ця норма (обов'язкова наявність ПЛР-тесту на коронавірус. - Ред) не стосується іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, людей, які потребують притулку, людей, які є представниками дипломатичних організацій або міжнародних місій, акредитованих в Україні", - сказав Демченко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Кабінет міністрів 23 березня посилив правила в'їзду в Україну. Тепер для того, щоб потрапити в країну, на кордоні обов'язково потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус. У разі відсутності ПЛР-тесту або якщо він є позитивним - громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин.

Автор: 

біженці (1864) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) карантин (18172) дипломати (566) Демченко Андрій (346) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Без ПЦР-теста в Украину пустят дипломатов и беженцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5656
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24.03.2021 01:16
+3
Какіх-такіх «бєжєнцев»?
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24.03.2021 00:48
+3
насчет беженцев -особенно радостно
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24.03.2021 00:56
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Какіх-такіх «бєжєнцев»?
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24.03.2021 00:48 Відповісти
"Зеленский ввел временный безвизовый режим для "туристов" из Китая"
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24.03.2021 01:24 Відповісти
насчет беженцев -особенно радостно
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24.03.2021 00:56 Відповісти
ТОВ"Grace Of God"((Grace of God у перекладі з англ. звучить як "Милість Божа") - компанія, створена лише у листопаді 2020 року, яке зареєструвало в Україні індійську вакцину від COVID-19 CoviShild, має фіктивну адресу і бенефіціара Пранаавом Кумаром, що зареєстрований у фіктивному приміщенні, разом із родичем, за яким тягнеться шлейф кримінальних справ-шахрайство та мінімізація податків. Якщо перевірити «Грейс оф Год» у https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43899896/ YouControl , то можна знайти багато підстав вважати, що ця компанія існує лише на папері. Її створили всього чотири місяці тому, а її статутний капітал сягає 28 тис. грн..... Оце злодіїв навибирали !!! (с)
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24.03.2021 01:00 Відповісти
Британський штам.

Дякую епідеміологу зі США за компіляцію даних. Базові аспекти я перекладу.

1) Цей штам на 60% швидше передається. Це означає більше інфікувань і більше смертей.
2) Бр. штам на 60% підвищує рівень госпіталізації (тобто більш тяжкий перебіг).

3) Вища смертність через збільшення випадків інфікувань і тяжких станів.

4) Цей штам інфікує всі вікові групи. У дітей попередні штами проходили безсимптомно, бр. штам дає симптоматику. Особливо вражає дітей у віковій групі 5-12 років.

5) Інфікована людина протягом довшого періоду виділяє вірус, простіше кажучи, є заразною.

6) Про інкубаційний період. Стєпанов заявив, що він коротший. Епідеміологи вважають, що інкубаційний період (період до перших симптомів) навпаки довший.

Трохи чорного гумору - З такими темпами смертності вимога носити маски на кладовищі виявиться не такою вже і безглуздою. (с)
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24.03.2021 01:13 Відповісти
7) Цей штам є лише в зомбоящику і комп'ютері.
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24.03.2021 01:59 Відповісти
ок.. До кремационных огненных печей , андрей все верил - что вирус это фейк и выдумки врачей..
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24.03.2021 02:04 Відповісти
Без ПЦР-теста в Украину пустят дипломатов и беженцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5656
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24.03.2021 01:16 Відповісти
Все штамы в гости будут к нам,
И запируем в карантине. https://as-pushkin.net/pushkin/text/mednyj-vsadnik.php (с)
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24.03.2021 03:44 Відповісти
Такое впечатление что эти суки специально делают всё чтобы уничтожить Украину как государство.
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24.03.2021 07:10 Відповісти
мусора мрази
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24.03.2021 08:47 Відповісти
 
 