Без ПЛР-тесту в Україну пустять дипломатів і біженців, - Держприкордонслужба
Україна зробить виняток і не буде вимагати від біженців, представників дипломатичних організацій та міжнародних місій ПЛР-тест на COVID-19 на кордоні для в'їзду в країну.
Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Є й винятки: ця норма (обов'язкова наявність ПЛР-тесту на коронавірус. - Ред) не стосується іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, людей, які потребують притулку, людей, які є представниками дипломатичних організацій або міжнародних місій, акредитованих в Україні", - сказав Демченко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Кабінет міністрів 23 березня посилив правила в'їзду в Україну. Тепер для того, щоб потрапити в країну, на кордоні обов'язково потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус. У разі відсутності ПЛР-тесту або якщо він є позитивним - громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин.
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Дякую епідеміологу зі США за компіляцію даних. Базові аспекти я перекладу.
1) Цей штам на 60% швидше передається. Це означає більше інфікувань і більше смертей.
2) Бр. штам на 60% підвищує рівень госпіталізації (тобто більш тяжкий перебіг).
3) Вища смертність через збільшення випадків інфікувань і тяжких станів.
4) Цей штам інфікує всі вікові групи. У дітей попередні штами проходили безсимптомно, бр. штам дає симптоматику. Особливо вражає дітей у віковій групі 5-12 років.
5) Інфікована людина протягом довшого періоду виділяє вірус, простіше кажучи, є заразною.
6) Про інкубаційний період. Стєпанов заявив, що він коротший. Епідеміологи вважають, що інкубаційний період (період до перших симптомів) навпаки довший.
Трохи чорного гумору - З такими темпами смертності вимога носити маски на кладовищі виявиться не такою вже і безглуздою. (с)
И запируем в карантине. https://as-pushkin.net/pushkin/text/mednyj-vsadnik.php (с)