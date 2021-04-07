С 9 апреля "Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ривне

Филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" (УЗ) с 9 апреля возобновляет движение региональных поездов между Львовом и Ривным, которые будут курсировать с остановками на станциях Подзамче, Броды, Дубно и Здолбунов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, поезд № 804/803 Ривне - Львов будет отправляться со ст. Ривне в 06:45, Здолбунов - 06:58-07:00, Дубно - 07:32-07:34, Броды - 08:16-08:18, Подзамче - 09:22-09:23, прибывать во Львов - в 09:35.

Поезд № 806/805 Львов - Ривне будет отправляться из Львова в 16:31, Подзамче - 16:41-16:42, Броды - 17:44-17:46, Дубно - 18:26-18:28, Здолбунов - 19:01-19:03, прибывать в Ривне в 19:16.

При этом "Укрзализныця" отмечает необходимость для пассажиров строго придерживаться правил противоэпидемической безопасности на объектах инфраструктуры и в поездах.

