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С 9 апреля начнет курсировать поезд из Харькова в Мариуполь, - Укрзализныця

С 9 апреля начнет курсировать поезд из Харькова в Мариуполь, - Укрзализныця

"Укрзализныця" с 9 апреля восстанавливает железнодорожное сообщение между Харьковом и Мариуполем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, из Харькова поезд № 77/78 будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

""Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполняемости - если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий

Автор: 

Мариуполь (5718) Укрзализныця (2753) Харьков (7520)


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А Мариуполь -Одесса? Всегда был забит.
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04.04.2021 00:30 Ответить
в Харькове своей ваты и сепов хватает. А так станет еще больше
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04.04.2021 05:17 Ответить
Это еще вопрос где той ваты больше? И при чем тут паровоз ?
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04.04.2021 07:43 Ответить
ну так срочно пакуй чеможан и выезжай к своим на белгород
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04.04.2021 10:49 Ответить
 
 