С 9 апреля начнет курсировать поезд из Харькова в Мариуполь, - Укрзализныця

"Укрзализныця" с 9 апреля восстанавливает железнодорожное сообщение между Харьковом и Мариуполем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, из Харькова поезд № 77/78 будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

""Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполняемости - если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным", - говорится в сообщении.

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