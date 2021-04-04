З 9 квітня почне курсувати поїзд із Харкова до Маріуполя, - Укрзалізниця

"Укрзалізниця" з 9 квітня відновлює залізничне сполучення між Харковом і Маріуполем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії, з Харкова поїзд № 77/78 відправлятиметься по понеділках, середах і п'ятницях, а з Маріуполя - по вівторках, четвергах і неділях.

"Укрзалізниця призначила курсування поїзда попередньо до 28 травня цього року з метою вивчення попиту та заповненості — якщо маршрут користуватиметься популярністю серед пасажирів, він стане регулярним", - йдеться в повідомленні.

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