УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14968 відвідувачів онлайн
Новини
8 774 5

З 9 квітня почне курсувати поїзд із Харкова до Маріуполя, - Укрзалізниця

З 9 квітня почне курсувати поїзд із Харкова до Маріуполя, - Укрзалізниця

"Укрзалізниця" з 9 квітня відновлює залізничне сполучення між Харковом і Маріуполем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії, з Харкова поїзд № 77/78 відправлятиметься по понеділках, середах і п'ятницях, а з Маріуполя - по вівторках, четвергах і неділях.

"Укрзалізниця призначила курсування поїзда попередньо до 28 травня цього року з метою вивчення попиту та заповненості — якщо маршрут користуватиметься популярністю серед пасажирів, він стане регулярним", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Укрзалізниця" опублікувала список спецрейсів у "червоні" зони на 3-5 квітня

Маріуполь (3236) Укрзалізниця (6865) Харків (5636)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Мариуполь -Одесса? Всегда был забит.
показати весь коментар
04.04.2021 00:30 Відповісти
в Харькове своей ваты и сепов хватает. А так станет еще больше
показати весь коментар
04.04.2021 05:17 Відповісти
Это еще вопрос где той ваты больше? И при чем тут паровоз ?
показати весь коментар
04.04.2021 07:43 Відповісти
ну так срочно пакуй чеможан и выезжай к своим на белгород
показати весь коментар
04.04.2021 10:49 Відповісти
 
 