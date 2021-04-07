З 9 квітня "Укрзалізниця" відновлює пасажирське сполучення Львів - Рівне

Філія "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 9 квітня відновлює рух регіональних поїздів між Львовом і Рівним, які курсуватимуть із зупинками на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, поїзд № 804/803 сполученням Рівне – Львів вирушатиме зі ст. Рівне о 06:45, Здолбунів 06:58-07:00, Дубно 07:32-07:34, Броди 08:16-08:18, Підзамче 09:22-09:23, прибуватиме у Львів о 09:35.

Поїзд № 806/805 сполученням Львів – Рівне вирушатиме зі Львова о 16:31, Підзамче 16:41-16:42, Броди 17:44-17:46, Дубно 18:26-18:28, Здолбунів 19:01-19:03, прибуватиме в Рівне о 19:16.

При цьому "Укрзалізниця" наголошує на необхідності для пасажирів строго дотримуватися правил протиепідемічної безпеки на об'єктах інфраструктури і в поїздах.

Також читайте: Військовослужбовцю, який влаштував стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", повідомлено про підозру, другого поміщено на гауптвахту, - Офіс генпрокурора