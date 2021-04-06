Військовослужбовцю, який влаштував стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", повідомлено про підозру, другого поміщено на гауптвахту, - Офіс генпрокурора
Харківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил затримала і повідомила про підозру офіцеру спецзв'язку за фактами насильства стосовно працівника правоохоронного органу та хуліганства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, двоє офіцерів спецзв'язку, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, їхали в купе потягу сполученням "Костянтинівка - Київ", один із них відкрив стрілянину з вогнепальної зброї і чинив опір правоохоронцям.
"Його протиправні дії припинили співробітники спецпідрозділу "КОРД". Постраждалих унслідок інциденту немає. Стрільця затримали в порядку ст.208 КПК України, іншого офіцера доставлено на гауптвахту", - сказано в повідомленні.
Підкреслюється також, що наразі проводяться невідкладні слідчі дії, зброю в установленому порядку вилучено. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося, що поїзд №126 затримується на шість годин через стрілянину, яку влаштували двоє військовослужбовців. Пізніше в Держспецзв'язку заявили, що військовослужбовців звільнено.
В 16 лет начало учебы
20 лет лейтенант
22- старлей
25 - капитан
29 майор
33 подполковник
36 полковник
=========
это если тебе фортанет с продвижением и свободными вакансиями. Ну хер с ним один раз досрочно дадут звание
--
Версия с одеколоном подтверждается. Хотя менты могли и соврать.
офицеры -почтальоны есть - военных нет , а водитель автобуса -офицер ) у них же форма была до конца 50х по моему