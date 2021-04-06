УКР
Військовослужбовцю, який влаштував стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", повідомлено про підозру, другого поміщено на гауптвахту, - Офіс генпрокурора

Військовослужбовцю, який влаштував стрілянину в поїзді

Харківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил затримала і повідомила про підозру офіцеру спецзв'язку за фактами насильства стосовно працівника правоохоронного органу та хуліганства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, двоє офіцерів спецзв'язку, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, їхали в купе потягу сполученням "Костянтинівка - Київ", один із них відкрив стрілянину з вогнепальної зброї і чинив опір правоохоронцям.

"Його протиправні дії припинили співробітники спецпідрозділу "КОРД". Постраждалих унслідок інциденту немає. Стрільця затримали в порядку ст.208 КПК України, іншого офіцера доставлено на гауптвахту", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: "Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження": Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підкреслюється також, що наразі проводяться невідкладні слідчі дії, зброю в установленому порядку вилучено. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Військовослужбовцю, який влаштував стрілянину в поїзді Костянтинівка-Київ, повідомлено про підозру, другого поміщено на гауптвахту, - Офіс генпрокурора 01
Військовослужбовцю, який влаштував стрілянину в поїзді Костянтинівка-Київ, повідомлено про підозру, другого поміщено на гауптвахту, - Офіс генпрокурора 02

Раніше повідомлялося, що поїзд №126 затримується на шість годин через стрілянину, яку влаштували двоє військовослужбовців. Пізніше в Держспецзв'язку заявили, що військовослужбовців звільнено.

Ранее сообщалось, что поезд №126 задерживается на шесть часов из-за стрельбы, которую устроили двое военнослужащих. Позже в Госспецсвязи заявили, что военнослужащие уволены.

