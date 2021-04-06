Офіцери, які влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", не є військовослужбовцями ЗСУ, вони працюють у Держслужбі спецзв'язку, - АрміяInform
Офіцери, які вночі 6 квітня влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", не є військовослужбовцями Збройних сил України, а працюють в держслужбі спецзв'язку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив начальник регіонального відділу інформагентства Міноборони АрміяInform в Харківській області Віталій Саранцев.
"Щодо сьогоднішнього інциденту у Краснограді. Офіцери, які влаштували стрілянину в поїзді, не є військовослужбовцями Збройних сил України. Вони є представниками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - повідомив Саранцев.
Як повідомлялося, двоє офіцерів стріляли з табельної зброї в купе поїзда Костянтинівка–Київ близько 2:00 6 квітня. Їх затримали із залученням спецпризначенців КОРДу та доставили в Красноградське відділення поліції на Харківщині. Ніхто не постраждав.
Як згодом повідомили в поліції, одного чоловіка затримали згідно зі 208 ст. Кримінального процесуального кодексу, з другим слідчі ще працюють. Події кваліфіковано за двома статтями: ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
А їздили ми нечасто... Я, за чотири роки, їздив шість разів, по два тижні кожен раз...
побрилизвільнили?
армія і менти конфліктували завжди,
але у светскі часи менти боялися військових чіпати.
думаючи що це ЗСУ у відпутку їдуть, в надії на хабар за ніж чи гранату.....
а нарвались на "бил дождь, туман, по небу тучі - по уставу правільно стреллял"
"Сообщается, что полиция задержала дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУПФС Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУПФС Госспецсвязи, во время выполнения междугороднего железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев - Краматорск - Киев.
"Вся корреспонденция в наличии, ее целостность сохранена, доставляется по маршруту адресатам", - добавили в ведомстве.Источник:https://censor.net/ru/n3257990"
Це тобі відповідь на твою "тріпотню язиком"...
Тепер чекаємо на експертний висновок про наявність чи відсутність у них стану алкогольного сп"яніння....
На перше питання відповідь дав "Цензор" з посиланням на офіційну заяву служби спецзв"язку.
Відповідь на друге питання витікає з першого - вони діяли в рамках інструкції, а не з п"яного дуркування.
Відповідь на трете - чекаємо...
А ти, бачачи, що твої "аргументи" вже "посипалися в унітаз, починаєш вияснять, наскільки довіряю я, чи ні, українській поліції... Вирішив свої "фантазії" підкріпить сіянням "підозри" в тому, що моя недовіра базується на тому, що я "не поважаю українську поліцію" і я "прихований сепаратист", "русофіл"? Я ж читать і між рядків умію... "Попою" не крути!... Їх не "звільнили, а "тимчасово відсторонили від виконання службових обов"язків", бо службове розслідування проводиться лише стосовно "працівника", "службовця", а не "сторонньої особи", яка звільнена... (Що таке "КЗОТ" і сама процедура звільнення, мені відомо - не раз такі питання у судах вирішував...).
Так що ніякої там інструкції, захисту документації, злочинних поліцейських не було. Було два дегенерати, що набухались під час перевезення документації, та ще кілька дегенератів, що почали їх захищати на цензорі лише тому, що затримувала їх поліція.
Я про то, что не к лицу офицерам при исполении...