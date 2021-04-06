УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9661 відвідувач онлайн
Новини
12 005 63

Офіцери, які влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", не є військовослужбовцями ЗСУ, вони працюють у Держслужбі спецзв'язку, - АрміяInform

Офіцери, які влаштували стрілянину в поїзді

Офіцери, які вночі 6 квітня влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", не є військовослужбовцями Збройних сил України, а працюють в держслужбі спецзв'язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив начальник регіонального відділу інформагентства Міноборони АрміяInform в Харківській області Віталій Саранцев.

"Щодо сьогоднішнього інциденту у Краснограді. Офіцери, які влаштували стрілянину в поїзді, не є військовослужбовцями Збройних сил України. Вони є представниками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - повідомив Саранцев.

Як повідомлялося, двоє офіцерів стріляли з табельної зброї в купе поїзда Костянтинівка–Київ близько 2:00 6 квітня. Їх затримали із залученням спецпризначенців КОРДу та доставили в Красноградське відділення поліції на Харківщині. Ніхто не постраждав.

Також читайте: "Погрожували в разі штурму відкрити вогонь на ураження": Поліція розповіла подробиці стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як згодом повідомили в поліції, одного чоловіка затримали згідно зі 208 ст. Кримінального процесуального кодексу, з другим слідчі ще працюють. Події кваліфіковано за двома статтями: ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Автор: 

потяг (2018) стрілянина (1821) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Це вже не важливо. Інфа про бухих ЗСУшників уже пішла гуляти. Ясно, що за її поширення ніхто не відповість.
показати весь коментар
06.04.2021 12:38 Відповісти
+13
Мусора даже не выясняют детали, а тупо вбрасывают в информ пространство грязь очерняющую воинов ВСУ едущих из прифронтовой территории. Сегодня со всех мураевско-кацапских помоек будет идти вонь, что АТОшники набухавшись одеколона устроили стрельбу в поезде. А по факту задержанные мудаки ничего не имеют общего с украинской армией. Вот такая война: одни воюют, а мусорские мрази их поливают дерьмом в тылу.
показати весь коментар
06.04.2021 12:58 Відповісти
+9
Ну, чому, відразу - "мудаки"... Могли везти секретну пошту.. А комусь захотілось туди заглянуть... Так що цілком могли діять в рамках своїх службових інструкцій.
показати весь коментар
06.04.2021 13:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну таки если эти фельдегеря .что то везли то ни чего им не будет . ещё и менты крайними окажутся
показати весь коментар
06.04.2021 12:38 Відповісти
Це вже не важливо. Інфа про бухих ЗСУшників уже пішла гуляти. Ясно, що за її поширення ніхто не відповість.
показати весь коментар
06.04.2021 12:38 Відповісти
Красные дипкурьеры!
показати весь коментар
06.04.2021 12:40 Відповісти
ну таки не догадываюсь как сейчас. а в мою юность проходил инструктаж - явным нападением считайте если кто то захочет зайти в купе без стука и старайтесь стрелять только поперёк вагона .что бы меньше пострадавших было . до сих пор помню выражение лица начкара офицера месяц как пришедшего с училища
показати весь коментар
06.04.2021 12:45 Відповісти
Стреляли в нижнюю часть двери. В неадеквате палили бы во все стороны.
показати весь коментар
06.04.2021 12:53 Відповісти
Виїздні варти? Знаєм, "хавали"... Автомати -під стінкою купе, поряд магазин. В туалет ідеш - все залишаєш, хлопці зсередини зкриваються на стопор. Відкривають тільки на умовний стук, і то - коли відкривши на стопор, упевняться, що поряд нікого чужого немає. І на кожній вузловій - черговий офіцер ж/д комендатури.... Винюхували все - чи не везем спиртне... (Про наркоту тоді поняття не мали...).
показати весь коментар
06.04.2021 12:59 Відповісти
та нет . просто пришлось раз 8 возить груз особой важности . проверить мог только человек с предписанием подписанным \ ни факсмиле а личные подписи\ министром обороны и председателем кгб . все остальные и бумажка выдавалась - все власти на местах должны оказывать полную поддержку чего ни попросим или турма . до сих пор жалею . что себе такую не оставил на память .
показати весь коментар
06.04.2021 13:51 Відповісти
Ясно... У нас все було простіше... Однак, інструкції писалися в тих самих кабінетах... Ми кілька разів крилаті ракети і ************* охороняли...
показати весь коментар
06.04.2021 13:55 Відповісти
помню начштаба с особистом - живёшь в портовом городе где бывают иностранцы . будем тебе оформлять запрет на житиё в таком месте - и это солдату перед дембелем который чуть в обморок от такого счастья не падает . вроде и молодость в совке прошла а ненавижу те порядки от всей души
показати весь коментар
06.04.2021 14:28 Відповісти
Тебе ответственные задания доверяли. А говорил, прокурором работал.
показати весь коментар
06.04.2021 15:49 Відповісти
"Литвин", я вже писав - "Не може буть такого, щоб ти, відкривши рот на форумі, не "перднув у калюжу"... По-перше, я не писав ніколи, що працював прокурором... По-друге, практика відправлення виїздних варт, для супроводження військових вантажів, існує у всьому світі. Я їздив у них, поки вчився у військовому училищі.... Так що свої дебільні висновки засунь собі у сраку...
показати весь коментар
06.04.2021 16:03 Відповісти
Ездить и учится одновременно тяжело. Про прокурорство, ты сам рассказывал, как прапоров в тюрьмы сажал.
показати весь коментар
06.04.2021 16:08 Відповісти
Пруфи давай, коли і що я писав... Тільки не своє, з пальця висмоктане, а чітко -текст коментарю дата, час... Бо я ж перевірю...
А їздили ми нечасто... Я, за чотири роки, їздив шість разів, по два тижні кожен раз...
показати весь коментар
06.04.2021 16:44 Відповісти
Синие, если точнее
показати весь коментар
06.04.2021 12:49 Відповісти
Зеленые связисты.
показати весь коментар
06.04.2021 12:53 Відповісти
Уже побрили звільнили?
показати весь коментар
06.04.2021 12:42 Відповісти
Вот почему то так и подумал, когда читал что обещали стрелять на поражение.
показати весь коментар
06.04.2021 12:45 Відповісти
научили с оружием в руках защищать важную информацию, а ребята перестарались...
показати весь коментар
06.04.2021 12:46 Відповісти
Так це у нас що - послідовники Теодора Нетте? Той був кур"єром дипломатичної служби, а ці - офіцери фельдзв"язку? Нетте віз дипломатичний вантаж (за офіційною версією - дипломатичну пошту), А ці двоє що везли? І чого барикадувалися у купе і стріляли крізь двері, в ноги тих, хто ломився ззовні? "Цікавий фортель" вимальовується!... Не тягне щось на банальну п"янку....
показати весь коментар
06.04.2021 12:51 Відповісти
Мусора даже не выясняют детали, а тупо вбрасывают в информ пространство грязь очерняющую воинов ВСУ едущих из прифронтовой территории. Сегодня со всех мураевско-кацапских помоек будет идти вонь, что АТОшники набухавшись одеколона устроили стрельбу в поезде. А по факту задержанные мудаки ничего не имеют общего с украинской армией. Вот такая война: одни воюют, а мусорские мрази их поливают дерьмом в тылу.
показати весь коментар
06.04.2021 12:58 Відповісти
Ну, чому, відразу - "мудаки"... Могли везти секретну пошту.. А комусь захотілось туди заглянуть... Так що цілком могли діять в рамках своїх службових інструкцій.
показати весь коментар
06.04.2021 13:02 Відповісти
дуже схоже на те що так і було.
армія і менти конфліктували завжди,
але у светскі часи менти боялися військових чіпати.
показати весь коментар
06.04.2021 13:08 Відповісти
Не виключено, що могли везти, спецпоштою" якусь "компру" на поліцаїв, які служать на КПП... А їм не дуже цього хотілося... А за інструкцією фельзв"язівці повинні "тримать оборону" до останнього. У безвході - пошту можуть знищить... Однак, тут "не той варіант" - вздовж маршруту наявні вузли спецзв"язку - це не чисте поле. Фельдзв"язківці мають право, не маючи фізичної доставки пошти, передать її лише представникам своєї служби.... Коротше кажучи, здається, що у поліцаїв зараз почне "підгорять"...
показати весь коментар
06.04.2021 13:20 Відповісти
Пацаны из ДИИ, шо не ясно
показати весь коментар
06.04.2021 13:02 Відповісти
мабуть менти полізли "а чего везеті"
думаючи що це ЗСУ у відпутку їдуть, в надії на хабар за ніж чи гранату.....
а нарвались на "бил дождь, туман, по небу тучі - по уставу правільно стреллял"
показати весь коментар
06.04.2021 13:06 Відповісти
Мій чоловік служив в таких військах, ще при совку, і разок прийшлось стрельнуть , бо п"яне тіло нагло ломилося в вагон який він охороняв. Звичайно виясняли правомірність використання зброї, бо то було закордоном, і як ви пишите- по уставу правільно стрелял.
показати весь коментар
06.04.2021 14:48 Відповісти
версия--доблесные офицеры себе отдыхали, вдруг кто-то начал ломится в двери они начали отстреливаться, оказалась это менты ватники, что разгоняли Майдан(любители русского мира) офицерам ордена, ментов под следствие...
показати весь коментар
06.04.2021 13:12 Відповісти
Могли подумати, що стався напад військ РФ і вони з виперередженням потягу просуваються по оперативному просторі. І вже вирішили не здаватися без останнього бою. Може і таке бути.
показати весь коментар
06.04.2021 13:28 Відповісти
Консультація психіатра потрібна?... Можу скласти протекцію...
показати весь коментар
06.04.2021 13:58 Відповісти
Їздив з бухими захисниками у одному вагоні? Коли тільки жінки можуть попросити ну хочь трошечки заспокоїтися. Бо мужика відразу у сепари і тд і тп запишуть.
показати весь коментар
06.04.2021 14:08 Відповісти
Ти ідіот? Тобі відомо, що таке "фельдзв"язок"? Тобі відомо, які функції вони виконують, як вони пересуваються, які повноваження мають?. Ти на фото дивився? стріляли зсередини купе, чітко під ноги тих, хто був зовні. Потім попередили, що будуть стрілять на ураження, при спробі штурму... Це класичний алгоритм поведінки офіцерів спецзв"язку при незаконних, на їх думку, діях сторонніх осіб... Де там сказано, що вони були п"яні? Якщо не тямиш, хоч не виставляй себе недоумком!
показати весь коментар
06.04.2021 14:27 Відповісти
Зелена влада і її підслужники по поводу і без поводу ******** військових ЗСУ. Як вони їм поперек горла стоять, тіж воювали, а зелень під спідницями мам сиділи і сцяли кіп'ятком. Тож їх потрібно опустити, а на вищий щабель слави підняти клоунів і працюючих ротом, бо ті ж за мир.
показати весь коментар
06.04.2021 13:42 Відповісти
Вам накидати приклади злочинів, вчинених військовослужбовцями ЗСУ? До чого тут оці "зради" розводити? Однострої, знаки розрізнення, статус військовослужбовця - це все СЗЗІ. Тож, не дивно, що поліцейські, які отримали інформацію від провідників про "військових, що бешкетують", вирішили, що це ЗСУшники.
показати весь коментар
06.04.2021 14:30 Відповісти
До відома "недоганяючих" - якщо в вагон сідають службовці спецзв"язку, при виконанні службових обов"язків, особовий склад виїздних варт, та інші особи з подібним статусом, що пересуваються зі зброєю, про це ОФІЦІЙНО попереджуються не тільки провідники у вагоні, але і начальник поїзда.. Як діять в даних випадках, як вести себе з подібними пасажирами, вони знають - у них існує, з цього приводу, інструкція... Так що "розмишлізми" стосовно того, що провідники "не знали", хто у них їде - "казки для дитячого садка".
показати весь коментар
06.04.2021 15:15 Відповісти
Не смішіть. Ці спецзв'язківці просто їхали із зони АТО, де робили собі УБДшки. Уся їх служба так робить: щось привезли туди, а потім їдуть назад. Повертались назад зі зброєю, вже нічого не везли і просто хильнули.
показати весь коментар
06.04.2021 15:18 Відповісти
Де написано, що вони пиячили? Раз... Де написано, що вони їхали "пусті", ане супроводжували секретні документи? Два... Де написано, що вони стрілянину вчинили "просто так", "по-хуліганці", а не захищали документи? Три... Далі продовжувать, чи досить?...
показати весь коментар
06.04.2021 15:26 Відповісти
Читай:
"Сообщается, что полиция задержала дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУПФС Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУПФС Госспецсвязи, во время выполнения междугороднего железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев - Краматорск - Киев.
"Вся корреспонденция в наличии, ее целостность сохранена, доставляется по маршруту адресатам", - добавили в ведомстве.Источник:https://censor.net/ru/n3257990"
Це тобі відповідь на твою "тріпотню язиком"...
Тепер чекаємо на експертний висновок про наявність чи відсутність у них стану алкогольного сп"яніння....
показати весь коментар
06.04.2021 15:37 Відповісти
Ага, так просто їх звільнили. Слухай, якщо ти так не віриш українській поліції, чому б тобі не поїхати в ОРДЛО чи рашку, де жодного українського поліцейського нема? Уяви, яка краса для таких, як ти!
показати весь коментар
06.04.2021 21:40 Відповісти
Сонечко ясне, ти про що? Ми, з тобою, сперечалися по трьох питаннях: Ти заявив, що офіцери їхали "просто так", а не везли секретну пошту, що вони стріляли "просто так", а не протистояли незаконному (з точки зору їх службової інструкції) проникненню в приміщення, де знаходилася секретна пошта, і що вони були п"яні.
На перше питання відповідь дав "Цензор" з посиланням на офіційну заяву служби спецзв"язку.
Відповідь на друге питання витікає з першого - вони діяли в рамках інструкції, а не з п"яного дуркування.
Відповідь на трете - чекаємо...
А ти, бачачи, що твої "аргументи" вже "посипалися в унітаз, починаєш вияснять, наскільки довіряю я, чи ні, українській поліції... Вирішив свої "фантазії" підкріпить сіянням "підозри" в тому, що моя недовіра базується на тому, що я "не поважаю українську поліцію" і я "прихований сепаратист", "русофіл"? Я ж читать і між рядків умію... "Попою" не крути!... Їх не "звільнили, а "тимчасово відсторонили від виконання службових обов"язків", бо службове розслідування проводиться лише стосовно "працівника", "службовця", а не "сторонньої особи", яка звільнена... (Що таке "КЗОТ" і сама процедура звільнення, мені відомо - не раз такі питання у судах вирішував...).
показати весь коментар
07.04.2021 04:42 Відповісти
Ластівко моя крилата, вже є купа свідчень, підтверджених матеріалами розслідування, що вони зайшли п'яні в потяг, почали сваритись і стріляти. І лише після цього працівники УЗ викликали поліцію. І те, що вони дійсно везли документацію (просто я не очікував, що можна бути такими дурнями, щоб бухати, коли везеш такі речі), тільки примножує їх провину. Тому що це - не ЗСУ, куди, будемо відверті, можуть взяти випадкову людину, а колишнє управління СБУ, що виокремилась в окрему структуру, куди має йти відбір дуже серйозний.
Так що ніякої там інструкції, захисту документації, злочинних поліцейських не було. Було два дегенерати, що набухались під час перевезення документації, та ще кілька дегенератів, що почали їх захищати на цензорі лише тому, що затримувала їх поліція.
показати весь коментар
07.04.2021 07:33 Відповісти
Пруфи!!! А не - "УСІ ЗНАЮТЬ!!!" , "ВСІМ ВІДОМО!!!"
показати весь коментар
07.04.2021 08:52 Відповісти
як же дістали люди, що не вміють гуглити, але висловлюють свою "компетентну" думку: За даними слідства, два офіцери спецзв'язку, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, їхали в купе потяга сполученням «Константинівка - Київ». Один з них, грубо порушуючи громадський порядок, вчинив стрілянину із ввіреної вогнепальної зброї https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=292535
показати весь коментар
07.04.2021 15:27 Відповісти
Один із офіцерів доставлений для витвереження до гауптвахти, інший - затриманий в порядку ст. 208 КПК України. https://www.facebook.com/ato.gp.gov.ua/posts/2876819569226193
показати весь коментар
07.04.2021 15:30 Відповісти
От через таких як ти, в українському війську і трапляються регулярно п'яні та наркоманські НП. Тому що аватарня і наркомани в погонах ЗСУ знають: що б вони не накоїли - обов'язково знайдуться такі, як ти, що почнуть верещати "захисника підставляють менти!!! Зрада!!!".
показати весь коментар
07.04.2021 15:32 Відповісти
Я не зрозумів - ти мені даси документи і докази, чи будеш доводить мою власну "некомпетентність" своїми "придумками"? Може тобі"ПОРА" ..............................
показати весь коментар
07.04.2021 15:44 Відповісти
тобі офіційних повідомлень про те, що були п'яні мало? Може, це тобі "пора" в рашу, якщо така недовіра до українських правоохоронних структур? Будеш кисельовим розповідати, які в Україні правоохоронці брехуни і карателі.
показати весь коментар
07.04.2021 22:09 Відповісти
Тормоз, ти "вереск" підняв, коли ще не було нічого відомо... Але ти"побіг спереду паровоза"... Я тобі написав, що треба отримать, спочатку, офіційні дані, а потім робить висновки... Однак, у тебе "очі кров"ю налилися", і ти "захвицав як кобила, якій віжки під хвіст потрапили...". Тебе, видно, ніколи у судовому засіданні "за язик не ловили", а то-б ти обережніший був, і думав-би, перед тим, як язиком теліпать...
показати весь коментар
07.04.2021 22:27 Відповісти
Та ну? Тобто це я тут писав маячню на кшталт "поліція бреше", "вони везли документи про злочини поліції в зоні АТО і їх вирішили штурмувати, а вони захищались"? Звичайна ситуація: два дебіла на службі накидались, посварились і один почав стріляти. Залізничники викликали поліцію, яка дебілів затримала і передала прокуратурі ООС. А ви тут почали теорії змов ліпити прогероїчних фельдєгерей.
показати весь коментар
07.04.2021 23:05 Відповісти
Таки точно, "тормоз"!!! Ти не розумієш, що коли людина пише - "можливо", то це - "версія"?... А версії можуть буть різні, поки відсутня повна інформація... Ну ти і "дубоголовий"!...
показати весь коментар
07.04.2021 23:19 Відповісти
Ти перейшов на образи, як прийнято у вас в кацапії - тобто почав розуміти, що я правий. А так маскувався під українця... всеж таки гени є гени.
показати весь коментар
08.04.2021 06:26 Відповісти
Іди в сраку, "балалайка"... ...... Ти хоча-б поцікавився моєю особою, перед тим, як мене зв"язувать з "кацапією" і кидать звинувачення в моїй до неї належності... ... "Вискочив,, як Пилип з конопель...", і думаєш підірвать мій авторитет? Навпаки, ти зародки свого підірвав...З тебе зараз народ реготать почне...
показати весь коментар
08.04.2021 06:55 Відповісти
як там у москві погода?
показати весь коментар
08.04.2021 22:36 Відповісти
Подзявкай, подзявкай, "номерний"... Може, "попустить"...
показати весь коментар
09.04.2021 03:09 Відповісти
Убд не так просто сделать сейчас как когда то.пишеш хеню
показати весь коментар
06.04.2021 16:06 Відповісти
Фельдсвязи? Насмешил
показати весь коментар
06.04.2021 21:41 Відповісти
т.е. еще осталось оправдать (оправдаться) за "нетрезвые" и будет совсем выглядеть прилично...
показати весь коментар
06.04.2021 13:44 Відповісти
"Как сообщалось, двое офицеров !!!
показати весь коментар
06.04.2021 14:40 Відповісти
І що це означає? Звичайна практика перевезення секретних документів... Кур"єри, що прикривають один одного. Буває, кур"єра супроводжує група. Буває, в особливих випадках, є і негласна група прикриття, що не "відсвічує", але перебуває поряд......
показати весь коментар
06.04.2021 14:51 Відповісти
Я не про то!
Я про то, что не к лицу офицерам при исполении...
показати весь коментар
06.04.2021 15:15 Відповісти
Що саме "не к лицу при исполнении?...."
показати весь коментар
06.04.2021 15:19 Відповісти
Напевно одеколоном користуватися.
показати весь коментар
06.04.2021 17:04 Відповісти
 
 