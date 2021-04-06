Офіцери, які влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", не є військовослужбовцями ЗСУ, вони працюють у Держслужбі спецзв'язку, - АрміяInform

Офіцери, які вночі 6 квітня влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", не є військовослужбовцями Збройних сил України, а працюють в держслужбі спецзв'язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив начальник регіонального відділу інформагентства Міноборони АрміяInform в Харківській області Віталій Саранцев.

"Щодо сьогоднішнього інциденту у Краснограді. Офіцери, які влаштували стрілянину в поїзді, не є військовослужбовцями Збройних сил України. Вони є представниками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - повідомив Саранцев.

Як повідомлялося, двоє офіцерів стріляли з табельної зброї в купе поїзда Костянтинівка–Київ близько 2:00 6 квітня. Їх затримали із залученням спецпризначенців КОРДу та доставили в Красноградське відділення поліції на Харківщині. Ніхто не постраждав.

Як згодом повідомили в поліції, одного чоловіка затримали згідно зі 208 ст. Кримінального процесуального кодексу, з другим слідчі ще працюють. Події кваліфіковано за двома статтями: ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.