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Военнослужащих Госспецсвязи, устроивших стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", уволили: "Начато служебное расследование"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Военнослужащих Госспецсвязи, устроивших стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", уволили: "Начато служебное расследование"

После стрельбы в поезде "Константиновка-Киев" из Госспецсвязи уволили двух военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи, которые участвовали в инциденте. Начато служебное расследование.

Об этом говорится в заявлении Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что по предварительной информации, выполняя железнодорожный маршрут Краматорск - Киев, около 02 час. 00 мин. 06.04.2021 военнослужащими Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи было применено огнестрельное оружие в купе поезда № 126 сообщением Константиновка - Киев. В результате инцидента никто не пострадал.

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Сообщается, что полиция задержала дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУПФС Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУПФС Госспецсвязи, во время выполнения междугороднего железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев – Краматорск - Киев.

"Вся корреспонденция в наличии, ее целостность сохранена, доставляется по маршруту адресатам", - добавили в ведомстве.

Военнослужащие сейчас находятся в райотделе полиции города Красноград Харьковской области. Для установления обстоятельств туда выехало руководство службы.

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"Приказом от 6 апреля указанных военнослужащих уволили с должностей путем зачисления в распоряжение. По данному факту проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+5
А как в полицию набирают? Дают объявление и в случае недобора берут кого попало. Поэтому сегодня ты ушлепок в чёрной форме из АТБ а завтра у тебя ксива, ствол и не в рот ...ать какая мания собственного величия. А по факту такой же чмошник, но уже представляющий опасность окружающим.
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06.04.2021 15:30
+4
Да уж,ну ладно президента бычье выбрало,но кто же выбрал этих недоумков в фельдъегери?!
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06.04.2021 15:23
+3
А є експертний висновок про те, що кур"єри були п"яні? Чи це - аби ляпнуть?
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06.04.2021 15:33
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Да уж,ну ладно президента бычье выбрало,но кто же выбрал этих недоумков в фельдъегери?!
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06.04.2021 15:23 Ответить
А как в полицию набирают? Дают объявление и в случае недобора берут кого попало. Поэтому сегодня ты ушлепок в чёрной форме из АТБ а завтра у тебя ксива, ствол и не в рот ...ать какая мания собственного величия. А по факту такой же чмошник, но уже представляющий опасность окружающим.
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06.04.2021 15:30 Ответить
О том же подумал. Там отбор должен быть жёстким, во всяком случае в психологическом плане. Шутка ли, колесить по стране с огнестрелом в кармане. Но, как видим в реале, набирают какую-то шантрапу. Счастье, что никого из пассажиров не застрелили.
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06.04.2021 15:32 Ответить
стріляли не куди попало, а строго по службовій інструкції - в нижню частину дверей - очевидно на те була якась причина
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06.04.2021 15:55 Ответить
Ага, а потом по "служебной инструкции" угрожали в случае штурма открыть огонь.
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06.04.2021 15:59 Ответить
дурнику ти по діагоналі читаєш? - вони попередили, що надалі будуть стріляти вже не по ногах, а на враження
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06.04.2021 17:04 Ответить
Причина была только одна - кто-то пытался открыть дверь в купе, настойчиво, невзирая на предупреждения. А после этой писанины в СМИ, сраного подвига Корда и увольнения егерей у меня вопрос - кто еще хочет служить этой власти... Похоже голосуют "За" исключительно те, кто сечас с вилами, которыми убирают гной за коровой, и которые мечтают участвовать в "Танцi с Зiрками" со звездой Героя Украины и про бонус на бесплатное пиво во всех наливайках страны...
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06.04.2021 16:03 Ответить
Точно. По тараканам стреляли)
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06.04.2021 17:11 Ответить
Мы ни фига в реале не видим! Как учат разведчиков - ты выдишь только то, что тебе хотят показать. Это совок так учил. А мы тут осуждаем ельдегерей по каким-то записям неизвестного редатора и неизвестной пресссекретутки нацмилиции... Княжичи вспомните.
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06.04.2021 15:58 Ответить
До 01.01.2007 урядовий зв'язок був у складі СБУ, і відбір туди здійснювався за нормативами як для оперативної роботи. У тому числі й за критеріями психологічного відбору.
У 2005 році за ініціативою Петра Олексійовича в його РНБОУшний період, що реалізувалась уже після його скандального звільнення в Указі Ющенка від 07.11.2005 № 1556, урядовий зв'язок виділили в окрему від СБУ структуру із усіма наслідками зменшення матеріального забезпечення і соціального захисту (читай - труднощами у підборі кадрів) та зміною критеріїв підбору кандидатів на службу.
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06.04.2021 16:08 Ответить
Фельдів Адміністрація ГСС підгребла під себе набагато пізніше, вони ніколи не мали нічого спільного з УЗ.
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06.04.2021 16:21 Ответить
Чем ******* пошол бы сам служить а вось на их место попал бы .
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06.04.2021 16:33 Ответить
Вот ты и иди, умник
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06.04.2021 16:39 Ответить
Похоже таких много и тут. А ты не выбирал Зеленского? Может ты за Шария голосовал?
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06.04.2021 15:54 Ответить
Що, "Серж", довикаблучувався, що деактивували? Під новим ніком виліз?
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06.04.2021 15:57 Ответить
Почему под новым? Ты ж узнал! И хвамилию, и имя...
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06.04.2021 16:15 Ответить
"Сержик", не "включай дурня"... Я не "вчорашній", тому знаю, чому вносяться такі "видозміни" в нік... Коли за дурний язик деактивують, але хочеться так відновиться, щоб тебе впізнавали старі читачі... А я тобі скільки разів казав - "Фільтруй базар!".... А ти не слухав...
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06.04.2021 16:40 Ответить
На форум можно еще зайти через аккаунт в Фэйсбуке. Ты шо, думаешь если мне 70 лет, так я не знаю шо воно таке, та МордокнЫга?
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06.04.2021 19:49 Ответить
Та заходь хоч через задницю... Розуму тобі це не додасть....
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06.04.2021 20:00 Ответить
их не увольнять надо, а за жабры и на зону...
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06.04.2021 15:25 Ответить
асхерали?
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06.04.2021 15:39 Ответить
А є експертний висновок про те, що кур"єри були п"яні? Чи це - аби ляпнуть?
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06.04.2021 15:33 Ответить
Чтобы в головах у обывателя отложилось.
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06.04.2021 15:40 Ответить
Та і писарчук, що статтю писав, недалеко від цього "поляка", відійшов... "уволили с должностей путем зачисления в распоряжение.Источник:https://censor.net/ru/n3257990".
Формулювання, в даних випадках, звучить так: "Усунуть від виконання посадових обов"язків на час проведення службового розслідування. Зачислить в розпорядження..."
Я не виключаю, що факт вживання алкоголю міг мать місце. Однак, доказів цього я, поки що, не бачу. Якщо це підтвердиться, то саме більше, чим вони поплатяться - звільненням зі служби. Бо стрілять, як я розумію, вони почали лише тоді, коли до них стали ломиться, а не "просто так"... А це значить, що, навіть знаходячись у стані сп"яніння, вони діяли згідно з інструкцією... А за цих обставин поліцаї перевищили свої посадові обов"язки ("бикували"). За виникнення подібного ЧП з участю ФС, начальник поїзду повинен був повідомить чергового дистанції. Той повинен повідомить відповідний відділ поліції та відділ спецзв"язку. На відповідній станції зустріть поїзд, де представник фельдзв"язку вступить у контакт з кур"єрами і вирішить ситуацію...
Будем чекать результатів розслідування...
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06.04.2021 15:55 Ответить
Скорее всего ломились раньше, может проводник не мог простить что в купе два места свободных, и те, кто ломился уже и вызвали полицию. Если бы они стреляли друг в друга в купе то было уже занято два места - одно в морге, другое в реанимации...
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06.04.2021 16:06 Ответить
"Сержик", тобі скільки раз доводить, що ти - ІДІОТ?!!! При пересуванні залізничним транспортом кур"єрам надається ОКРЕМЕ КУПЕ, куди не мають права не тільки садить сторонніх пасажирів, а й навіть входить не тільки сторонні люди, включаючи провідників і начальника поїзду, а й поліцаї теж!
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06.04.2021 16:49 Ответить
Ты читать умеешь? Я тебе больше напишу - у нас почтовая фельдегерская машина в ГСВГ если останавливалась почему-то на дороге, по требованию ВАИ, или колесо спустило, то выставлялся возле машины часовой с автоматом на пост и обозначались двумя знаками граница. И все по уставу караульной службы - стой, стой стрелять буду, предупредительный и на поражение...
А у проводника, как и у наших можновладцев жадность порой выше инстикта самосохранения и здравого смысла...
Вообще-то теперь фельдегерей можно увольнять за то, что не стреляли в Корд на поражение - нарушили инструкцию...
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06.04.2021 19:46 Ответить
Ні... Ти таки невиправний ідіот... Тобі, "хоч кілок на голові теши...". Як провідник може зайти, без дозволу, в купе, при встановленому внутрішньому стопорі на дверях? Для цього треба двері знімать... А, по інструкції, це - "незаконне проникнення, що створює небезпеку для персоналу і вантажу"... Сержик, до тебе прийшла старість, а мудрість десь по дорозі заблудилася...
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06.04.2021 20:08 Ответить
Эти чуваки типа пакеты перевозят, если начнется наступление раши повезут поездами телеграмму зеле в катар? Очень ценные кадры.
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06.04.2021 15:29 Ответить
Тебе повезут, бесценный кадр.
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06.04.2021 15:42 Ответить
ты тоже из бездельников этих - пережитков совка?
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06.04.2021 15:57 Ответить
Нет. А ты из таксистов наверное.
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06.04.2021 16:14 Ответить
ну сейчас наверное в мире все же есть такие службы, только возят они скорее всего ключи шифрования, причем только часть. хотя докУменты с подписями - тоже могут, надо же кого-то сделать козлом отпущения.
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06.04.2021 15:55 Ответить
В мире это только может в постсоветских республиках каких, чтобы на поезде возили такое. На машине они не могут ездить?
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06.04.2021 16:01 Ответить
Для ДРГ легче всего взять машину в донецких степях. Даже на лошади проще - там можно выбрать одну из ста тропок...
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06.04.2021 16:08 Ответить
Да он таксист просто.
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06.04.2021 16:13 Ответить
Врт глупые, вы им посоветуйте на машине же лучше, вы же это понимаете, как организовать и что чем возить, они же дураки необразованные))
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06.04.2021 16:41 Ответить
Вы все умные, пристрелят вас в поезде курьеры такие, вот интересно будет. В самой цифровой стране мира, по словам зе, возят пакеты какие то, как 100 лет назад возили по Транссибирский магистрали. Хоть раз нападало дрг на курьеров? Почему не могут поезд под откос пустить? Что они могут у них взять такое, что напрямую россии не может передать сбу, по чем картошку покупала та или иная воинская часть? Или откаты наличными перевозят?
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06.04.2021 17:06 Ответить
ну ти точно таксист Військовослужбовців Держспецзв'язку, які влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", звільнили: "Розпочато службове розслідування" - Цензор.НЕТ 7880
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06.04.2021 21:02 Ответить
А ти можеш уявить - навіть у США, Канаді, країнах Європи існують подібні служби, і на далекі відстані кур"єри пересуваються саме на поїздах - за статистикою, саме залізничний транспорт, для таких завдань, є найбільш безпечним, бо вони пересуваються, надійно захищені стінами купе, залізничні катастрофи стаються найбільш рідко, зупиняються лише у чітко визначених місцях - коло перону станцій, де легко можна організувать зустріч кур"єрів групою супроводу ... Мені от цікаво - де ви беретеся, такі "розумні"?... Не маючи поняття про це питання, лізете "рассуждать"...
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06.04.2021 17:05 Ответить
Все эти службы, как и военкоматы, сохраняют как теплые места для тысяч бездельников засевших там с советских времён, и их наследников. В развитых странах используют зашифрованную спутниковую связь, скорость передачи информации там быстрее чем поездами. Поезда используют исторически, так как раньше ничего быстрее поезда не было, а сигнал телеграфа боялись что могут подделать, телеграммы подтверждались бумажными приказами курьеров.
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06.04.2021 17:20 Ответить
Піди розкажи це службі спецзв"язку США... Можеш виступить у Конгресі, пояснивши конгресменам, де витрачаються дарма, гроші платників податків... Ти матимеш успіх...
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06.04.2021 17:28 Ответить
тобі як таксисту поясню на пальцях:
наказ віддати можна і по телефону, але письмовий наказ з підписом повинен бути діставлений все одно. Ось для цього (військової бюрократії) подібна служба і потрібна
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06.04.2021 21:04 Ответить
І як така система може працювати в умовах інтенсивних бойових дій та/чи при активних переміщеннях військ?
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06.04.2021 22:02 Ответить
ну якось же працює Військовослужбовців Держспецзв'язку, які влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", звільнили: "Розпочато службове розслідування" - Цензор.НЕТ 9438
А як постачаються ********** "в умовах інтенсивних бойових дій та/чи при активних переміщеннях військ"?? Військовослужбовців Держспецзв'язку, які влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", звільнили: "Розпочато службове розслідування" - Цензор.НЕТ 9438
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07.04.2021 14:48 Ответить
в серпні 14 року дуже гарно все спрацювало, генерали втекли першими, спорядження та озброєння кинули, винних нема, потяги не ходили мабуть, накази не могли підвезти.
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07.04.2021 14:56 Ответить
Ти, випадково, не таксистом працюєш? Бо лише вони найбільше розуміють, як управлять державою, і її структурами...
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06.04.2021 17:31 Ответить
ну да, во сколько раз у нас генералов и адмиралов(!) больше на одного солдата чем в сша? В 100? а военкоматов на количество населения? чиновников в армии на 1 солдата который может воевать? тоже самое и с спецсвязью. Расскажи еще, как в сша приказы на поездах перевозят и как это эффективно...
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06.04.2021 18:11 Ответить
Точно, таксист...
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06.04.2021 18:26 Ответить
Да блин, ты армии не видел даже через забор...
Боевой приказ не отдается по рации или через интернет... Приказ отдают или перед строем свидетелей или в письменном виде с подписью вручается подчиненному. Потому шо в настоящих армиях над всем стоит военный трибунал. Хотя у нас еще страшней - какой-то Жыдачивский райсуд может опустить на всю жизнь...
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06.04.2021 19:56 Ответить
Ага, це токо совки деньги возят с инкасаторами - дижиталызована маладежь ище давно деньги факсом высылала...
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06.04.2021 19:51 Ответить
дык может они шмаляли по делу? вроде ж было уже как кацапы скоммуниздили все документы у спецчтототам.
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06.04.2021 15:52 Ответить
Почему в Израиле народ массово с автоматами и никто не набухивается до скотского состояния, не стреляет и не бычит? Что ж у нас делается?
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06.04.2021 15:55 Ответить
Почему нормальные люди ждут выводов расследования, а не закатывают истерики про "все пропало"?
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06.04.2021 16:27 Ответить
москалі спаскудили генокод за довгі часи тоталітарної окупаціїї.
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06.04.2021 16:29 Ответить
Много неясного.Если курьеры везли дипломатическую почту содержащую секретную информацию,то при нападении они имели право на огонь на поражение.Информации о происшедшем ноль.Но Дерьмак со Шмарклей осваивают теплые воді Катара.Тем временем сегодня еще двое погибших. Шмаркля возвращайся,наступления пока не будет,бояться и прятаться нечего.
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06.04.2021 15:58 Ответить
Курьер не знает что везет - у него опечатанный сургучем портфель, который он должен доставить, или уничтожить перед смертью... И однозначное право на применение оружия для выполнения задания... Хотя, это было давно и все уже забыли...
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06.04.2021 16:11 Ответить
А я о чем?
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06.04.2021 20:26 Ответить
Когда то давно, до появления Новой почты, заказывал доставку документов из министерства через спецсвязь, работало четко и стоило копейки. Сейчас, конечно, вариантов море.
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06.04.2021 17:30 Ответить
Идеальный способ перевозки наркоты
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06.04.2021 19:52 Ответить
 
 