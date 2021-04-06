Военнослужащих Госспецсвязи, устроивших стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", уволили: "Начато служебное расследование"
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После стрельбы в поезде "Константиновка-Киев" из Госспецсвязи уволили двух военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи, которые участвовали в инциденте. Начато служебное расследование.
Об этом говорится в заявлении Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что по предварительной информации, выполняя железнодорожный маршрут Краматорск - Киев, около 02 час. 00 мин. 06.04.2021 военнослужащими Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи было применено огнестрельное оружие в купе поезда № 126 сообщением Константиновка - Киев. В результате инцидента никто не пострадал.
Сообщается, что полиция задержала дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУПФС Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУПФС Госспецсвязи, во время выполнения междугороднего железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев – Краматорск - Киев.
"Вся корреспонденция в наличии, ее целостность сохранена, доставляется по маршруту адресатам", - добавили в ведомстве.
Военнослужащие сейчас находятся в райотделе полиции города Красноград Харьковской области. Для установления обстоятельств туда выехало руководство службы.
"Приказом от 6 апреля указанных военнослужащих уволили с должностей путем зачисления в распоряжение. По данному факту проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
У 2005 році за ініціативою Петра Олексійовича в його РНБОУшний період, що реалізувалась уже після його скандального звільнення в Указі Ющенка від 07.11.2005 № 1556, урядовий зв'язок виділили в окрему від СБУ структуру із усіма наслідками зменшення матеріального забезпечення і соціального захисту (читай - труднощами у підборі кадрів) та зміною критеріїв підбору кандидатів на службу.
Формулювання, в даних випадках, звучить так: "Усунуть від виконання посадових обов"язків на час проведення службового розслідування. Зачислить в розпорядження..."
Я не виключаю, що факт вживання алкоголю міг мать місце. Однак, доказів цього я, поки що, не бачу. Якщо це підтвердиться, то саме більше, чим вони поплатяться - звільненням зі служби. Бо стрілять, як я розумію, вони почали лише тоді, коли до них стали ломиться, а не "просто так"... А це значить, що, навіть знаходячись у стані сп"яніння, вони діяли згідно з інструкцією... А за цих обставин поліцаї перевищили свої посадові обов"язки ("бикували"). За виникнення подібного ЧП з участю ФС, начальник поїзду повинен був повідомить чергового дистанції. Той повинен повідомить відповідний відділ поліції та відділ спецзв"язку. На відповідній станції зустріть поїзд, де представник фельдзв"язку вступить у контакт з кур"єрами і вирішить ситуацію...
Будем чекать результатів розслідування...
А у проводника, как и у наших можновладцев жадность порой выше инстикта самосохранения и здравого смысла...
Вообще-то теперь фельдегерей можно увольнять за то, что не стреляли в Корд на поражение - нарушили инструкцию...
наказ віддати можна і по телефону, але письмовий наказ з підписом повинен бути діставлений все одно. Ось для цього (військової бюрократії) подібна служба і потрібна
А як постачаються ********** "в умовах інтенсивних бойових дій та/чи при активних переміщеннях військ"??
Боевой приказ не отдается по рации или через интернет... Приказ отдают или перед строем свидетелей или в письменном виде с подписью вручается подчиненному. Потому шо в настоящих армиях над всем стоит военный трибунал. Хотя у нас еще страшней - какой-то Жыдачивский райсуд может опустить на всю жизнь...