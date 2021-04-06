Військовослужбовців Держспецзв'язку, які влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", звільнили: "Розпочато службове розслідування"
Після стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ" з Держспецзв'язку звільнили двох військовослужбовців Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку, які брали участь в інциденті. Розпочато службове розслідування.
Про це йдеться в заяві Держспецзв'язку, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що за попередньою інформацією, виконуючи залізничний маршрут Краматорськ – Київ, близько 02 год. 00 хв. 06.04.2021 військовослужбовцями Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку було застосовано вогнепальну зброю в купе потягу № 126 сполученням Костянтинівка – Київ. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Повідомляється, що поліція затримала дипломатичного кур’єра Відділу дипломатичних кур’єрів ГУУФЗ Держспецзв’язку та старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень 1 відділу Управління фельд’єгерської служби ГУУФЗ Держспецзв’язку, під час виконання міжміського залізничного фельд’єгерського маршруту Київ – Краматорськ - Київ.
"Уся кореспонденція в наявності, її цілісність збережено, доставляється за маршрутом адресатам", - додали у відомстві.
Військовослужбовці нині перебувають у райвідділі поліції міста Красноград Харківської області. Для встановлення обставин туди виїхало керівництво служби.
"Наказом від 6 квітня зазначених військовослужбовців звільнено з посад шляхом зарахування у розпорядження. Щодо цього факту проводиться службове розслідування", - йдеться в повідомленні.
У 2005 році за ініціативою Петра Олексійовича в його РНБОУшний період, що реалізувалась уже після його скандального звільнення в Указі Ющенка від 07.11.2005 № 1556, урядовий зв'язок виділили в окрему від СБУ структуру із усіма наслідками зменшення матеріального забезпечення і соціального захисту (читай - труднощами у підборі кадрів) та зміною критеріїв підбору кандидатів на службу.
Формулювання, в даних випадках, звучить так: "Усунуть від виконання посадових обов"язків на час проведення службового розслідування. Зачислить в розпорядження..."
Я не виключаю, що факт вживання алкоголю міг мать місце. Однак, доказів цього я, поки що, не бачу. Якщо це підтвердиться, то саме більше, чим вони поплатяться - звільненням зі служби. Бо стрілять, як я розумію, вони почали лише тоді, коли до них стали ломиться, а не "просто так"... А це значить, що, навіть знаходячись у стані сп"яніння, вони діяли згідно з інструкцією... А за цих обставин поліцаї перевищили свої посадові обов"язки ("бикували"). За виникнення подібного ЧП з участю ФС, начальник поїзду повинен був повідомить чергового дистанції. Той повинен повідомить відповідний відділ поліції та відділ спецзв"язку. На відповідній станції зустріть поїзд, де представник фельдзв"язку вступить у контакт з кур"єрами і вирішить ситуацію...
Будем чекать результатів розслідування...
А у проводника, как и у наших можновладцев жадность порой выше инстикта самосохранения и здравого смысла...
Вообще-то теперь фельдегерей можно увольнять за то, что не стреляли в Корд на поражение - нарушили инструкцию...
наказ віддати можна і по телефону, але письмовий наказ з підписом повинен бути діставлений все одно. Ось для цього (військової бюрократії) подібна служба і потрібна
А як постачаються ********** "в умовах інтенсивних бойових дій та/чи при активних переміщеннях військ"??
Боевой приказ не отдается по рации или через интернет... Приказ отдают или перед строем свидетелей или в письменном виде с подписью вручается подчиненному. Потому шо в настоящих армиях над всем стоит военный трибунал. Хотя у нас еще страшней - какой-то Жыдачивский райсуд может опустить на всю жизнь...