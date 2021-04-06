Військовослужбовців Держспецзв'язку, які влаштували стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", звільнили: "Розпочато службове розслідування"

Після стрілянини в поїзді "Костянтинівка-Київ" з Держспецзв'язку звільнили двох військовослужбовців Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку, які брали участь в інциденті. Розпочато службове розслідування.

Про це йдеться в заяві Держспецзв'язку, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що за попередньою інформацією, виконуючи залізничний маршрут Краматорськ – Київ, близько 02 год. 00 хв. 06.04.2021 військовослужбовцями Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку було застосовано вогнепальну зброю в купе потягу № 126 сполученням Костянтинівка – Київ. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Повідомляється, що поліція затримала дипломатичного кур’єра Відділу дипломатичних кур’єрів ГУУФЗ Держспецзв’язку та старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень 1 відділу Управління фельд’єгерської служби ГУУФЗ Держспецзв’язку, під час виконання міжміського залізничного фельд’єгерського маршруту Київ – Краматорськ - Київ.

"Уся кореспонденція в наявності, її цілісність збережено, доставляється за маршрутом адресатам", - додали у відомстві.

Військовослужбовці нині перебувають у райвідділі поліції міста Красноград Харківської області. Для встановлення обставин туди виїхало керівництво служби.

"Наказом від 6 квітня зазначених військовослужбовців звільнено з посад шляхом зарахування у розпорядження. Щодо цього факту проводиться службове розслідування", - йдеться в повідомленні.